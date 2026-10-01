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Die Ethereum Prognose hat am Donnerstag einen kräftigen Schub bekommen, denn Citigroup hob ihr Kursziel für Ether (ETH) auf Sicht von zwölf Monaten von 2.240 auf 3.028 Dollar an. Gleichzeitig pendelt der Kurs seit Tagen um 2.700 Dollar und kommt an der Marke von 2.800 Dollar einfach nicht vorbei. Am Terminmarkt sind die Hebelwetten auf den tiefsten Stand seit März gefallen, und auch die ETF-Käufer haben Ende September kurz pausiert. Ist das die Ruhe vor dem nächsten Ausbruch oder das Ende der Septemberrally? Und wo liegt in diesem Umfeld die größere Chance für Anleger, beim zweitgrößten Coin der Welt oder ganz woanders?

Ethereum Prognose nach dem Citigroup-Update mit Blick auf die 2.800-Dollar-Hürde

Ether startete laut Yahoo Finance am Donnerstag bei 2.684 Dollar in den Handel und kletterte am Vormittag auf rund 2.695 Dollar. Den Anstoß für die neue Ethereum Prognose lieferte Citigroup, die ihre Ziele für Bitcoin und Ether nach oben setzte. Die Bank verweist auf mehr Handel, ein freundlicheres Zinsumfeld und wieder steigende ETF-Zuflüsse. Für Ether bedeutet das neue Ziel von 3.028 Dollar ein Plus von gut zwölf Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Für die kurzfristige Ethereum Prognose sehen die Analysten von UseTheBitcoin Ether in einer engen Spanne zwischen 2.620 und 2.825 Dollar. Erst ein klarer Ausbruch über 2.825 Dollar würde der Ethereum Prognose den Weg in Richtung 3.000 bis 3.050 Dollar freimachen. Fällt der Kurs unter 2.620 Dollar, rücken 2.500 Dollar und der 200-Tage-Durchschnitt bei 2.272 Dollar in den Fokus. Bemerkenswert ist der Terminmarkt, denn die offenen Positionen fielen am 30. September auf 12,49 Millionen ETH und damit auf den tiefsten Wert seit März.

Die US-Spot-ETFs verloren am 29. September 2,81 Millionen Dollar, nach Zuflüssen von 892 Millionen Dollar im September. Selbst wenn die Ethereum Prognose von Citigroup aufgeht, bleibt der mögliche Gewinn für einen Coin mit über 320 Milliarden Dollar Marktwert begrenzt. Eine Verdopplung würde Ether über sein Rekordhoch von 4.953 Dollar hinaus auf mehr als 5.400 Dollar heben. Viele Anleger blicken deshalb über die Ethereum Prognose hinaus und fragen sich, wo das Kapital hinfließt, das nach mehr Wachstum sucht.

Was die Ethereum Prognose nicht liefern kann, bietet Pepeto mit gebührenfreier Brücke und Börse

Das große Geld fließt also zurück zu Ether, was die Ethereum Prognose stützt und die ETF-Zahlen im September belegen. Die größten Gewinne eines Zyklus entstanden in der Vergangenheit jedoch meist bei Coins, die noch auf keinem Chart zu sehen waren. Genau in dieser Position befindet sich derzeit Pepeto, ein Meme-Token, der schon vor dem Börsenstart eigene Werkzeuge für Händler betreibt.

Im Mittelpunkt steht eine Cross-Chain-Brücke, die Token in weniger als 60 Sekunden zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum verschiebt. Eine Brückengebühr fällt dabei nicht an, Nutzer zahlen nur die übliche Netzwerkgebühr. Andere Brücken verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und halten Guthaben teils stundenlang fest. Dazu kommt die Börse PepetoSwap, auf der ein Handel über 1.000 Dollar keine Tauschgebühr kostet, während bei Uniswap rund 3 Dollar fällig werden. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar ausführt, spart so etwa 3.000 Dollar.

Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof jeden Smart Contract und damit den gesamten Code geprüft und freigegeben hat, noch bevor der Vorverkauf begann, ergänzt durch eine KYC-Prüfung des gesamten Teams. Damit entfällt das Risiko, an dem viele junge Coins scheitern, nämlich ein fehlerhafter Vertrag. Der Mitgründer von Pepeto hat zudem den ursprünglichen Pepe-Coin aufgebaut. Dieser Token erreichte ohne ein einziges Produkt und mit 420 Billionen Token Gesamtangebot einen Marktwert von 11 Milliarden Dollar.

Die Rechnung ging also schon einmal auf, obwohl kein einziges Werkzeug dahinterstand. Bei Pepeto steht dagegen eine laufende Börse im Hintergrund, die nach Projektangaben bereits 50 Millionen Dollar Tagesvolumen verarbeitet. Der Vorverkauf liegt bei 0,000000188 Dollar je Token und hat bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, wobei jede neue Phase den Preis anhebt. Wer jetzt zum Vorverkaufspreis einsteigt, sichert sich den niedrigsten Einstieg vor dem Börsenstart und folgt einem Muster, das sich schon einmal ausgezahlt hat, doch dieses Fenster dürfte nicht lange offen bleiben.

Fazit

Die Ethereum Prognose von Citigroup zeigt, dass große Banken Ether wieder die Marke von 3.000 Dollar zutrauen. Das wären vom aktuellen Kurs aber nur gut zwölf Prozent. Beim ersten Pepe-Coin führte dieselbe Angebotsmenge ohne Produkte zu einem Milliardenwert, und diesmal steht eine laufende Börse dahinter. Ein ähnlicher Verlauf könnte vom Vorverkaufspreis aus ein Vielfaches ermöglichen, das ein Coin von der Größe Ethers kaum noch erreichen kann. Fast 900 Millionen Dollar an ETF-Zuflüssen im September zeigen, dass hinter der Ethereum Prognose frisches Kapital steht. Das Fenster auf der offiziellen Pepeto-Website steht noch offen, doch jede neue Phase setzt den Einstieg ein Stück höher.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Ethereum Prognose für Oktober 2026?

Citigroup sieht Ether in zwölf Monaten bei 3.028 Dollar. Kurzfristig muss der Kurs dafür über 2.825 Dollar ausbrechen.

Was macht Pepeto für Ethereum-Anleger interessant?

Pepeto ist ein Meme-Token mit gebührenfreier Cross-Chain-Brücke und der Börse PepetoSwap, geprüft von SolidProof. Teilnehmen können Anleger über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com.