Auf einem Gelände, das von seiner Kapazität her einem vollständig neuen Stadtviertel entsprechen wird, präsentiert die Telekom Srbija Group mit mehr als 46 Kilometern Glasfasernetz, 35 Funkstandorten, 5G Standalone sowie Wi-Fi 7 das digitale Ökosystem, das sie für mehr als 135 teilnehmende Länder und vier Millionen erwartete Besucher aufbaut.

Telekom Srbija betrachtet die EXPO 2027 als Plattform, um seine globale Positionierung zu stärken sowie seine Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten.

Die Telekom Srbija Group errichtet auf dem Gelände der EXPO 2027 Belgrad eine Telekommunikationsinfrastruktur, deren Mobilfunkbereich von der Größenordnung her mit dem eines ganzen Stadtviertels vergleichbar ist. Auf einem Gelände, auf dem es zuvor keinerlei Telekommunikationsinfrastruktur gab, wurden bislang mehr als 14 Kilometer Telekommunikations-Leerrohre sowie über 46 Kilometer eines Hochleistungs-Glasfasernetzes verlegt und 35 moderne Funkstandorte errichtet.

Das auf 5G-Standalone- und Wi-Fi-7-Technologien basierende digitale Ökosystem ist darauf ausgelegt, mehr als 135 teilnehmenden Ländern, Medienvertretern, Ausstellern sowie den vier Millionen Besuchern, die während der 93 Tage der EXPO 2027 erwartet werden, eine zuverlässige, sichere und schnelle Konnektivität zu bieten.

Für die Telekom Srbija Group ist dieses Projekt jedoch mehr als ein Infrastrukturvorhaben. Als strategischer Partner der EXPO 2027 will das Unternehmen eine der größten internationalen Veranstaltungen, die jemals in Serbien stattgefunden haben, als Plattform nutzen, um einem internationalen Publikum seine technologischen Fähigkeiten und sein Geschäftsökosystem zu präsentieren.

"Für uns steht die EXPO 2027 für ein neues Paradigma. Unsere Rolle geht über das traditionelle Sponsoringmodell hinaus. Wir sind ein strategischer Partner, der sein Wissen und seine Fähigkeiten in die Gestaltung einer globalen Veranstaltung einbringt. Zugleich sehen wir die EXPO als einzigartige Plattform, um die Telekom Srbija Group weltweit als Technologiegruppe zu positionieren, deren Lösungen und Erlebnisse dazu beitragen, das Leben und Arbeiten der Menschen sowie ihre Vernetzung zu verbessern", sagte Jasna Protic, Leiterin des EXPO-Projekts bei Telekom Srbija.

Die Telekom Srbija Group hat das EXPO-Projekt zu einer strategischen Priorität gemacht. 200 Personen arbeiten daran, die Technologie-, Geschäfts- und Kommunikationsaktivitäten des Unternehmens zusammenzuführen.

Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass das Telekommunikationssystem für die EXPO parallel zum Bau des neuen Geländes von Grund auf entwickelt wird. Neben der Infrastruktur, die Besucher direkt nutzen werden, umfasst das Projekt auch technologische Lösungen, die im Hintergrund der Veranstaltung zum Einsatz kommen, darunter Cybersicherheit, Managementplattformen sowie digitale Anwendungen.

"Die Technologie, die wir aufbauen, muss den Anforderungen von Millionen Besuchern und Teilnehmern gerecht werden sowie gleichzeitig den sicheren und reibungslosen Ablauf einer außerordentlich komplexen Veranstaltung gewährleisten. Unser Ziel ist nicht nur Konnektivität. Wir wollen zeigen, dass die Telekom Srbija Group sowie Fachkräfte aus Serbien über das Wissen und die Fähigkeiten verfügen, Telekommunikationsinfrastruktur sowie digitale Dienste von Weltrang bereitzustellen", betonte Telekom Srbija.

Die EXPO 2027 bietet zudem Gelegenheit, das breitere Technologie- und Geschäftsökosystem der Telekom Srbija Group in den Bereichen Telekommunikation, Technologiesysteme, Medien, IoT, Risikokapitalinvestitionen sowie digitale Innovation zu präsentieren und neue B2B- und B2G-Partnerschaften auf internationalen Märkten aufzubauen.

Im Mittelpunkt dieser Aktivitäten wird der Pavillon der Telekom Srbija Group stehen, der ein interaktives Besuchererlebnis mit einem Geschäftsbereich für Treffen mit internationalen Unternehmen, Institutionen, Ländervertretern sowie Technologiepartnern verbindet. Der Pavillon wird zudem einer der wichtigsten Veranstaltungsorte für die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Telekom Srbija Group am 1. Juni 2027 sein.

Die für das EXPO-Projekt errichtete Infrastruktur wird auch nach dem Ende der Veranstaltung Teil der langfristigen digitalen Grundlage für diesen Teil Belgrads bleiben.

Das Vermächtnis dieser Großveranstaltung wird nicht allein aus dem bestehen, was wir für ihre Dauer errichten. Dazu gehören auch die verbleibende Infrastruktur, das von uns aufgebaute Wissen, die Partnerschaften, die wir schließen werden, sowie die neuen Geschäftsmöglichkeiten, die daraus entstehen können. Telekom Srbija möchte, dass das, was heute entsteht, noch lange nach dem Ende der EXPO 2027 sowohl für das Unternehmen als auch für Serbien von Wert ist.

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