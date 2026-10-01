Monatelang endeten die Tests in Trümmern oder planmäßig im Meer. Jetzt hat das größte Raketensystem der Raumfahrtgeschichte eine entscheidende Flugphase absolviert. Für den Aufbau orbitaler Netzwerke rückt damit eine neue Ära näher. Beim mittlerweile 14. Testflug hat das Starship am 28. September 2026 erstmals den Erdorbit erreicht. Damit absolvierte die Schwerlastrakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX eine entscheidende Flugphase, wie Space.com ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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