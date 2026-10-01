IK Invest Trading Challenge

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Neue IK Trading Challenge in Kooperation mit Smartbroker+!

Ab dem 1. Oktober 2026 startet eine neue Trading-Challenge von IK Invest in Kooperation mit Smartbroker+. Wer im Aktionszeitraum vom 1. Oktober bis zum 13. November eine bestimmte Anzahl an Derivate-Trades umsetzt, sichert sich attraktive Apple-Produkte - ganz ohne zusätzliche Kosten oder Verpflichtungen.

Die Staffelung im Überblick:

* Hinweis zur Trading Challenge: Diese Aktion wird ausschließlich von IK Invest in Kooperation mit Smartbroker Plus durchgeführt. Apple ist an dieser Aktion nicht beteiligt und steht in keiner Verbindung zu diesem Gewinnspiel oder Angebot.

Gezählt werden dabei sowohl Käufe als auch Verkäufe - wer also 500 Positionen eröffnet und wieder schließt, kommt bereits auf 1.000 Trades. Voraussetzung ist ein Mindestordervolumen von 1.500 Euro pro Order sowie die Nutzung von Produkten der Emittenten Morgan Stanley, JP Morgan, UBS und DZ Bank. Die Trades müssen direkt über Smartbroker+ erfolgen - nicht über Drittanbieter-Frontends.



Das Beste daran: Die Challenge kostet dich nichts extra

Bei Smartbroker+ fallen für Orders ab 1.500 Euro im Direkthandel mit den genannten Emittenten aktuell keine brokerabhängigen Ordergeühren* an. Durch die Teilehmer entstehen dir also keine zusätzlichen Kosten. Und wenn du am Ende weniger Trades zusammenbekommst, ist das kein Problem, dann hast du lediglich keinen Anspruch auf die genannten Prämien.

Auch Bestandskunden von Smartbroker+ profitieren selbstverständlich von der Aktion - ein Anliegen, das mir persönlich besonders wichtig ist. Anders als bei vielen anderen Anbietern sollen nicht nur Neukunden belohnt werden.



Neues Trading-Frontend als praktisches Extra

Passend zum Start der Challenge hat Smartbroker+ ein neues, deutlich leistungsfähigeres Trading-Frontend eingeführt: den Smartbroker+ Trader. Das Tool bietet unter anderem:

Frei konfigurierbare, mehrfach anpassbare Desktop-Oberflächen

Integrierte Charts, Nachrichten und Wirtschaftskalender

Eine ausführliche Knockout- und Optionsschein-Suche direkt im Tool

Multi-Desktop-Fähigkeit für mehrere Bildschirme

Direkten Kauf und Verkauf aus dem Tool heraus, vollständig gespiegelt mit dem regulären Smartbroker-Depot



Warum ich die Challenge gerade jetzt für interessant halte

Charttechnisch und saisonal befinden wir uns aktuell in einem spannenden Umfeld für den DAX. Nach der klassischen schwächeren Phase von Mitte Juli bis Ende September - bestätigt über mehrere Zeitebenen und auch in den US-Zwischenwahljahren - drehen die saisonalen Muster ab Anfang Oktober traditionell nach oben. Ich habe daher meine Short-Positionen zuletzt aufgelöst und beginne, erste Long-Positionen aufzubauen.

Wer die Trading Challenge nutzen möchte, um gleichzeitig aktiv am Marktgeschehen teilzunehmen, findet also gerade jetzt ein passendes Umfeld dafür.



So meldet ihr euch an

Die Teilnahme ist unkompliziert: Bestandskunden von Smartbroker+ registrieren sich mit ihrer Depotnummer, Neukunden eröffnen zunächst ein Depot und melden sich anschließend für die Challenge an. Den Link zur Anmeldung sowie alle weiteren Details findet ihr unter

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Alle Hintergründe, eine ausführliche Vorführung des neuen Trading-Tools sowie ein Interview mit Thomas Soltau, Vorstand bei Smartbroker Plus, gibt es im vollständigen Webinar-Mitschnitt:

Neue IK Tradingchallenge, neues Trading-Frontend & aktuelle DAX Analyse!