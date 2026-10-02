Bitcoin Prognose am 1. Oktober, Citigroup hebt Kursziel auf 113.000 Dollar und der Markt zögert noch

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Die Bitcoin Prognose hat am 1. Oktober einen prominenten Unterstützer gefunden, denn Citigroup hebt das Kursziel für die nächsten zwölf Monate von 82.000 auf 113.000 Dollar an. Gleichzeitig handelt Bitcoin am Donnerstagnachmittag bei rund 84.180 Dollar und damit fast ein Drittel unter dem neuen Ziel. Die Großbank begründet ihren Optimismus mit der Rückkehr der ETF-Zuflüsse und einem freundlicheren Umfeld an den Märkten. Doch der Kurs bewegt sich seit Tagen kaum und pendelt nur zwischen 83.000 und 85.500 Dollar. Steht Bitcoin vor dem nächsten großen Schub, oder liegt die eigentliche Chance dieser Bitcoin Prognose ganz woanders?

Was hinter der neuen Bitcoin Prognose von Citigroup steckt

Analyst Alex Saunders von Citigroup hat seine Bitcoin Prognose laut Yahoo Finance am Donnerstag von 82.000 auf 113.000 Dollar angehoben. Das entspricht einem Plus von rund 38 Prozent gegenüber dem alten Ziel. Als Gründe nennt Citi eine lebhaftere Aktivität am Kryptomarkt, ein günstigeres wirtschaftliches Umfeld und die Rückkehr der Zuflüsse in börsengehandelte Fonds. Noch im Juli hatte dieselbe Bank ihr Ziel von 112.000 auf 82.000 Dollar gesenkt, weil die Fonds damals Geld verloren.

Der Markt reagiert bislang verhalten, Bitcoin lag am Nachmittag bei rund 84.180 Dollar. Laut CoinGecko schwankte die Kryptowährung in den letzten 24 Stunden zwischen rund 82.950 und 85.520 Dollar, ein klarer Ausbruch blieb aus. Die Analysten von CoinDCX sehen die wichtigste Unterstützung bei 82.281 Dollar, darunter folgt der 20-Tage-Durchschnitt bei 81.731 Dollar. Für den Oktober liefert CoinDCX eine vorsichtigere Bitcoin Prognose mit einem Basisziel von 87.000 Dollar, also nur knapp fünf Prozent über dem aktuellen Niveau. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt laut der Analyse intakt, solange Bitcoin über dem 200-Tage-Durchschnitt bei 74.318 Dollar bleibt.

Diese Bitcoin Prognose zeigt damit ein klares Bild. Selbst das optimistische Szenario einer Großbank rechnet für die kommenden zwölf Monate mit einem Plus von etwa 35 Prozent. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 1,68 Billionen Dollar braucht jeder weitere Prozentpunkt enorme Summen an frischem Kapital. Für Anleger mit kleinerem Budget bedeutet das solide, aber deutlich begrenzte Chancen auf eine echte Veränderung des eigenen Vermögens. Deshalb stellt sich die Frage, wo frühes Kapital in diesem Zyklus noch einen deutlich größeren Hebel finden kann.

Warum Pepeto für Anleger hinter der Bitcoin Prognose interessant wird

Die Antwort liefert oft der typische Ablauf eines Zyklus, denn das große Geld fließt zuerst in Bitcoin und erst danach sucht die nächste Welle nach Projekten, die noch kaum jemand entdeckt hat. Während Fonds Ende September Milliarden in Bitcoin lenkten, sammelte Pepeto in seinem Presale mehr als 10 Millionen Dollar ein. Diese Zahl zeigt Tempo und nicht nur Größe.

Das Herzstück ist PepetoSwap, eine bereits laufende Börse mit einem getesteten Tagesvolumen von 50 Millionen Dollar. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet bei Uniswap rund 3 Dollar und bei PancakeSwap 2,50 Dollar, bei PepetoSwap dagegen nichts. Bei 200 Trades zu je 5.000 Dollar bleiben so rund 3.000 Dollar im eigenen Wallet, statt an fremde Protokolle abzufließen. Die eigene Bridge verschiebt Token zwischen Ethereum, Solana, BNB Chain, Base und Arbitrum in unter einer Minute und ebenfalls ohne Gebühr, während andere Anbieter 15 bis 50 Dollar pro Transfer verlangen.

Geführt wird das Projekt vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins. Für die Sicherheit des Presales spricht die Prüfung durch SolidProof, denn die Auditfirma hat den gesamten Code vor dem Start des Verkaufs analysiert und verifiziert. Damit fällt genau das Vertragsrisiko weg, an dem viele Presales scheitern. Der Verkauf läuft in Stufen mit Zeitplan, und sobald ein Ziel erreicht ist, springt der Preis auf das nächste Niveau. Noch kostet der Token 0,000000188 Dollar, eine zweite Chance zum selben Preis gibt es danach nicht.

Laut Team rückt ein Listing bei Binance näher, und ein früherer Binance-Experte arbeitet mit. Das eingesammelte Kapital stammt aus echten Wallets und zeigt, dass sich viele Käufer bereits festgelegt haben. Wer diese Signale nebeneinanderlegt, erkennt dieselben Bedingungen, unter denen frühe Käufer in vergangenen Zyklen ihre besten Einstiege fanden. Für alle, die die Bitcoin Prognose verfolgen, zählt Pepeto deshalb zu den auffälligsten Presales, die heute noch offen sind.

Fazit

Die Bitcoin Prognose von Citigroup zeigt neues Vertrauen der Großbanken, doch selbst ihr Ziel liegt nur rund 35 Prozent über dem Kurs. Wer jede Bitcoin Prognose genau liest, blickt deshalb auf Pepeto. Bitcoin kann sich bei seiner Größe kaum noch vervielfachen. Ein Presale mit laufender Börse und geprüftem Code startet dagegen bei einem Bruchteil dieser Größe, und genau dort könnten schon kleine Beträge nach dem Listing ein Vielfaches wert sein. Fast jeder frühe Käufer früherer Zyklen erzählt dieselbe Geschichte vom Zögern und vom Wunsch, mehr gekauft zu haben. Die offizielle Pepeto-Website ist noch geöffnet, offen bleibt nur, wie lange noch.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Bitcoin Prognose für die nächsten zwölf Monate?

Citigroup erwartet 113.000 Dollar in zwölf Monaten, CoinDCX nennt für Oktober ein Basisziel von 87.000 Dollar.

Was ist Pepeto und wo kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit der gebührenfreien Börse PepetoSwap und einem Audit von SolidProof, die Teilnahme läuft über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com.