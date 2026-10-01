Neue Microsoft-Teams-App startet heute; weitere Integrationen in Kollaborationsplattformen und QR-Code-Zugriff für Mitarbeiter ohne festen PC-Arbeitsplatz folgen in Kürze

CALGARY, Alberta, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc ., der weltweit führende Anbieter von Software für gesellschaftliches Engagement in Unternehmen, bindet Spenden und ehrenamtliche Arbeit künftig direkt in die täglichen Arbeitsabläufe von Beschäftigten ein. Ziel ist es, soziales Engagement nahtlos in die Kollaborationswerkzeuge zu integrieren, die Teams jeden Tag nutzen. Den Auftakt macht die Einführung von Benevity für Microsoft Teams. Weitere Integrationen sollen folgen, um ein vergleichbares Nutzererlebnis auch auf anderen Kollaborationsplattformen am Arbeitsplatz zu bieten. Zudem plant Benevity einen QR-Code-Zugang für weltweit schätzungsweise 2,7 Milliarden Beschäftigte ohne festen PC-Arbeitsplatz. Damit integriert Benevity erstmals Spenden und Freiwilligenarbeit direkt in die Tools, die Beschäftigte ohnehin für ihre tägliche Arbeit nutzen. So wird die Lücke zwischen dem ersten Impuls und der konkreten Aktion geschlossen - damit mehr Geld und Zeit den gemeinnützigen Organisationen zugutekommen, die darauf angewiesen sind.

"Seit Jahrzehnten ist betriebliches Spenden vom eigentlichen Arbeitsfluss der Mitarbeiter getrennt: ein weiterer Tab, ein neuer Login, eine weitere Aufgabe, die man auf später verschiebt", erklärt Soraya Alexander, Chief Executive Officer von Benevity. "Wir bringen das Engagement genau dorthin, wo die Menschen täglich arbeiten. Mit Benevity für Microsoft Teams und Benevity für Slack wird gesellschaftliches Engagement fester Bestandteil des Arbeitsalltags. Engagement muss nicht mehr aufgeschoben werden - es geschieht direkt aus dem Moment heraus."

Der Bericht " State of Corporate Volunteering " von Benevity Impact Labs zeigt, dass die Teilnahmequote in Unternehmensprogrammen im Schnitt nach wie vor nur zwischen 10,8 % und 13,6 % liegt - obwohl das ehrenamtliche Engagement von Mitarbeitern insgesamt Rekordwerte erreicht. Diese Diskrepanz weist auf eine strukturelle Hürde hin, die Benevity nun gezielt abbaut: Jeder zusätzliche Zwischenschritt senkt die Wahrscheinlichkeit, dass aus einer guten Absicht auch ein konkretes Handeln wird.

Benevity für Microsoft Teams

Benevity für Teams bringt den vollständigen Funktionsumfang für Spenden und ehrenamtliches Engagement direkt in Microsoft Teams - konzipiert, um Mitarbeiter überall in ihrem Arbeitsumfeld zu erreichen. Mitarbeiter mit verknüpftem Microsoft- und Benevity-Konto können Spendenaktionen und Ehrenamtsprojekte direkt in Teams-Kanälen teilen. Kollegen können den gesamten Prozess - vom Stöbern über die Spendenbestätigung bis hin zur Buchung eines Ehrenamtseinsatzes - nahtlos im privaten Chat mit dem Benevity-Bot abwickeln.

Die Lösung unterstützt vielfältige Zahlungsarten wie Unternehmensguthaben, persönliche Spendenkonten oder die Spende per Gehaltsabzug. Förderkriterien und Matching-Regeln werden dabei automatisch berücksichtigt und in Echtzeit anhand der jeweiligen Unternehmensvorgaben geprüft. Ehrenamtliche Einsätze können für ein nahtloses Nutzungserlebnis außerdem direkt mit den Kalendern der Beschäftigten synchronisiert werden.

Benevity für Microsoft Teams ist ab heute im Microsoft Teams Store verfügbar und für Benevity-Kunden mit aktiven Modulen für Spenden oder Freiwilligenarbeit ohne zusätzliche Kosten in ihrem Abonnement enthalten. Weitere Partnerschaften werden in Kürze starten.

QR-Code-Zugang für Beschäftigte ohne festen PC-Arbeitsplatz

Darüber hinaus stellt Benevity ein weiteres Zugangskonzept vor: Eine Lösung per QR-Code spricht gezielt Beschäftigte an, die über keinen eigenen Firmenlaptop verfügen. Rund 80 % der weltweiten Erwerbstätigen arbeiten in operativen Rollen oder ohne festen Büroarbeitsplatz . Ein einfacher Scan bietet diesen Mitarbeitern sowie Gästen einen schnellen und sicheren Weg, passende Spendenaktionen zu entdecken und direkt im Moment der Motivation aktiv zu werden.

Weitere Informationen zu Benevity finden Sie unter www.benevity.com .

Über Benevity

Benevity , eine zertifizierte B Corporation, ist der weltweit führende Anbieter von Enterprise-Social-Impact-Software. Die Plattform ermöglicht Spenden von Mitarbeitern, Freiwilligenarbeit, Fördermittelvergabe sowie die Mobilisierung von Mitarbeitern - unterstützt durch intelligente Erkenntnisse und eine sichere, globale Infrastruktur. Die Enterprise Impact Platform von Benevity ermöglicht es den sinnorientiertesten Unternehmen der Welt, soziale Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie zu integrieren - und so messbare, skalierbare und nachhaltige Wirkung zu erzielen. Benevity hat seit 2008 über 560.000 gemeinnützige Organisationen mit mehr als 36 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 7,7 Millionen Changemaker weltweit aktiviert. So hilft Benevity Unternehmen, Vertrauen aufzubauen, das Engagement der Belegschaft zu stärken, die Mitarbeiterbindung zu steigern und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf www.benevity.com .

Kontakt: press@benevity.com