Anzeige / Werbung

Micron nach Zahlen: Gewinn explodiert - warum zögert die Aktie?

Micron nach Zahlen: Rekordgewinn - warum zögert die Aktie? Der KI-Boom verändert die Spielregeln für Speicherhersteller. Micron steigert den Quartalsumsatz um rund 379 Prozent und übertrifft die Erwartungen - trotzdem bleibt die erste nachbörsliche Kursreaktion überschaubar. Dahinter steckt eine spannende Anlegerfrage: Sind die außergewöhnlichen Ergebnisse der Auftakt zu weiterem Wachstum oder bereits Teil einer sehr anspruchsvollen Börsenerwartung?

Mit NVIDIA und Anthropic rückt Micron näher an die Entwicklung moderner KI-Infrastruktur. Doch zwischen technologischer Bedeutung und einer attraktiven Aktienbewertung liegt mehr als ein erfolgreicher Quartalsbericht. Andreas Bernstein und Roland Jegen untersuchen, welche Rolle Speicherpreise, Produktionsausbau und die Haltbarkeit der hohen Gewinne spielen. Die aktuelle Videoanalyse zeigt, auf welche Entwicklungen Anleger jetzt besonders achten sollten.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

?? Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

?? Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

?? Tägliche Webinare für Trader und Anleger

?? Aktuelle Marktanalysen

?? Kostenlose Demo

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.