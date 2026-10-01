Köln (ots) -Die Nato ist heute in Münster mit dem Westfälischen Friedenspreis ausgezeichnet worden. Generalsekretär Rutte sagte nach der Verleihung im WDR-Interview, dass der Preis für das Militärbündnis "sehr viel" bedeute. Rutte betonte außerdem, dass die Nato sehr wichtig sei, um den Frieden aufrecht zu erhalten. "Um in Sicherheit zu bleiben, müssen wir sicherstellen, dass wir stark genug sind, damit niemand uns angreift".Rutte verwies außerdem in Bezug auf Drohungen Russlands mit Atomwaffen darauf, wie wichtig es sei, weiter in die Verteidigung zu investieren und die Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten. "Der Kampf der Ukraine ist unser Kampf. Wir können nicht akzeptieren, dass ein Land ein anderes Land überfällt und es kolonisiert. Das ist nicht das Europa, in dem Sie und ich leben wollen."Das komplette Interview mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte gibt es ab 18.45 Uhr in der "Aktuellen Stunde" im WDR-Fernsehen.Pressekontakt:WDR Newsroom, 0221/220-8182Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6363351