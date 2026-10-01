Mit seiner Fünfjahresstrategie "Fit to Scale" legt Orifarm einen ehrgeizigen Kurs für die Expansion in ganz Europa fest, einschließlich eines erheblichen Ausbaus seines Geschäfts mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln von einer nordischen Präsenz hin zu einer breiter aufgestellten europäischen Plattform. Die Strategie zielt darauf ab, das EBITDA bis 2031 auf 300 Mio. Euro zu verdoppeln und einen Umsatz von mehr als 3 Mrd. Euro zu erzielen. Dies markiert den nächsten Schritt auf dem Weg von Orifarm zu einem diversifizierten europäischen Pharmaunternehmen, das erschwingliche Arzneimittel für mehr Kunden, Patienten und Gesundheitssysteme bereitstellt.

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Orifarm Headquarter, Odense Denmark

"Angesichts steigender Nachfrage, Budgetdruck und Versorgungsherausforderungen in den europäischen Gesundheitssystemen ist Orifarm einzigartig positioniert, um den Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln zu verbessern und die europäische Versorgung zu stärken. Bei unserer Strategie 'Fit to Scale' geht es darum, eine noch größere Rolle bei der Deckung dieser Bedürfnisse zu spielen und Orifarm auf die nächste Stufe zu heben", sagt Mads Fink Eriksen, CEO von Orifarm.

"In den vergangenen drei Jahrzehnten hat Orifarm ein starkes Fundament aufgebaut, das sowohl Handelsarzneimittel als auch unsere eigenen verschreibungspflichtigen Medikamente und Gesundheitsprodukte für Verbraucher umfasst und durch unser einzigartiges Lieferantennetzwerk sowie eigene Produktionskapazitäten gestützt wird. Nun skalieren wir unser Geschäft europaweit und vollziehen einen entscheidenden Wandel im Generika-Bereich. Unser Ziel für 2031 ist es, erschwingliche Medikamente für mehr Kunden, Patienten und Gesundheitssysteme bereitzustellen und die bedeutenden Wachstumschancen der Zukunft zu nutzen."

Europaweite Skalierung durch vier Prioritäten

Die Strategie konzentriert sich auf vier strategische Prioritäten, die Orifarms Grundlage für profitables Wachstum von 2027 bis 2031 und darüber hinaus stärken werden:

Das Angebot an verschreibungspflichtigen Arzneimitteln von Orifarm beschleunigen, indem die Nischen-Generika-Pipeline des Unternehmens gestärkt, die Markteinführungsaktivitäten intensiviert, neue Produkte schneller auf den Markt gebracht und Generika in neue Märkte expandiert werden

Die Position von Orifarm als europäischer Marktführer bei parallelimportierten Arzneimitteln stärken, indem neue Märkte erschlossen sowie Geschwindigkeit und Effizienz gesteigert werden

Fokussierung des Consumer-Healthcare-Angebots von Orifarm durch Investitionen in die bekannten, führenden Marken des Unternehmens

Aufbau eines skalierbaren Betriebsmodells, das ehrgeizige Wachstumsziele vorantreibt: Verdopplung des EBITDA von 150 Mio. auf 300 Mio. und Steigerung des Umsatzes von 2 Mrd. auf über 3 Mrd. bis 2031.

Umfassende Expansion im Bereich der Nischen-Generika

Die Strategie bedeutet eine deutliche Beschleunigung des Geschäfts mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bei Orifarm. Aufbauend auf seiner führenden Position in den nordischen Ländern strebt das Unternehmen an, seine Präsenz in ganz Europa auszuweiten und eine der breitesten Plattformen Europas für Nischen-Generika aufzubauen, um die Chancen zu nutzen, die sich ergeben, wenn in den kommenden Jahren immer mehr Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren.

Zwischen 2027 und 2031 plant Orifarm, den Gewinn und die Anzahl der Produkteinführungen im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu verdoppeln. Über den aktuellen Strategiezeitraum hinaus strebt das Unternehmen an, sein Generika-Geschäft bis 2036 auf einen Jahresumsatz von 1 Mrd. Euro auszubauen.

Orifarm wird ausgewählte Segmente im Bereich der kleinmolekularen Generika in verschiedenen Therapiebereichen ins Visier nehmen und damit wichtige Behandlungsbedürfnisse abdecken, die oft übersehen werden, weil die einzelnen Märkte zu klein sind, um größere Akteure anzuziehen. Mit seinen spezialisierten Kompetenzen und seiner europaweiten Reichweite ist Orifarm hervorragend positioniert, um diese Segmente kommerziell, zuverlässig und zum richtigen Zeitpunkt zu bedienen.

"Dies ist ein entscheidender Schritt in Orifarms Ambitionen im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente. Wir bauen auf unserer starken Position in den nordischen Ländern auf, um eine der breitesten Plattformen Europas für Nischen-Generika zu schaffen. Bis 2031 wollen wir unser Ergebnis und unsere Markteinführungsaktivitäten verdoppeln, und innerhalb des nächsten Jahrzehnts streben wir an, unser Nischen-Generika-Geschäft auf einen Umsatz von 1 Milliarde Euro auszubauen", sagt Jutta Schnirring-Mayer, Chief Business Development and Portfolio Strategy Officer bei Orifarm.

"Unser Fokus liegt auf ausgewählten Segmenten im Bereich der kleinmolekularen Generika, in denen wir Chancen sehen, wichtige und oft unzureichend gedeckte Patientenbedürfnisse zu erfüllen. Durch die Kombination unserer umfassenden Vertriebs-, Markteinführungs- und Lieferkapazitäten können wir mehr Patienten in mehr Märkten erschwingliche Arzneimittel zur Verfügung stellen und gleichzeitig Nischen-Generika zu einem zunehmend wichtigen Wachstumsmotor für Orifarm in der Zukunft machen."

Bereit zur Umsetzung

Die neue Strategie folgt auf die Veräußerung des Geschäftsbereichs Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel zu Beginn dieses Jahres und spiegelt damit Orifarms strategische Ausrichtung auf den Pharmabereich wider. Um das plattformübergreifende Wachstum voranzutreiben, wird Orifarm weiterhin gezielte Akquisitionen verfolgen.

Mit der festgelegten Strategie und den sich bietenden Wachstumschancen richtet sich der Fokus nun auf die Umsetzung.

"'Fit to Scale' gibt Orifarm eine klare Richtung vor, und ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen werden. In ganz Europa bringen unsere 2.300 Mitarbeiter fundiertes Fachwissen und eine Herausforderer-Mentalität mit dieser Geist prägt Orifarm seit mehr als 30 Jahren und wird uns auch weiterhin vorantreiben, während wir unsere Ziele für 2031 verfolgen", sagt Mads Fink Eriksen.

Über Orifarm

Orifarm bietet Zugang zu hochwertigen, erschwinglichen Gesundheitslösungen für vielfältige therapeutische Bedürfnisse durch innovative Arzneimittel, Nischen-Generika und bewährte rezeptfreie Marken. Das Familienunternehmen Orifarm mit Hauptsitz in Odense, Dänemark, blickt auf eine mehr als 30-jährige Geschichte zurück. Heute arbeiten mehr als 2.300 Mitarbeiter in 16 Märkten zusammen, um Mehrwert für Patienten, Apotheken, Großhändler und Krankenhäuser zu schaffen. Der Jahresumsatz der Orifarm-Gruppe beträgt 2 Mrd. Euro. Erfahren Sie mehr unter www.orifarm.com.

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