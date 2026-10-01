MidOcean Energy ("MidOcean" oder das "Unternehmen"), ein von EIG gegründetes und verwaltetes Flüssigerdgas-Unternehmen (LNG), gab heute den Abschluss seiner Kapitalerhöhung mit Fälligkeit 2026 bekannt. Dabei sicherte sich das Unternehmen in den letzten 12 Monaten mehr als 4 Milliarden US-Dollar an bereits abgeschlossenen und noch ausstehenden Zusagen von neuen strategischen und institutionellen Investoren sowie erhebliche Nachschüsse von bestehenden Investoren. Das zugesagte Kapital übertraf das ursprüngliche Ziel des Unternehmens von 2 Milliarden US-Dollar deutlich und spiegelt das anhaltende Vertrauen in die Strategie, das Portfolio, das Team und die langfristigen Wachstumsaussichten von MidOcean wider.

Die Kapitalbeschaffung umfasst Zusagen von strategischen Investoren, staatlich verbundenen Institutionen und Finanzinvestoren. Zu den neuen Investoren zählen die Private Abteilung von Scheich Mohammed bin Khalid Al Nahyan, Idemitsu Kosan, NYK Line (über Diamond Gas MidOcean), der Arab Energy Fund, Shizuoka Gas sowie bestimmte koreanische institutionelle Investoren.

Die Erlöse sollen die Bilanzflexibilität von MidOcean stärken und das Unternehmen in die Lage versetzen, eine Reihe von LNG-Wachstumschancen zu verfolgen, die sowohl Cashflow-generierende als auch in der Entwicklung befindliche Vermögenswerte umfassen. MidOcean hat ein LNG-Portfolio aufgebaut, das sich über Kanada, Australien, die USA und Lateinamerika erstreckt, und evaluiert weiterhin wertsteigernde Chancen im Einklang mit seinem disziplinierten Investitionsansatz.

R. Blair Thomas, Vorsitzender von MidOcean und Vorstandsvorsitzender von EIG, sagte:

"Die bei dieser Kapitalerhöhung erzielten Fortschritte stellen einen wichtigen Meilenstein für MidOcean dar und unterstützen unsere Strategie, eine skalierte, diversifizierte und widerstandsfähige globale LNG-Plattform aufzubauen. Wir freuen uns, eine hochkarätige Gruppe neuer Investoren begrüßen zu dürfen, und danken unseren bestehenden Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Vertrauen."

"Wir sind davon überzeugt, dass LNG weiterhin eine wesentliche Rolle bei der Sicherung der Energieversorgung und des globalen Wirtschaftswachstums spielen wird und dass MidOcean gut positioniert ist, um von diesen langfristigen Marktgrundlagen zu profitieren. Aktuelle Ereignisse unterstreichen zudem die Bedeutung der geografischen Diversifizierung und der Fähigkeit, Kunden von mehreren Lieferorten aus zuverlässig zu versorgen."

De la Rey Venter, Chief Executive Officer von MidOcean, sagte:

"In nur wenigen Jahren hat sich MidOcean vom Konzept zu einer voll integrierten globalen LNG-Plattform entwickelt, und diese Kapitalbeschaffung stärkt unsere finanzielle Flexibilität weiter und versetzt uns in die Lage, unsere robuste Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben. Wir haben ein hochwertiges LNG-Portfolio mit starken Cashflow-Eigenschaften und bedeutenden Wachstumsoptionen aufgebaut und sind gut positioniert, um die von uns identifizierten Chancen entschlossen zu nutzen. Wir freuen uns darauf, auf dieser Dynamik aufzubauen und Wert für unsere Investoren zu schaffen."

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren mit einem verwalteten Vermögen von 27,1 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2026). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In seiner 44-jährigen Geschichte hat EIG über 55 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert, und zwar in Form von 429 Projekten oder Unternehmen in 44 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und unterhält Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter www.eigpartners.com.

Über MidOcean Energy

MidOcean Energy, ein von EIG gegründetes und verwaltetes reines LNG-Unternehmen, strebt den Aufbau eines diversifizierten, widerstandsfähigen sowie kosten- und CO2-effizienten globalen LNG-Portfolios an. Dies spiegelt die Überzeugung von EIG wider, dass LNG ein entscheidender Bestandteil eines kohlenstoffärmeren, wettbewerbsfähigen und sichereren globalen Energiesystems ist. MidOcean hat eine Plattform mit Beteiligungen an LNG-Projekten in den USA, Lateinamerika, Kanada und Australien aufgebaut, unterstützt durch eine globale Präsenz, einschließlich einer Niederlassung für LNG-Transport und -Vermarktung in Singapur und einem Unternehmenshauptsitz in London. Weitere Informationen finden Sie unter www.midoceanenergy.com.

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