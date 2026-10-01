Eine Studie von The Hackett Groupund ARISoffenbart eine wachsende Kluft bei der Umsetzung, da die Ambitionen von Unternehmen im Bereich KI die operative Einsatzbereitschaft übertreffen

Laut einer neuen Studie von The Hackett Group und ARIS berichten Unternehmen mit einem ausgeprägten Prozessverständnis fünfmal häufiger von sehr erfolgreichen KI-Ergebnissen; dies unterstreicht die entscheidende Rolle, die das Verständnis der Geschäftsprozesse dabei spielt, Unternehmen einen umfangreichen Einsatz von agentenbasierter KI zu ermöglichen.

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The Process Context Study 2026 found that companies experienced with strong process context were 5x more likely to be seeing successful outcomes from AI

Die "Process Context Study 2026" untersucht, wie gut Global-2000-Unternehmen auf den Einsatz von Agenten in ihren zentralen Geschäftsprozessen vorbereitet sind und welche entscheidende Rolle der Prozesskontext für deren zuverlässige und sichere Arbeitsweise auf Unternehmensebene spielt, um messbaren neuen Geschäftswert zu schaffen.

Die Ergebnisse offenbaren eine erhebliche Kluft zwischen den KI-Ambitionen von Unternehmen und ihrer aktuellen operativen Einsatzbereitschaft: 86 der Befragten sind der Ansicht, dass Agenten ohne Prozesskontext nicht zuverlässig eingesetzt werden können, und 76 glauben, dass der Prozesskontext für ihr Unternehmen in den nächsten drei Jahren sehr wichtig oder sogar entscheidend sein wird.

Doch nur 22 geben an, dass ihre Organisation derzeit über einen umfassenden Echtzeit-Einblick in End-to-End-Prozesse und -Arbeitsabläufe verfügt.

Der entscheidende Punkt ist der, dass die Forschung darauf hindeutet, dass das Schließen dieser Lücke erhebliche Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit von KI haben könnte. Organisationen mit mehr Erfahrung im Prozesskontext berichten fünfmal häufiger von sehr erfolgreichen KI-Ergebnissen als Organisationen mit begrenzter Erfahrung in diesem Bereich.

"Diese Untersuchung deckt eine deutliche Lücke bei der Einsatzbereitschaft auf. Da sich die Rolle der KI von der Unterstützung der Mitarbeiter hin zur eigenständigen Erledigung von Aufgaben wandelt, wird es immer wichtiger, diese Lücke zu schließen", sagte Rick Gardner, Senior Director für Advisory Market Intelligence bei The Hackett Group"Organisationen müssen Agenten das nötige operative Verständnis vermitteln, damit diese nicht nur wissen, was sie tun können, sondern auch, wie die Arbeit tatsächlich durchgeführt werden sollte."

Fokus auf wertvolle Arbeitsabläufe

Der Prozesskontext ermöglicht der KI ein Verständnis dafür, wie Arbeit tatsächlich ausgeführt wird, indem er Arbeitsabläufe, Regeln, Kontrollen und Systeminteraktionen im gesamten Unternehmen miteinander verknüpft. Anstatt "Agentic AI" als umfassende Transformation anzugehen, legen die Ergebnisse nahe, sich auf wertvolle Arbeitsabläufe zu konzentrieren, um vom ersten Tag an messbaren geschäftlichen Mehrwert zu erzielen:

Finanzplanung, Finanzanalyse sowie Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung

Ausgabenanalyse, Vertragsmanagement und Beschaffungsabläufe

IT-Service-Desks und automatisiertes Störfallmanagement

Rekrutierung, Onboarding von Mitarbeitern sowie Kundenbetrieb

Werte erschließen, die über Effizienz hinausgehen

Durch die Schaffung eines klaren operativen Kontexts in Bereichen wie Finanzwesen, Beschaffung, IT, Lieferkette und betriebliche Geschäftsvorgänge können Unternehmen über eine nur grundlegende Automatisierung hinausgehen und Ergebnisse mit hohem Mehrwert erzielen. Der Studie zufolge gehören folgende Quellen für den geschäftlichen Mehrwert, der durch Prozesskontext erzielt wird, zu den wichtigsten:

78 berichten von einer höheren Ausführungsgeschwindigkeit und kürzeren Prozesszykluszeiten

75 erzielen eine Reduzierung manueller, repetitiver Aufgaben

71 verzeichnen eine erhöhte Prozessqualität und -konsistenz

69 erzielen eine qualitativ hochwertigere Entscheidungsfindung in den Kernbereichen des operativen Geschäfts

67 stärken Governance, Risikomanagement und die Durchsetzung von Compliance-Vorgaben

Umgang mit operativen Reibungsverlusten

Obwohl das Interesse der Führungsebene an autonom agierender KI (Agentic AI) groß ist, verursachen organisatorische und strukturelle Hürden weiterhin Reibungsverluste. Kosten, Datenqualität und organisatorische Silos machen mehr als 70 der Haupthindernisse für die Erstellung eines instruktiven Prozesskontexts aus.

Im Bereich der Governance ist die Lücke am größten. Nur 34 der Unternehmen sind zuversichtlich, KI-gestützte Entscheidungen effektiv steuern zu können, während lediglich 18 bereits über ausgereifte, unternehmensweite Frameworks für die KI-Governance verfügen. Unterdessen sehen 46 der Unternehmen die Verantwortung für KI weiterhin ausschließlich bei der IT. Das führt zu einer erheblichen Lücke bei der betrieblichen Mitverantwortung, da es den meisten Organisationen an einer klaren Verantwortlichkeit für KI-gestützte Entscheidungsfindungen mangelt.

"KI entwickelt sich in rasantem Tempo weiter und wird immer leistungsfähiger, doch Leistungsfähigkeit allein schafft noch keinen geschäftlichen Mehrwert", sagte Guillaume Bacuvier, CEO von ARIS. "Entscheidend wird sein, wie effektiv Unternehmen diese Erkenntnisse in ihrem Geschäftsbetrieb nutzbar machen. Daten können der KI zwar Informationen über Ihr Unternehmen vermitteln, aber erst der Prozesskontext kann ihr erklären, wie der Betrieb funktioniert."

Bacuvier fügte hinzu: "In der nächsten Phase der Unternehmens-KI geht es nicht einfach darum, mehr Agenten einzusetzen. Es geht darum, die richtigen Agenten in den richtigen Prozessen einzusetzen und ihnen die betrieblichen Grundlagen zu vermitteln, die sie für eine effektive Vorgehensweise benötigen. Das 'Agentic Enterprise' wird nicht durch eine einzige, gewaltige Transformation entstehen, sondern Schritt für Schritt Prozess für Prozess."

Klicken Sie hier, um Ihr Exemplar von The Hackett GroupProcess Context Study 2026, in Zusammenarbeit mit ARIS, herunterzuladen.

Zur 2026 Process Context Study

In der Process Context Study 2026, die von The Hackett Group in Zusammenarbeit mit ARIS durchgeführt wurde, wurden mehr als 200 Führungskräfte aus Unternehmen der "Global 2000"-Liste befragt. Dabei wurde die Rolle des Prozesskontexts als Grundlage für die KI-Bereitschaft des Unternehmens, für die Governance, und für einen messbaren geschäftlichen Mehrwert untersucht. Die Studie liefert einen unternehmensweiten Benchmark sowie Erkenntnisse aus den Bereichen Finanzen und Controlling, Beschaffung, IT, Lieferkette, operatives Geschäft und Personalwesen. Dabei wurde untersucht, wo Unternehmen die größten Chancen für KI-Agenten sehen, welchen Kontext diese Agenten benötigen und welche Risiken mit dem Einsatz von KI verbunden sind, wenn kein hinreichendes Verständnis der zugrundeliegenden Prozesse vorliegt.

Über ARIS

ARIS ist die Prozesskontext-Plattform für Enterprise AI. Durch die Kombination von Process Mining, Prozessmodellierung, Simulation, Workflow-Orchestrierung und Governance auf einer einheitlichen Plattform unterstützt ARIS Unternehmen der G2000-Gruppe dabei, den Übergang von isolierten KI-Pilotprojekten zu autonomen, regelbasierten Abläufen im Unternehmensmaßstab zu vollziehen um damit die Effizienz zu steigern, Risiken zu minimieren und messbaren neuen Geschäftswert zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.aris.com

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