Auf der Ladeinfrastruktur-Konferenz des Bundesverkehrsministeriums zeichnet sich ein klares Bild ab: Die Debatte in der Branche dreht sich nicht mehr primär darum, möglichst viele Ladepunkte zu errichten. Eine neue Phase steht an: Gefragt sind Qualität, Verlässlichkeit und ein funktionierendes Gesamtsystem. Doch genau dort droht auch ein neues Nadelöhr: der Netzanschluss. Verkehrsminister Steffen Bilger eröffnete die Konferenz zunächst mit einer bemerkenswerten Charme-Offensive für die Elektromobilität - auch wenn sie in seiner eigenen Familie bislang noch nicht angekommen ist.Den vollständigen Artikel lesen ...
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