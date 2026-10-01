Extremwetter kommt in Deutschland immer häufiger vor. Stürme, Starkregen, Hagel, Hochwasser und Hitze können auch Gebäuden stark zusetzen. Welche Naturgefahren verursachen die meisten Schäden und welche die teuersten? Und worauf kommt es beim Schutz von Immobilien dann in Zukunft an? Extremwetter bekommt hierzulande ein immer vielseitigeres Gesicht. Neben Stürmen, Starkregen und Hagel treten noch dazu Hochwasser und Hitze intensiv und auch in Kombination miteinander auf. Welche Folgen hat das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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