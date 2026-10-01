Köln (ots) -ARD-DeutschlandTREND: Ostdeutsche sehen durch Wiedervereinigung eher Vor- als NachteileAm 3. Oktober jährt sich zum 36. Mal der Tag der Deutschen Einheit. Nach eigener Einschätzung hat die Wiedervereinigung jedem fünften Ostdeutschen (19 Prozent) eher persönliche Nachteile gebracht. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.303 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben. 44 Prozent der Ostdeutschen verbinden mit der Wiedervereinigung eher persönliche Vorteile. Ein Viertel der Ostdeutschen (25 Prozent) gibt an, dass das Ereignis keinen größeren Einfluss auf das eigene Leben hatte.Bei den Westdeutschen ergibt sich ein anderes Bild: Die Mehrheit (55 Prozent) gibt an, die Wiedervereinigung habe das eigene Leben kaum beeinflusst. 19 Prozent der West-deutschen ziehen auch für sich selbst eine positive private Bilanz der Wiedervereinigung, 18 Prozent dagegen eine negative.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.303 Befragte- Erhebungszeitraum: 28. September bis 30. September 2026- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Hat die deutsche Vereinigung Ihnen persönlich eher Vorteile, eher Nachteile gebracht oder Ihr Leben kaum beeinflusst?- Vorteile gebracht- Nachteile gebracht- eigenes Leben kaum beeinflusstBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6363332