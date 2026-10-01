Bacardi ichert sich mit einem Sprung auf Platz 69 die Spitzenposition unter den Spirituosenherstellern

Bacardi Limited beweist: Ein Arbeitsplatz, auf den man anstoßen kann, wird immer besser. Das Familienunternehmen hat es erneut in die Forbes-Liste der weltweit besten Arbeitgeber geschafft und belegt dort den ersten Platz unter den Spirituosenherstellern. Bacardi hat sich seit dem letzten Jahr um 17 Plätze verbessert und belegt 2026 weltweit Platz 69. Dieser Sprung in der Rangliste spiegelt das Engagement wider, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter geschätzt, gestärkt und zu Wachstum motiviert fühlen und gleichzeitig die Zukunft des Unternehmens mitgestalten können.

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Bacardi Limited Leads Spirits Companies Forbes World's Best Employers 2026 Ranking.

"Bei Bacardi beginnen großartige Momente mit großartigen Menschen. Deshalb hören wir sehr genau zu, was sie uns sagen, lernen aus diesem Feedback und entwickeln uns stetig weiter. Wir möchten, dass den Menschen klar ist, wie sie sich weiterentwickeln können, dass sie zuversichtlich sein können, Spuren zu hinterlassen, und dass sie dabei unterstützt werden, ihr Bestes zu geben", sagt Dave Ingram, Chief People and Transformation Officer, Bacardi Limited. "Großartige Arbeitsplätze entstehen durch Menschen, die sich engagieren, sich gegenseitig herausfordern und gemeinsam wachsen. Wir sind stolz, dass Forbes Bacardi erneut für seine Bemühungen gewürdigt hat, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen erfolgreich sein und etwas bewirken können."

Das Familienunternehmen ist bereits zum wiederholten Male auf der Liste vertreten, die auf mehr als 300.000 unabhängigen Umfragen beruht, die von Forbes und Statista in über 50 Ländern durchgeführt wurden. Darin wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie ein Unternehmen ihrer Familie oder ihren Freunden weiterempfehlen würden, und sollten es anhand von Kriterien wie Arbeitsumfeld, Karrieremöglichkeiten sowie weiteren Kriterien bewerten.

Das Familienunternehmen fördert seine Mitarbeiter, wenn es gilt, zu lernen, Führungsaufgaben zu übernehmen und etwas zu bewirken, etwa durch Weiterbildungsprogramme, die auf jede Phase ihrer beruflichen Laufbahn zugeschnitten sind. Ebenso wichtig ist, dass Bacardi seine Mitarbeiter dabei unterstützt, eine persönliche Bindung zum Unternehmen aufzubauen, und zwar durch praktische Erfahrungen rund um seine Marken und seine Tradition. Dazu gehören unter anderem das Erlernen von Techniken zur Zubereitung von Cocktails, das Entdecken der Geschichten hinter den berühmten Spirituosen und das Kennenlernen des Engagements des Unternehmens für seine Branche und seine Gemeinden. Das Unternehmen erzielt durchweg ein hohes Engagement und erreichte in der jüngsten weltweiten Umfrage zum Mitarbeiterengagement eine Beteiligungsquote von 91 %.

Bacardi wurde schon oft für sein Arbeitsumfeld und seine Kultur ausgezeichnet, unter anderem durch seine wiederholte Aufnahme in die Forbes-Liste "World's Top Companies for Women".

Das diesjährige Forbes-Ranking der "World's Best Employers" umfasste 900 Unternehmen und ließ es zur größten Liste werden, die Forbes im Rahmen dieses Preisverleihungsprogramms erstellt hat. Erfahren Sie mehr auf Forbes.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte internationale Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert, vermarktet und vertreibt Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ Rum, PATRÓN Tequila, GREY GOOSE Wodka, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100% Blaue-Agave-Tequila sowie weitere führende und aufstrebende Marken wie D'USSÉ Cognac, ANGEL'S ENVY American Straight Whiskey und ST-GERMAIN Holunderblütenlikör. Das vor mehr als 164 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und Gebieten und vertreibt seine Marken in mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Instagram.

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