"Built for Compliance" erscheint vor dem Hintergrund weltweit verschärfter Compliance-Vorschriften für Kryptowährungen und der Markteinführung eines von einer Bank geführten Stablecoins

Elliptic, der weltweit führende Anbieter im Bereich des On-Chain-Risikomanagements, hat heute das Whitepaper Built for Compliance veröffentlicht, in dem die neun technischen Entscheidungen dargelegt werden, die darüber entscheiden, ob ein On-Chain-Risikosystem schnelle, präzise und fundierte Compliance-Entscheidungen in großem Maßstab unterstützen kann.

Maschinen wickeln Geldtransaktionen bereits eigenständig und mit maschineller Geschwindigkeit ab. Compliance-Teams müssen nun täglich Hunderttausende von Entscheidungen treffen und zwar mit derselben Geschwindigkeit. Viele On-Chain-Risikosysteme wurden jedoch nie dafür konzipiert, dieses Tempo zu bewältigen. Ein Compliance-System, das das Risiko nach einem festen Zeitplan berechnet, liefert veraltete Ergebnisse. Ein System, das den Umfang der Blockchain-Abdeckung zu locker definiert, lässt zu, dass Risiken bei der Überprüfung gänzlich übersehen werden. Ein System, das Tests zur Notfallwiederherstellung, zu Lastspitzen oder zu Ausfällen auslässt, legt auch das Compliance-System des Kunden lahm.

Genau diese Lücke zwischen Maschinen-Geschwindigkeit und Systemdesign schließen die Aufsichtsbehörden nun. Während die US-Aufsichtsbehörden Vorschriften zur Marktstruktur ausarbeiten, die Stablecoin-Regelungen des GENIUS Act in Kraft treten, sich das Krypto-Zulassungsverfahren der britischen FCA öffnet und die europäische MiCA-Verordnung nun vollständig in Kraft ist, werden traditionelle Finanzinstitute, Zahlungsdienstleister und Krypto-Unternehmen weltweit gefragt werden, ob sie KI einsetzen und ob sie jede von ihr getroffene Entscheidung erklären, konfigurieren und verteidigen können. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass einige der weltweit größten Banken und Vermögensverwalter, darunter Goldman Sachs, Citi, Bank of America, die Deutsche Bank und UBS, ein Joint Venture zur Ausgabe eines an den US-Dollar gebundenen Stablecoins angekündigt haben, dessen Einführung für das erste Halbjahr 2027 angestrebt wird.

Das neue Whitepaper von Elliptic mit dem Titel "Built for Compliance" stellt Finanzinstituten, Zahlungsdienstleistern und Krypto-Unternehmen die neun technischen Kriterien zur Verfügung, deren Erfüllung sie von jedem Anbieter nachweisen lassen sollten, damit ihre eigenen Compliance-Entscheidungen schnell, präzise und in großem Maßstab vertretbar sind.

Die neun technischen Kriterien und die Art und Weise, wie Elliptic diese erfüllt, sind:

Echtzeitberechnung: Das Risiko wird zum Zeitpunkt der Überprüfung berechnet und niemals anhand eines gespeicherten Ergebnisses bereitgestellt. 99,99 Verfügbarkeit: wird über die API von Elliptic in den Jahren 2025 und 2026 bereitgestellt. Abfederung von Volumenspitzen: Das Volumen eines Kunden verfünffachte sich innerhalb von zwei Tagen; Elliptic konnte dies reibungslos und ohne Vorwarnung auffangen. Vollständige Blockchain-Abdeckung: 65 Blockchains wurden anhand von vier strengen Kriterien vollständig abgedeckt, wobei Sanktionen in jeder einzelnen Blockchain überwacht wurden. Kettenübergreifende Analyse: Ein einziges Screening verfolgt Geldflüsse über verschiedene Blockchains hinweg, durch mehr als 300 Brücken, dezentrale Börsen und Coin-Swap-Dienste. Sanktionsprüfung über die Liste hinaus: Adressen werden mit dem hinter ihnen stehenden Unternehmen verknüpft, wodurch auch Adressen erfasst werden, die von einer Aufsichtsbehörde möglicherweise nicht veröffentlicht wurden. Konfigurierbare Risikoregeln: Mehr als 70 Risikokategorien, die vom Kunden und nicht vom Anbieter festgelegt und geändert werden können. Kontinuierliche Überwachung: eine vollständige erneute Überprüfung und eine neue Risikobewertung, sobald sich etwas ändert. Vollständige Notfallwiederherstellung: Ein erprobtes, lückenloses Failover der primären Cloud-Region von Elliptic ohne Verlust der Überwachungsdaten.

Jackson Hull, CTO bei Elliptic, erklärte: "Diese neun Kriterien müssen die Grundlage jedes On-Chain-Risikomanagementsystems bilden. Wenn Compliance-Teams einen Anbieter bewerten, werden diese neun Grundsätze in einer Demo nicht sichtbar. Sie erkennen erst, wie es um sie steht, wenn das Handelsvolumen sprunghaft ansteigt, es in der Region des Anbieters zu Ausfällen kommt oder eine Aufsichtsbehörde nach einer Entscheidung fragt, die vor drei Jahren getroffen wurde."

Jedes dieser Kriterien haben wir im Hinblick auf Compliance auf Unternehmensniveau entwickelt. Da die On-Chain-Finanzwelt immer größer wird und Transaktionen mit maschineller Geschwindigkeit abgewickelt werden, werden sich langfristig nur jene Systeme durchsetzen, die von Anfang an auf Compliance ausgelegt sind. Elliptic gehört dazu.

Durch tokenisierte Finanzdienstleistungen und die Abwicklung mittels Stablecoins werden Geldtransfervolumina auf Blockchains verlagert, autonome Akteure beginnen, Transaktionen mit maschineller Geschwindigkeit durchzuführen, und kriminelle Akteure setzen KI bereits während des gesamten kriminellen Lebenszyklus ein.

Elliptic hat im September 2026 im Elliptic Standard dargelegt, welche Anforderungen diese Kräfte an ein On-Chain-Risikosystem stellen; darin werden acht Grundsätze für die Steuerung agentischer On-Chain-Risiken festgelegt. "Built for Compliance" baut auf dieser Arbeit auf und legt die neun technischen Kriterien fest, mit denen diese Grundsätze heute in die Praxis umgesetzt werden.

Das vollständige Whitepaper "Built for Compliance" ist verfügbar unter: https://www.elliptic.co/insights/built-for-compliance

Über Elliptic

Elliptic ist weltweit führend im Bereich des On-Chain-Risikomanagements und ermöglicht Compliance in Echtzeit mit agentischer Geschwindigkeit. Unsere Plattform wurde von Anfang an für Compliance-Zwecke konzipiert und bietet die branchenweit umfassendsten Blockchain-Daten und -Informationen. Sie vereint unübertroffene Abdeckung, Genauigkeit und Verfügbarkeit, sodass anspruchsvolle Unternehmen Risiken verwalten, Compliance-Anforderungen erfüllen und ihre Informationsprozesse mit Zuversicht vorantreiben können.

Elliptic wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in New York, Washington D.C., Miami, Dubai, Hongkong, Singapur und Tokio. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.elliptic.co und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

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