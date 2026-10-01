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Die XRP Prognose steht heute vor einem Wendepunkt, denn die Aktionäre von Armada Acquisition Corp. II stimmen darüber ab, ob Evernorth als weltweit größtes börsennotiertes XRP-Treasury-Unternehmen an die Nasdaq geht. XRP notiert bei 1,50 Dollar und steht damit 59 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Der 12-Jahres-Chart zeigt ein Muster, das an den Ausbruch von Ende 2024 erinnert, als der Kurs in wenigen Wochen um 280 Prozent stieg. Spot-ETF-Zuflüsse von 1,75 Milliarden Dollar bestätigen, dass institutionelles Kapital trotz der Konsolidierung weiter einfließt. Wer heute die Märkte beobachtet, sieht mehrere Katalysatoren auf einen einzigen Tag fallen. Dieser Artikel analysiert die Signale und zeigt, wo sich eine Einstiegsmöglichkeit ergibt, die noch niemand eingepreist hat.

XRP Prognose: Nasdaq-Vote und Chartmuster treffen aufeinander

Evernorth Holdings hält 473 Millionen XRP und hat über eine Milliarde Dollar von Ripple, Pantera Capital und SBI Group eingesammelt, wie Benzinga berichtet. Die Fusion mit Armada soll heute am 30. September zur Abstimmung kommen, und bei Erfolg notiert das Unternehmen unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq. Die SEC hat das S-4-Formular für wirksam erklärt und den regulatorischen Weg freigemacht. Das Modell folgt dem Vorbild von Strategys Bitcoin-Treasury und gibt Aktionären regulierten Zugang zu XRP.

XRP handelt bei 1,50 Dollar mit einem Tagesvolumen von 3,74 Milliarden Dollar laut Bybit. Auf dem 12-Jahres-Chart testet der Kurs genau die Linie, die den Ausbruch Ende 2024 ausgelöst hat. Der RSI liegt über 50 und signalisiert steigendes Kaufinteresse, ohne dass der Kurs überkauft ist. XRP steht auf Rang fünf nach Marktkapitalisierung, und der RLUSD-Stablecoin hat 1,7 Milliarden Dollar in Umlauf überschritten.

Die XRP Prognose von crypto.news sieht ein Basisziel von 1,82 Dollar bis Jahresende, CoinDCX projiziert einen Kanal zwischen 1,48 und 1,94 Dollar. Unterstützung liegt bei 1,50 Dollar, der nächste Widerstand bei 1,56 Dollar. Diese Woche entscheidet, ob der Kurs den Ausbruch bestätigt oder in die September-Spanne zurückfällt. Während regulierte Produkte Milliarden anziehen, formt sich an anderer Stelle ein Einstieg, bei dem sich der Preis noch nicht bewegt hat und die Erstnotierung noch aussteht.

Pepeto liefert die Werkzeuge, die blinde Einstiege in ein System verwandeln

Evernorth bringt XRP an die Nasdaq, ETFs ziehen Milliarden an, und trotzdem steht der Kurs 59 Prozent unter dem Hoch. Wer nach einem Einstieg sucht, der sich noch gar nicht bewegt hat, findet ihn in einem Presale, der noch vor seiner ersten Börsennotierung steht.

Die meisten Meme-Coin-Trader verlieren, weil sie ohne Analyse einsteigen und nicht schnell genug reagieren, wenn der Markt dreht, und ein ehemaliger Binance-Experte hat Pepeto gebaut, um beide Probleme gleichzeitig zu lösen. Die Cross-Chain-Bridge lässt Kapital in Sekunden zwischen Blockchains wandern, sodass ein Halter bei einer Rallye auf einer anderen Chain die Gelegenheit erreicht, ohne zuerst verkaufen und auf der anderen Seite zurückkaufen zu müssen. Der Risiko-Scorer bewertet jede Position, bevor Kapital hineinfließt, und entfernt damit das Raten, das gutes Timing in einen verlustbringenden Trade verwandelt. Zuerst bewerten und dann überbrücken ist das System, das zufällige Einstiege wiederholbar macht.

Institutionelles Kapital fließt in XRP-ETFs, und bei Pepeto bauen Retail-Wallets dieselbe Art von Position zu Presale-Preisen auf. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass 420 Billionen Token von Anfang an durch ein unabhängiges Audit abgesichert waren. Der Trading-Hub hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, wobei jeder Token bei 0,000000188 Dollar liegt. Die erwartete Binance-Listung rückt Tag für Tag näher, und mit ihr der Moment, ab dem der Presale-Preis Geschichte ist.

XRP-Nachrichten treffen ein, nachdem sich der Kurs bereits bewegt hat, aber Pepeto hat noch nicht gelistet und der Einstiegspreis steht auf dem Presale-Niveau. Ein Token bei sieben Nullen, der seinen ersten Börsenkurs noch vor sich hat. Historisch liefert genau dieser Übergang die größte Rendite, und wer erst nach der Listung kauft, zahlt einen Preis, den die frühen Wallets nie gesehen haben.

Fazit

Die XRP Prognose hängt von Makrodaten und institutionellen Zuflüssen ab, doch der Pepeto-Presale bietet einen Einstieg, der sich noch nicht bewegt hat. Jeder Zyklus belohnt die Wallets, die vor der Masse positioniert waren, und bestraft die, die nach der Kursexplosion kamen. Die Wallets, die Pepeto gerade füllen, sichern sich eine Position, die nach der Erstnotierung nicht mehr zugänglich ist. Der Preis hat sich nicht verändert, die Listung steht bevor. Wer warten will, bis die Börsennotierung bestätigt ist, wird den Presale-Preis nie wieder sehen.

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Häufig gestellte Fragen

Was erwarten Analysten für XRP?

Das Basisziel liegt bei 1,82 Dollar bis Jahresende laut crypto.news, mit einem Kanal zwischen 1,48 und 1,94 Dollar. Die Evernorth-Abstimmung und die ETF-Zuflüsse bleiben kurzfristige Katalysatoren.

Warum wird Pepeto mit XRP verglichen?

Beide ziehen Kapital an, doch Pepeto bietet Presale-Preise vor einer erwarteten Binance-Listung. Alle Presale-Daten finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.