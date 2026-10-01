Anzeige / Werbung

Die wichtigste XRP News des 30. September ist die Abstimmung der Aktionäre von Armada für die Fusion mit Evernorth, und damit rückt ein XRP-Treasury mit 473 Millionen Token an die Nasdaq. Der Ticker XRPN soll im vierten Quartal handelbar sein. XRP reagierte mit einem Sprung auf 1,51 Dollar nach einem Tief unter 1,47 Dollar. In derselben Woche begann die XRP Ledger, Fondsdaten eines brasilianischen Betreibers mit 4 Billionen Dollar zu spiegeln. Gleichzeitig kämpft der Kurs seit dem 22. September um 1,50 Dollar und hat den Ausbruch über 1,55 Dollar nicht gehalten. Dieser Artikel ordnet die aktuelle Lage ein, zeigt die technischen Marken und erklärt, warum ein Presale in diesem Umfeld Aufmerksamkeit bekommt.

XRP News am 30. September: Evernorth gewinnt die Abstimmung und Brasilien tokenisiert auf der Ledger

Die Ereignisse des 30. September drehen sich um einen einzigen Termin, der über Monate vorbereitet wurde. Die Aktionäre von Armada Acquisition Corp. stimmten für die Fusion mit Evernorth Holdings, dem Unternehmen hinter dem geplanten XRP-Treasury laut CoinGape. Evernorth hält rund 473 Millionen XRP von Ripple und verfügt über institutionelle Zusagen von mehr als einer Milliarde Dollar. Der Handel unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq soll im vierten Quartal 2026 beginnen. Die Abstimmung beseitigt das letzte große Hindernis auf diesem Weg.

Parallel dazu begann die XRP Ledger am 30. September, Fondsdaten eines brasilianischen Betreibers mit einem verwalteten Vermögen von 4 Billionen Dollar zu spiegeln laut CoinDesk. Die Spot ETFs auf XRP verzeichneten laut SoSoValue vom 22. bis zum 28. September fünf aufeinanderfolgende Tage mit Nettozuflüssen von insgesamt 79,56 Millionen Dollar.

Der Kurs selbst zeigt weniger Schwung als die Schlagzeilen. XRP notiert am 30. September bei 1,50 Dollar laut CoinDCX, nachdem ein Ausbruch über 1,5495 Dollar intraday bei 1,5603 Dollar scheiterte. Laut CoinDCX liegt das Oktoberziel bei 1,62 Dollar, ein Ausbruch über 1,56 Dollar ist die Voraussetzung dafür. Bei einer Marktkapitalisierung von 94 Milliarden Dollar begrenzt die Größe allein die Vervielfachung des Einsatzes. Die Schlagzeilen bringen institutionelle Meilensteine, doch für Anleger, die ein Vielfaches suchen, liegt die Antwort an einem anderen Ort.

Pepeto: Wie der Presale wächst, während XRP die Schlagzeilen füllt

XRP steigt bei 94 Milliarden Dollar Marktwert von 1,50 auf bestenfalls 1,62 Dollar, doch wer das Vielfache sucht, braucht einen Einstieg vor der Masse. Pepeto bietet genau das, mit einer funktionierenden Börse und einem Presale-Preis, der mit jeder Runde steigt.

Der Token treibt PepetoSwap an, eine funktionierende Börse, auf der Swaps abgesehen von Gasgebühren nichts kosten. Nichts daran ist angekündigt, alles läuft bereits. Trader können Limit-Käufe setzen, wiederkehrende Käufe nach einem festen Plan ausführen und mit eingebautem Schutz gegen Frontrunning handeln. Das tägliche Testvolumen hat 50 Millionen Dollar überschritten.

Ein Sicherheitstool prüft 42 Vertragspunkte, bevor ein Swap live geht. Wenn der Score eine Falle erkennt, stoppt der Trade. Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. SolidProof hat jede Zeile des Codes geprüft und das Team bestätigt, bevor der Presale begann, sodass Käufer auf einer Basis stehen, die eine unabhängige Sicherheitsfirma vollständig verifiziert hat.

Die Person hinter dem ersten Pepe Coin, der auf 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung wuchs, führt auch dieses Projekt. Fünf Chains sind über eine aktive Bridge verbunden, darunter Ethereum, Solana, BNB Chain, Base und Arbitrum. Transfers kommen in weniger als einer Minute an und kosten nichts. Eine Börsennotierung an einer großen Handelsplattform wird vorbereitet, und ein ehemaliger Mitarbeiter dieser Plattform arbeitet im Team.

Der Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und mit jeder Runde, die ausverkauft wird, steigt die Schwelle für die nächste Gruppe. Wer jetzt einsteigt, sichert sich das höchste Renditepotenzial, das dieser Presale bietet. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand.

Fazit

Die XRP News pendeln zwischen institutionellen Durchbrüchen und einem Kurs, der bei 1,50 Dollar feststeckt, doch Pepeto bewegt sich in einer klaren Linie nach vorn. Der Markt verlangt funktionierende Werkzeuge auf echten Chains, und Pepeto hat sie bereits im Einsatz. Jede Runde, die ausverkauft wird, hebt den Boden für die nächste Gruppe an. Die Kombination aus gebührenfreier Börse, geprüftem Code und Presale-Preis ergibt ein Renditepotenzial, das bei großen Coins mit dieser Marktkapitalisierung nicht mehr möglich ist. Der aktuelle Preis gilt nur für die laufende Runde, und wer jetzt einsteigt, kauft zum günstigsten Stand.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten XRP News vom 30. September 2026?

Die Aktionäre von Armada stimmten für die Fusion mit Evernorth, die ein XRP-Treasury mit 473 Millionen Token unter dem Ticker XRPN an die Nasdaq bringt.

Warum zieht der Pepeto-Presale Aufmerksamkeit auf sich?

Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und bietet eine gebührenfreie Börse im Testbetrieb. Der aktuelle Presale-Preis steigt mit jeder Runde. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Stand.