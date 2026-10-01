Fly Ventures und Toyota Ventures führen eine Finanzierungsrunde für ein Spin-off der Columbia University an, das Roboterhände, Berührungssensorik und motorisches Lernen miteinander verbindet

Beim Menschen kann es bis zu zwei Jahrzehnte dauern, bis sich die Feinmotorik vollständig entwickelt hat. Tangent Robotics, das heute seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde bekannt gegeben hat, strebt an, diesen Zeitrahmen für Roboter zu verkürzen. Das Unternehmen wird die Mittel dazu nutzen, ausgefeilte robotische Manipulationsfähigkeiten an der Schnittstelle zwischen Handhardware, Berührungssensorik und motorischem Lernen zu entwickeln und diese in anspruchsvollen Fertigungsumgebungen einzusetzen.

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Tangent Robotics is developing fine motor skills for robot hands, which unlock the ability to perform critical tasks for what we want our economy to build locally, fast and at scale

"Feinmotorische Fähigkeiten sind schwer zu erlernen und stellen eine Ebene dar, die in der Robotik derzeit noch fehlt, in der realen Welt jedoch allgegenwärtig ist", sagt Pedro Piacenza, Mitbegründer von Tangent. "Sie ermöglichen die Ausführung feiner, komplexer Handgriffe. Aufgaben wie Montage, Gewindeschneiden, das Zusammenstecken von Steckverbindern, das Einsetzen von Dichtungen, das Einrasten von Schnappverbindungen und das Ineinandergreifen von Zahnrädern all dies sind entscheidende Schritte für den Großteil dessen, was unsere Wirtschaft vor Ort, schnell und in großem Maßstab herstellen soll, und sie alle erfordern ein Maß an Feinmotorik, über das heutige Roboter nicht verfügen

Um diese bisher fehlenden Fähigkeiten zu ermöglichen, hat Tangent Robotics präzise, lichtbasierte Berührungssensoren für Roboterfinger sowie Roboterhände entwickelt, die die Fingerspitzen des Menschen perfekt nachverfolgen können, und neue Methoden zur Datenerfassung und zum maschinellen Lernen all dies fließt in die Ebene der Feinmotorik ein, die autonome Geschicklichkeit ermöglicht. Während andere Komponenten, wie beispielsweise "Vision-Language-Action"-Modelle, zu abstrakter, semantischer Intelligenz fähig sein können, ist eine Hand von Tangent Robotics darauf ausgelegt, die feinerarbeitende, hochwertige "letzte Meile" der qualifizierten Handhabung zu übernehmen, wie etwa die Abfolge und Bearbeitung unstrukturierter Teile, anspruchsvolle Montage- und Fertigungsaufgaben, Installation und Wartung einschließlich Demontage, Inspektion, Remontage und Verkabelung elektrischer oder mechanischer Anlagen sowie viele weitere Aufgaben.

Zwar stellt die menschliche Hand den Gipfel der motorischen Fähigkeiten dar, doch Tangent Robotics versucht nicht, technische Nachbildungen davon zu entwickeln. "Der Versuch, die menschliche Hand nachzubilden, ist ein Fehler, der dem Bau von Fluggeräten mit schlagenden Flügeln gleicht", sagt Matei Ciocarlie, Mitbegründer von Tangent und Professor für Robotik an der Columbia Engineering. "Was wir tun können, ist, Roboterhände zu entwickeln, die auch mit nicht menschenähnlichen Bauteilen oder Gelenkstrukturen über eine hohe Fingerfertigkeit verfügen." Dabei strebt das Unternehmen an, die Übungszeit, die zum Erlernen solcher Fähigkeiten erforderlich ist, zunächst auf Tage und anschließend auf Stunden zu verkürzen.

Tangent Robotics, ein Spin-off des "Robotic Manipulation and Mobility Lab" der Columbia Engineering, verfügt über einzigartiges Fachwissen an der Schnittstelle zwischen Sensorik, Roboterhanddesign und motorischem Lernen. Während ihrer Zeit an der Columbia Engineering stellte das Gründungsteam, zu dem Piacenza, Ciocarlie und der Experte für unkonventionelle Elektronik Ioannis Kymissis gehören, den DISCO-Roboterfinger vor, der Berührungen mittels Licht erfassen kann, Handkonstruktionen für die "Assistive Free Flyer"-Roboter der NASA an Bord der Internationalen Raumstation entwickelte und die erste Roboterhand baute, die selbst im Dunkeln Fingerfertigkeit in der Hand ermöglicht und zu einer der "Besten Erfindungen des Jahres 2023" des Time Magazine gekürt wurde. Vor seiner Tätigkeit an der Columbia University leitete Ciocarlie gemeinsam das Manipulationsteam bei Willow Garage, dem Zentrum und Inkubator für Robotik, in dem das Robot Operating System (ROS) erstmals entwickelt wurde.

"Greifer und Saugnäpfe sind bei weniger empfindlichen Anwendungen (Kommissionierung, Sortierung usw.) zwar effektiv, lassen sich jedoch mit vielen wirtschaftlichen Aktivitäten nicht vereinbaren", sagt Matt Wichrowski, Partner bei Fly Ventures. "Die Feinmotorik, die für komplexere Handhabungsvorgänge erforderlich ist, stellt eine unglaublich schwierige technische Herausforderung dar eine Herausforderung, auf die sich das Tangent-Team während seiner gesamten beruflichen Laufbahn konzentriert hat

David Sokolic, Partner bei Toyota Ventures, fügt hinzu: "Der Ansatz von Tangent stellt die traditionelle Roboterhandhabung auf den Kopf. Indem das Unternehmen die Nachgiebigkeit in erster Linie in den Sensoren integriert, anstatt sich ausschließlich auf die Mechanik zu verlassen, strebt es danach, die für physische KI erforderliche hochpräzise Tastempfindlichkeit zu liefern. Toyota Ventures freut sich sehr, diesen pragmatischen, hardwareorientierten Weg zu unterstützen, mit dem das Unternehmen versucht, einen massiven Engpass in der industriellen Montage zu beseitigen und Herstellern dabei zu helfen, ihre schwierigsten Aufgaben zu automatisieren.

Zu den weiteren Investoren dieser Finanzierungsrunde zählten der Logos Fund und Sparked Ventures.

Über Tangent Robotics

Tangent Robotics ist ein in New York City ansässiges Unternehmen, das aus der Columbia University hervorgegangen ist und sich der Entwicklung der Feinmotorik-Ebene für die Roboterhandhabung widmet. Ziel ist es, komplexe, hochpräzise Aufgaben zu automatisieren, beginnend in der Fertigung. Weitere Informationen finden Sie unter www.tangentrobotics.ai.

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