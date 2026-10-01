DJ Fitch erhöht Ausblick für IFS-Rating von Hannover Rück auf positiv

DOW JONES--Fitch wird zuversichtlicher für die Bonität der Hannover Rück. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick für das Versicherer-Finanzstärke-Rating (IFS) auf positiv von stabil erhöht. Das Rating selbst wurde mit AA- bestätigt. Fitch geht davon aus, dass der Rückversicherer seine sehr starke Kapitalisierung und finanzielle Performance auch bei schwierigeren Marktbedingungen über die kommenden zwölf bis 24 Monate wird beibehalten können.

Fitch bestätigte das IFS-Rating für die Munich Re mit AA und einem stabilen Ausblick. Swiss Re wurde mit AA- und einem stabilen Ausblick bestätigt.

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October 01, 2026 12:05 ET (16:05 GMT)

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