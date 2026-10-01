Fahrgäste aus Nordamerika können ihre Lyft-App auf Reisen in Europa nutzen

Das Wichtigste:

Lyft-Fahrgäste aus Nordamerika können jetzt eine einzige App in den USA, Kanada sowie Europa nutzen. Es muss nichts Neues heruntergeladen werden.

Neue Technologie ermöglicht die Integration beliebiger Drittanbieter-Marktplätze in die Lyft-App und schafft damit die Grundlage für weiteres internationales Wachstum.

Lyft hat sich von einem Fahrdienstanbieter für den Alltag zu einer globalen Mobilitätsplattform mit vielfältigen Angeboten entwickelt.

Ab heute können Fahrgäste von Lyft (NASDAQ: LYFT) ihre Lyft-App in Städten in ganz Europa nutzen. Der frühe Zugang zur Lyft-App startet zunächst in Barcelona und Hamburg. Im Laufe des Oktobers wird die Lyft-App dann in einigen der größten europäischen Städte verfügbar sein, darunter London, Rom, Paris, Berlin, Athen und Warschau. Bis Ende Oktober steht Reisenden in Spanien, Italien, Griechenland, Polen, England, Schottland, Irland, Österreich, Frankreich sowie Deutschland beim Überqueren des Atlantiks eine zentrale App zur Verfügung. Damit baut Lyft auf den Grundlagen der Betatests der Lyft-App in Europa im vergangenen Sommer auf.

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The Lyft app is now available in Europe

"Millionen Fahrgäste in ganz Nordamerika vertrauen jeden Tag darauf, dass Lyft sie an ihr Ziel bringt. Jetzt funktioniert dieselbe App bereits in dem Moment, in dem sie in Europa landen. Es muss nichts Neues heruntergeladen werden", sagte Sid Patil, Leiter für Fahrdienste und Marktplätze bei Lyft. "Mit jedem Markt, den wir anbinden, wird das Netzwerk für Fahrgäste und Fahrer stärker. Mit dieser Expansion entwickeln wir uns von der Fahrdienst-App für die eigene Umgebung zu einer globalen Mobilitätsplattform mit vielfältigen Angeboten."

Im Hintergrund hat das Team eine neue Backend-Struktur entwickelt, über die sich die Lyft-App für Fahrgäste mit einem Drittanbieter-Marktplatz verbinden lässt, sodass sie auf dessen Fahrerangebot zugreifen können. Sie wurde speziell für Lyfts Expansion nach Europa entwickelt und kommt mit diesem Start erstmals zum Einsatz. Künftig können darüber weitere Marktplätze in zusätzlichen Ländern angebunden werden.

Fahrgäste können auf Reisen nach Europa dieselbe App, dasselbe Konto sowie dieselben Zahlungsmethoden nutzen, die sie bereits in Nordamerika verwenden. Im Laufe des kommenden Jahres können sie zudem wählen, ob sie in ihrer Heimatwährung, beispielsweise US-Dollar, oder in der lokalen Währung des Landes, in dem sie eine Fahrt unternommen haben, bezahlen möchten (z. B. in Euro).

Vorerst können europäische Fahrgäste weiterhin die ihnen vertrauten Apps Freenow by Lyft und Gett by Lyft nutzen. Für Fahrer auf diesen Plattformen schafft der Start zugleich eine neue Nachfragequelle: zusätzliche Fahrten von nordamerikanischen Reisenden, die ihre Lyft-App in Europa verwenden.

Informationen zu Lyft

Ob täglicher Arbeitsweg oder eine Reise, die alles verändert: Lyft wird von seinem Ziel angetrieben, Menschen zu unterstützen und zu verbinden. Seit der Gründung im Jahr 2012 hat sich Lyft zu einer globalen Mobilitätsplattform entwickelt, die auf sechs Kontinenten und in Tausenden Städten ein breites Spektrum an Fahrdiensten, Taxis, Mietwagen mit Fahrer, Premium-Chauffeurdiensten, Carsharing, Fahrrädern sowie E-Scootern anbietet. Millionen Fahrer haben sich dafür entschieden, mit Milliarden Fahrten Geld zu verdienen und so zu einer stärker vernetzten Welt mit Mobilitätsangeboten für alle beizutragen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Mitteilung getätigte Aussagen sind im Sinne der Wertpapiergesetze "zukunftsgerichtete Aussagen" zu Lyft. Dazu zählen Aussagen zum Zeitpunkt sowie zum Umfang der Expansion der Lyft-App nach Europa, zu den erwarteten Vorteilen und Funktionen der Technologie von Lyft sowie zu Plänen und Erwartungen hinsichtlich künftiger Produktfunktionen. Diese Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, beruhen auf Schätzungen, Annahmen sowie Beurteilungen und sind mit Unsicherheiten behaftet. Es gibt eine Reihe Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Diese Faktoren sind in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Lyft näher erläutert. Lyft übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um künftigen Ereignissen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

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