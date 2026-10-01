Köln (ots) -ARD-DeutschlandTREND: Geteiltes Echo auf Tankrabatt: Wunsch nach mehr Engagement bei Senkung von EnergiepreisenAb heute gilt erneut ein Tankrabatt, den die Bundesregierung angesichts hoher Benzin- und Dieselpreise beschlossen hat - und der nun für drei Monate andauern soll. Die Einzelmaßnahme stößt bei den Deutschen auf ein geteiltes Echo. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.303 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben. 47 Prozent halten den Tankrabatt als Maßnahme für richtig; 46 für falsch. Einzig die Anhänger der AfD ordnen die Maßnahme mehrheitlich für richtig ein (60 Prozent). Bei den Grünen-Anhängern gibt es mehrheitlich Kritik an der Maßnahme (73 Prozent dagegen). Unter den Unions- und SPD-Anhängern ist das Meinungsbild komplett geteilt.Insgesamt werden die Anstrengungen der Bundesregierung zur Senkung der hohen Energiepreise in Deutschland von einer klaren Mehrheit (74 Prozent) als nicht weitgehend genug bewertet. Weitere 16 Prozent schätzen das Wirken der Bundesregierung dabei als angemessen ein, 5 Prozent als zu weitgehend.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.303 Befragte- Erhebungszeitraum: 28. September bis 30. September 2026- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Um Autofahrer und Unternehmen angesichts hoher Preise an den Tankstellen zu entlasten, senkt die Bundesregierung für die kommenden drei Monate die Energiesteuer auf Benzin und Diesel. Halten Sie diese Maßnahme für richtig oder falsch?- Halten Sie die Anstrengungen der Bundesregierung zur Senkung der Energiepreise insgesamt in Deutschland für angemessen, für zu weitgehend oder nicht weitgehend genug?Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6363331