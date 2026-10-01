ROYC Group gab heute die Einführung von ROYC Operating System (ROYC OS) als eigenständige Softwareplattform für Fondsmanager, Banken und Vermögensverwalter im Bereich privater Märkte bekannt. Die Software ist nun separat von den bestehenden Dienstleistungen von ROYC in den Bereichen Fondsstrukturierung, Fondsbetrieb und Vertrieb verfügbar.

Im Produktiveinsatz in großem Maßstab bewährt

ROYC nutzte seine Erfahrung im Bereich der Fondsstrukturierung und im Fondsbetrieb, um sein für den Unternehmenseinsatz ausgelegtes digitales Angebot zu entwickeln, das diese Dienstleistungen automatisiert. Die Technologie ist seit Jahren produktiv im Einsatz und war bislang mit den Dienstleistungen von ROYC gebündelt: Mehr als 20 Fondsmanager betreiben über ROYC OS Drawdown- sowie Evergreen-Fonds und vertreiben diese an mehr als 50 Banken und Vermögensverwalter.

"Wir haben gesehen, wo bestehende Lösungen den Anforderungen von Fondsmanagern nicht gerecht wurden: Tabellenkalkulationen und Software, die im Laufe der Zeit aus einzelnen, nachträglich miteinander verbundenen Tools zusammengesetzt wurden, ohne einen zentralen Datensatz, der einen Fonds mit seinen Dienstleistern und Anlegern verknüpft", sagte Octavian Popescu, Mitgründer und Geschäftsführer der ROYC Group. "Wir haben ROYC OS genau umgekehrt aufgebaut: vom ersten Tag an als ein integriertes modulares System, dessen Leistungsfähigkeit wir zunächst in unserem eigenen Fondsbetrieb unter Beweis gestellt haben, bevor wir es Dritten angeboten haben. Nun können Fondsmanager dieselbe Datenmanagement-Infrastruktur nutzen, die wir für unsere bestehenden Strukturen entwickelt haben, wobei KI direkt in die Betriebsbene integriert und mit den zugrunde liegenden Fonds- und Anlegerdaten verknüpft ist. So kann KI tägliche Arbeitsabläufe automatisieren und unterstützen, während die Plattform zugleich in den eigenen Umgebungen der Fondsmanager sowie mit den von ihnen gewählten Dienstleistern eingesetzt werden kann."

Eine Plattform, vier Module

ROYC OS ist eine integrierte Plattform mit vier Kernmodulen, die jeweils auf eine bestimmte Phase im Lebenszyklus eines Fonds zugeschnitten sind. Kunden können ihren bevorzugten Ausgangspunkt wählen und weitere Module in ihrem eigenen Tempo hinzufügen, wobei alle vier Module auf einen gemeinsamen Anlegerdatensatz zugreifen sowie Daten darin speichern, anstatt vier getrennte Datenbanken zu verwenden.

Ein Kunde kann mit dem Modul beginnen, das sein dringendstes Problem löst, und später weitere hinzufügen, ohne dass dafür eine neue Integration oder ein weiterer Anbieter erforderlich ist. ROYC OS lässt sich an bestehende Fondsdienstleister anbinden oder unterstützt die Einführung neuer Produkte, ersetzt dabei manuelle Prozesse, senkt die Betriebskosten und bietet ein vollständig digitales Nutzererlebnis.

Investor Lifecycle Reporting: Wandelt Daten auf Fonds- und Vermögensebene in eine zentralisierte, skalierbare sowie anlegergerechte Berichterstattung um, stellt diese automatisch bereit und bietet Anlegern eine vollständige Gesamtübersicht. Fund Operations Workspace: Bietet Fondsmanagern die Kontrolle über ihre eigenen Daten, verbindet Administratoren, Verwahrstellen sowie Vertriebspartner über eine einzige Integration, gleicht die Daten der Dienstleister ab und erkennt Probleme, bevor sie sich auf Anleger auswirken. Gleichzeitig ersetzt das Modul Tabellenkalkulationen sowie eine von Dienstleistern abhängige Parallelbuchhaltung. Fundraising Workspace: Wandelt das Interesse von Anlegern schneller in verbindliche Zusagen um und ersetzt fragmentierte Datenräume, Tools zur Anlegerverwaltung sowie tabellenbasierte Fundraising-Übersichten. Onboarding Subscriptions: Erfasst KYC-/AML-Informationen und verwendet sie erneut, wenn ein Anleger eine weitere Zeichnung vornimmt, digitalisiert Unterlagen, füllt sie vorab aus und automatisiert den Abschluss, ohne das wiederholte Hin und Her mit PDFs und E-Mails.

Zugrunde liegt bei allen vier Modulen ROYC Core, das mit einer Single-Tenant-Architektur die Daten jedes Kunden in einer eigenen, vollständig isolierten Instanz hält. ROYC Core wird unabhängig geprüft und ist nach ISO 27001 zertifiziert. Es unterstützt Single Sign-on, White-Label-Portale, mehrere Sprachen sowie Rechtsordnungen und eine API-native Architektur, über die Kunden ihre bestehenden Tools anbinden können.

"Wir wollten nichts entwickeln, das jedes Mal ein neues Integrationsprojekt erfordert, wenn ein Kunde eine weitere Komponente hinzufügt", sagte Peter Bergenwald, Technischer Leiter bei ROYC. "Alles läuft auf demselben Kernsystem. Die Aktivierung eines neuen Moduls ist eine Frage der Konfiguration und erfordert keinen Neuaufbau."

KI in die tägliche Arbeit integriert

KI ist in ROYC OS umfassend integriert. Zu den derzeitigen Anwendungen gehören die Extraktion und Vorprüfung von KYC-Dokumenten, die Übersetzung von Fundraising-Materialien sowie die Beantwortung von Fragen zur Fondsberichterstattung in natürlicher Sprache.

Die Roadmap sieht eine Ausweitung der KI-Funktionen auf die gesamte Plattform vor, darunter Unterstützung bei Due-Diligence-Fragebögen von Anlegern, Anomalieerkennung bei Barmitteln, Bewertungen und Zeichnungen, Portfolioplanung für Berater mit Horizon AI sowie KI-gestützte Datenmigration.

Leitung des Softwaregeschäfts

Jamie Klein ist zum Unternehmen gestoßen, um die Marktexpansion von ROYC OS als eigenständigem Softwaregeschäft zu leiten. Klein verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung auf den europäischen Finanzmärkten, darunter zehn Jahre im Bereich Finanzsoftware und FinTech. Zuvor war er in leitenden Vertriebspositionen bei Henon AI (Leiter GTM) sowie S&P Global (Vertriebsdirektor für private Märkte) tätig.

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Contacts:

Mathias Leijon

Gründer und Präsident, ROYC

mathias.leijon@roycgroup.com