Micron hat heute starke Quartalszahlen geliefert, und trotzdem wollten die Anleger nicht mehr kaufen. Die Aktie rutschte zwischenzeitlich um fast vier Prozent ins Minus und notierte zuletzt noch rund ein Prozent im roten Bereich. Unserer Meinung nach ist das weniger überraschend, als es auf den ersten Blick wirkt. KI treibt das Geschäft, der Kurs läuft davon Der Boom rund um Künstliche Intelligenz sorgt bei Micron für kräftig steigende Verkaufspreise. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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