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Die wichtigste Nachricht der vergangenen Woche ist ein Angriff von 387 Millionen Dollar auf die Börse Bitget. Es war der größte Hack einer zentralisierten Handelsplattform im gesamten Jahr 2026. Nordkoreanische Hacker stehen im Verdacht, die Tat über eine Schwachstelle im Backend ausgeführt zu haben.

Der Markt reagierte trotzdem kaum, denn Bitcoin hielt sich über 83.000 Dollar und schloss den September mit rund acht Prozent Plus. In derselben Woche flossen 2,39 Milliarden Dollar in die amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs, der höchste Wochenwert des Jahres. Die am Mittwoch veröffentlichten PCE-Inflationsdaten fielen mild aus und dämpfen die Erwartung einer Zinserhöhung im Oktober. Die Krypto News zeigen damit zwei Kräfte, die gleichzeitig auf den Markt wirken. Angst vor Sicherheitslücken steht auf der einen Seite, institutionelles Kapital auf der anderen.

Krypto News September 2026: Bitget-Hack und PCE-Daten am selben Tag

Die Woche begann am 24. September, als Angreifer 387 Millionen Dollar aus den Hot- und Warm-Wallets von Bitget stahlen. Der Angriff traf mehrere Netzwerke gleichzeitig und dauerte weniger als 20 Minuten, wie PYMNTS berichtet. CEO Gracy Chen bestätigte den Hack noch am selben Tag in einem dreistündigen Livestream. Die ersten Schätzungen lagen bei 351 Millionen Dollar, doch am 26. September hob Bitget die Summe auf 387,5 Millionen Dollar an.

Die Angreifer nutzten eine Schwachstelle im Backend-Autorisierungssystem und schleusten manipulierte Transfers an den internen Kontrollen vorbei. Bitget aktivierte seinen Schutzfonds von 464 Millionen Dollar, der die Verluste laut AirdropAlert vollständig deckt. Am 28. September gab die Börse die Bitcoin-Abhebungen wieder frei, Ethereum folgte am 29. September.

Was diesen Hack besonders macht, ist die Marktreaktion. Bitcoin fiel nicht, sondern hielt sich bei über 83.000 Dollar und handelt am 1. Oktober bei rund 83.700 Dollar. In der Woche bis zum 26. September verzeichneten die Spot-Bitcoin-ETFs laut SoSoValue Nettozuflüsse von 2,39 Milliarden Dollar, der stärkste Wochenwert 2026. Die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung lag zum Monatsende bei 2,87 Billionen Dollar. Die institutionelle Nachfrage erwies sich als stärker als die Angst vor dem Hack. Doch gerade diese Krypto News zeigen auch, warum Projekte mit unabhängig geprüftem Code eine andere Art von Vertrauen verdienen.

Pepeto: Geprüfter Code in einer Woche voller Sicherheitsfragen

Der Bitget-Hack erinnert daran, dass zentralisierte Plattformen ohne transparente Code-Prüfung ein Risiko tragen, das Anleger oft erst im Nachhinein erkennen. Pepeto startete mit einem grundlegend anderen Ansatz und ließ den gesamten Code vor dem Start des Presales durch SolidProof prüfen und verifizieren, sodass jeder Käufer auf eine unabhängige Sicherheitsgrundlage zugreifen kann.

Der Presale-Preis ist der Einstieg, der das höchste Renditepotenzial bieten kann, wenn die Börsennotierung den Kurs neu bewertet. Pepeto füllt sich weiter, weil die Werkzeuge hinter dem Projekt bereits funktionieren und nicht erst nach der Notierung gestartet werden. PepetoSwap bewegt täglich 50 Millionen Dollar Handelsvolumen bei null Gebühren. Uniswap verlangt drei Dollar bei einem Tausch von tausend Dollar, PepetoSwap verlangt nichts. Die letzte Phase war vor dem geplanten Ende ausverkauft. Die aktuelle Phase füllt sich, während man die Seite öffnet.

Die Käufer, die jetzt einsteigen, handeln nicht auf Verdacht. Sie sehen eine aktive Börse, eine Brücke, die über fünf Ketten kostenlos arbeitet, und eine SolidProof-Bestätigung auf jeder Zeile Code. Der Schöpfer des ersten Pepe-Tokens leitet dieses Projekt. Ein Entwickler, der zuvor bei Binance tätig war, gehört zum Team.

Bisher liegen mehr als 10,38 Millionen Dollar im Presale bei einem Preis von 0,000000188 Dollar auf der offiziellen Pepeto-Website. Jede Runde verkauft zu einem höheren Preis als die vorherige. Wer jetzt einsteigt, sichert sich das Renditepotenzial, das der Presale-Preis vor der Notierung bieten kann, statt ein halbes Jahr später nur darüber zu lesen. Dieser Einstieg steht heute offen, doch das Zeitfenster schließt sich mit jeder neuen Runde weiter.

Fazit

Die Krypto News zeigen in dieser Woche, wie schnell Milliardenbeträge fließen können, in beide Richtungen. In jedem bisherigen Zyklus lag das höchste Renditepotenzial bei den Wallets, die sich positioniert haben, bevor die breite Masse aufmerksam wurde. Pepeto bietet genau dieses Potenzial mit bereits aktiven Werkzeugen und einer Börsennotierung, die näher rückt. Die Börse läuft, das Audit ist abgeschlossen, und das Team hinter dem ersten Pepe-Token baut weiter. Der Presale ist der letzte Moment, in dem der aktuelle Preis noch gilt. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, bevor die aktuelle Phase endet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was war der größte Krypto-Hack im September 2026?

Bitget verlor am 24. September 387,5 Millionen Dollar durch einen Angriff auf seine Hot- und Warm-Wallets, der schwerste Angriff auf eine Kryptobörse in 2026. Der Schutzfonds von 464 Millionen Dollar deckt die Verluste.

Welcher Presale fällt in der aktuellen Berichterstattung auf?

Pepeto sammelte 10,38 Millionen Dollar bei bereits aktiven Produkten und einer erwarteten Börsennotierung. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.