Vereinbarung ebnet den Weg für die Anschaffung hochpräziser MESA-Radarsysteme für stationäre, mobile und während der Fahrt durchgeführte Verteidigungseinsätze

Echodyne, das auf Radarplattformen spezialisierte Unternehmen, gab heute den Abschluss eines Vertrags mit unbestimmter Liefermenge und unbestimmter Lieferzeit (IDIQ) zur Unterstützung des "Domestic Shield"-Programms der Joint Interagency Task Force 401 (JIATF-401) bekannt. Der Vertrag sieht ein Höchstvolumen von 250 Millionen US-Dollar sowie eine Bestellfrist von bis zu 36 Monaten vor und ebnet den Weg für den Erwerb von Fähigkeiten zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge (C-UAS) für den Truppenschutz, die Stützpunktverteidigung und den Einsatz gegen Drohnen in den Vereinigten Staaten und im Ausland. Im Rahmen der Vereinbarung werden die fortschrittlichen MESA-Radarsysteme von Echodyne auf dem C-UAS Marketplace der JIATF-401 für die USA und verbündete Nationen zur Beschaffung bereitstehen.

Im Mittelpunkt des Radarportfolios von Echodyne steht MESA, die softwaredefinierte Metamaterial-Architektur mit elektronisch gesteuerter Antennenanordnung (ESA). MESA verbindet präzise elektronische Strahlsteuerung mit einem kompakten Halbleiterdesign und liefert hochpräzise Radardaten, ohne die Größe, das Gewicht, den Stromverbrauch und die Kosten, die üblicherweise mit Hochleistungs-ESA-Radarsystemen verbunden sind. Die Architektur ermöglicht eine kontinuierliche Weiterentwicklung durch Softwareanpassungen, wenn sich die Bedrohungen durch Drohnen und die operativen Anforderungen ändern.

EchoShield bringt diese Vorteile in anspruchsvolle C-UAS-Einsätze ein. Das Mittelstreckenradar liefert kontinuierliche, qualitativ hochwertige Zielverfolgungsdaten mit einer Aktualisierungsrate von 10 Hz und einer Winkelgenauigkeit von weniger als 0,5 Grad sowohl im Azimut als auch in der Elevation. Fortschrittliche KI- und maschinelle Lernmodelle klassifizieren Objekte, darunter Starrflügel- und Multirotor-Drohnen, und unterstützen so Bediener und vernetzte Systeme dabei, Bedrohungen zu erkennen und auf der Grundlage zuverlässiger Spurdaten zu reagieren. Dank seiner geringen Größe, seines geringen Gewichts und seines niedrigen Stromverbrauchs ist das EchoShield ein einsatzortunabhängiges Radar, das sowohl feste Installationen als auch schnelle Einsätze und den Einsatz während der Fahrt unterstützt und dabei bei jedem Einsatz die gleiche marktführende Leistung bietet.

"Die JIATF-401 arbeitet kontinuierlich mit Partnern aus der Industrie zusammen, um die zum Schutz von Soldaten und Einrichtungen erforderlichen Fähigkeiten zur Abwehr von Drohnen bereitzustellen", erklärte Brigadegeneral Matt Ross von der US-Armee, Leiter der JIATF-401. "Unser Ansatz ermöglicht es uns, die richtigen Fähigkeiten für spezifische operative Anforderungen zu ermitteln und diese Fähigkeiten den Einsatzkräften zügig zur Verfügung zu stellen."

"Die Abwehr von Drohnen hängt davon ab, dass man genau weiß, wo sich eine Bedrohung befindet, diese Verfolgung aufrechterhält und schnell aussagekräftige Daten an die Systeme weiterleitet, die darauf reagieren können", sagte Eben Frankenberg, CEO von Echodyne. "MESA bietet den Betreibern diese Präzision in einem Radarsystem, das sie missions- und plattformübergreifend einsetzen können. Dieser Vertrag ebnet den Weg dafür, diese Fähigkeiten für weitere Einheiten und Einrichtungen bereitzustellen, die von der JIATF-401 unterstützt werden."

Echodyne beliefert führende Rüstungsunternehmen mit Radarsystemen, und seine Produkte sind weltweit in Hunderten von C-UAS-Systemen integriert, von denen viele auch auf dem CUAS Marketplace zu finden sind. Das Unternehmen hat kürzlich eine 86.350 Quadratfuß große Produktionsstätte im Bundesstaat Washington eröffnet, in der jährlich mehr als 30.000 Radargeräte hergestellt werden können. Diese Investition stärkt die Fähigkeit von Echodyne, die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken, zu marktüblichen Preisen erhältlichen und in großem Maßstab verfügbaren Radargeräten zu decken.

Weitere Informationen zu Echodyne und seinen MESA-Radarsystemen finden Sie unter https://www.echodyne.com/.

Über Echodyne

Echodyne, das Radarplattform-Unternehmen, ist ein US-amerikanischer Innovator und Hersteller fortschrittlicher Radarlösungen für den Verteidigungs-, staatlichen und kommerziellen Markt. Die firmeneigene MESA-Architektur des Unternehmens stellt einen seltenen technologischen Durchbruch in der modernen Radartechnik und im Radardesign dar. Die innovative MESA-Technologie von Echodyne nutzt Standardmaterialien und -fertigungsverfahren, um die Stückkostenbarrieren für Hochleistungsradare zu durchbrechen. Das Ergebnis ist ein halbleiterbasiertes, exportfähiges kommerzielles Radar mit geringen SWaP-Werten und fortschrittlichen Softwarefunktionen, das außergewöhnliche Leistung, Datenintegrität und Lageerfassung bietet. Radarsysteme von Echodyne, darunter C-UAS- und Drohnenradare, werden von Systemlieferanten, Integratoren, Verteidigungslieferketten und Endnutzern in mehr als 40 Ländern eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter: Echodyne.com.

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