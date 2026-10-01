Kiel (ots) -Neele Mangold ist als künftige Pflegefachfrau zur Gewinnerin des bpa Pflegeazubi-Awards in Schleswig-Holstein gekürt worden. Die Auszubildende im dritten Lehrjahr wurde von Ministerpräsident Daniel Günther und dem Landesvorsitzenden des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Mathias Steinbuck mit dem Pflegeazubi-Award (PAA) 2026 ausgezeichnet. Im Alten Güterbahnhof nahm die 24-Jährige aus der Seniorenwohnanlage am Park in Büdelsdorf ihre Trophäe und das Preisgeld entgegen.Die Preisträgerinnen und Preisträger sowie viele weitere Bewerberinnen und Bewerber hatten zuvor in Social-Media-Videos Einblicke in ihre Ausbildung gegeben. Ganz nach dem Motto "Deine Stimme, Deine Story, Dein Award".Ministerpräsident Daniel Günther dankte in seiner Rede dem bpa und allen BewerberInnen, dass sie die Vielfalt der Ausbildung in der Pflege so positiv aufzeigen: "Die Arbeit im Pflegesektor ist für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert. In den Pflegeberufen sind Empathie, Verlässlichkeit und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein unerlässlich. Gleichzeitig gibt es wenige andere Bereiche, in denen wir Menschen so konkret helfen und im Gegenzug so viel Wertschätzung erfahren können. All das haben die BewerberInnen sympathisch und mit viel Kreativität in ihren Videobeiträgen gezeigt.""Pflege und Ausbildung leben von Menschen, die sich mit Engagement einbringen. Menschen, die ihre Arbeit bewusst gewählt haben, Sinn in dem sehen, was sie tun, ihr Wissen ständig erweitern und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Die Vielfalt der Pflege, die Begegnung mit unterschiedlichsten Menschen und die täglichen neuen Herausforderungen machen diesen Beruf so besonders. Ohne solche engagierten Persönlichkeiten wäre eine gute Pflege nicht möglich. Umso wichtiger ist es, diejenigen wertzuschätzen, die mutig ihren Weg gehen, sich für andere einsetzen und die Zukunft der Pflege mitgestalten", so der bpa-Landesvorsitzende Mathias Steinbuck.Die zweitplatzierte Aliyakhon Akhmedova aus Tadschikistan zeigt in ihrem Video eindrucksvoll ihren Weg in Deutschland im Krankenhaus Geesthacht, ihre Sorgen und Hoffnungen während der Ausbildung, sowie ihr positives Gefühl des Ankommens, so Mit-Laudatorin und PAA-Jurymitglied Claudia Straub vom vdek.Die drittplatzierten Angelina Bendixen und Lukas Mathiessen aus dem Alloheim in Bredtstedt haben in ihrem filmisch starken Video überzeugend gezeigt, was die Pflege für sie bedeutet.Der bpa Pflegeazubi-Award unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Günther wurde zum vierten Mal verliehen.Pressekontakt:Für Rückfragen: Kay Oldörp, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0431/66 94 70 60 oder 0174/332 78 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6363344