DAX bricht weg - steckt eine institutionelle Verkaufsorder dahinter?

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Der DAX gerät deutlich unter Druck - und im Live-Trading zeigt sich, wie schnell aus einer scheinbaren Unterstützung ein neuer Abverkauf entstehen kann. Entscheidend ist dabei nicht die Frage, ob der Markt "eigentlich schon genug gefallen ist", sondern ob Widerstände weiter halten, Tiefs gebrochen werden und die Dynamik im Abwärtstrend bestehen bleibt. Genau diese Struktur wird im Webinar Schritt für Schritt analysiert.

Besonders spannend: Welche Rolle spielen institutionelle Verkaufsorders bei solchen Bewegungen? Im Video wird erklärt, warum große Orders häufig über einen bestimmten Zeitraum abgewickelt werden und weshalb Verkaufsdruck beispielsweise bis 9:30 Uhr oder zur vollen Stunde anhalten kann - bevor sich das Marktbild plötzlich verändert.

Außerdem geht es darum, wann ein Einstieg in eine laufende Bewegung sinnvoll sein kann, wann ein Pullback die bessere Variante ist und warum Trader nicht aus FOMO hinterherlaufen sollten. Gerade bei dynamischen Marktphasen sind Positionsgröße, Risiko und das schnelle Anpassen an neue Informationen entscheidend.

Im Mittelpunkt steht dabei ein Ansatz ohne den Anspruch, den nächsten Tick vorherzusagen: Stattdessen werden konkrete Wenn-Dann-Szenarien aufgebaut und laufend an das Verhalten des Marktes angepasst. Ein praxisnaher Einblick in DAX-Trading, Marktdynamik und institutionelle Orderabwicklung - direkt am realen Marktgeschehen.

Nächster Trader's Circle dann wieder am Dienstag. Melde Dich gern hierzu an:

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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