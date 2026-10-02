Die Lateral Group bezieht die immer größer werdenden Büroräume in Midtown Manhattan, während das Unternehmen eine gezielte Expansionsstrategie verfolgt

Whiteford, Taylor Preston, eine Full-Service-Anwaltskanzlei mit Niederlassungen an der gesamten Ostküste, gab heute bekannt, dass sechs Partner der von Chambers bewerteten Kanzlei Lazare Potter Glazer Moyle LLP in die New Yorker Niederlassung von Whiteford gewechselt sind: David E. Potter, James F. Moyle, Johannes K. Gäbel, Jaipat Singh Jain, Anna Pia D. Felix und Jacob Englander. Mit diesem Team wächst die New Yorker Niederlassung von Whiteford auf mehr als zwei Dutzend Rechtsanwälte an und stärkt die Kompetenzen der Kanzlei in den Bereichen Wirtschafts- und Wertpapierstreitigkeiten, Arbeitsrecht, grenzüberschreitende Rechtsangelegenheiten sowie Gesellschaftsrecht auf dem New Yorker Markt.

Die sechs Partner verfügen zusammen über jahrzehntelange Erfahrung in der Vertretung von mittelständischen Unternehmen, Anlageberatern, Hedgefonds, ausländischen Unternehmen, Unternehmern und Führungskräften in Rechtsstreitigkeiten, behördlichen Untersuchungen und komplexen Geschäftstransaktionen.

"Wir wachsen gemeinsam mit unseren Mandanten, unseren Märkten und unserem Ruf", sagte Martin Fletcher, Managing Partner bei Whiteford. "Dieses Team bestätigt unseren Ansatz. Die Plattform von Whiteford ist darauf ausgelegt, das Wachstum der Unternehmen unserer Kunden zu fördern und diese zu schützen, indem sie durch Skaleneffekte, Fachkompetenz und den Fokus auf die Schaffung eines echten Mehrwerts für mittelständische Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet."

Paul Nussbaum, Managing Partner des New Yorker Büros von Whiteford, fügte hinzu: "Die Mandanten von Whiteford verdienen eine engagierte Betreuung bei ihren komplexen rechtlichen Fragestellungen und diese erhalten sie auch. Die Kompetenz und Hartnäckigkeit, die Whiteford in Prozessangelegenheiten an den Tag legt, werden durch die Aufnahme des Teams von Jim und David noch verstärkt. Die Aufnahme von sechs Partnern dieses Kalibers in eine einzige Gruppe erweitert unsere ohnehin schon beachtlichen Kapazitäten in New York. Mit unserem bevorstehenden Umzug in die 535 Madison Avenue haben wir eine Full-Service-Kanzlei in New York etabliert, die als Rechtsberater erster Wahl für Unternehmen im ganzen Land und weltweit fungieren kann."

Herr Moyle, der Anlageberater, Fonds und Unternehmen in Handels- und Wertpapierstreitigkeiten, behördlichen Ermittlungen und Schiedsverfahren vertritt, erklärte, die Entscheidung für einen Wechsel zu Whiteford sei durch die Stärke und Qualität der Plattform begründet gewesen.

"Ich war zwei Jahrzehnte lang bei weltweit führenden Kanzleien tätig. Reaktionsschnelligkeit, Effizienz und Ergebnisse sind die Triebkräfte des Wachstums, insbesondere auf dem wettbewerbsintensiven New Yorker Anwaltsmarkt", sagte Herr Moyle. "Die Plattform von Whiteford bietet genau das."

Herr Potter, ein Prozessanwalt mit umfassender Erfahrung vor Gericht, der Mandanten in handelsrechtlichen Streitigkeiten und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten berät, erklärte: "Dank des umfangreichen Anwaltsstabs von Whiteford können wir unseren Mandanten zusätzliches Fachwissen in Verbindung mit einer konsequenten Kostendisziplin bieten."

Zu den neuen Partnern gehören:

James F. Moyle , dessen Tätigkeitsschwerpunkte Handels- und Wertpapierstreitigkeiten, behördliche Ermittlungen, arbeitsrechtliche Angelegenheiten sowie Schiedsverfahren für Unternehmen und Privatpersonen umfassen.

, dessen Tätigkeitsschwerpunkte Handels- und Wertpapierstreitigkeiten, behördliche Ermittlungen, arbeitsrechtliche Angelegenheiten sowie Schiedsverfahren für Unternehmen und Privatpersonen umfassen. David E. Potter , Prozessanwalt und ehemaliger Staatsanwalt, der mittelständische Unternehmen und Führungskräfte in wirtschafts- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten vertritt.

, Prozessanwalt und ehemaliger Staatsanwalt, der mittelständische Unternehmen und Führungskräfte in wirtschafts- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten vertritt. Johannes K. Gäbel , ein in Deutschland und New York zugelassener Partner im Bereich Gesellschaftsrecht, der europäische und US-amerikanische Mandanten bei grenzüberschreitenden Übernahmen, Finanzierungen und der Einhaltung regulatorischer Vorschriften berät.

, ein in Deutschland und New York zugelassener Partner im Bereich Gesellschaftsrecht, der europäische und US-amerikanische Mandanten bei grenzüberschreitenden Übernahmen, Finanzierungen und der Einhaltung regulatorischer Vorschriften berät. Jaipat Singh Jain , Partner im Bereich Gesellschafts- und Transaktionsrecht mit Schwerpunkt auf den Geschäftsbeziehungen zwischen den USA und Indien, der Führungspositionen bei der New York City Bar Association und der American Bar Association innehat.

, Partner im Bereich Gesellschafts- und Transaktionsrecht mit Schwerpunkt auf den Geschäftsbeziehungen zwischen den USA und Indien, der Führungspositionen bei der New York City Bar Association und der American Bar Association innehat. Anna Pia D. Felix , eine auf Handelsrecht spezialisierte Prozessanwältin, vertritt Unternehmen und Privatpersonen in komplexen Rechtsstreitigkeiten und regulatorischen Angelegenheiten.

, eine auf Handelsrecht spezialisierte Prozessanwältin, vertritt Unternehmen und Privatpersonen in komplexen Rechtsstreitigkeiten und regulatorischen Angelegenheiten. Jacob Englander, ehemaliger Assistant Corporation Counsel in der Rechtsabteilung der Stadt New York, ist auf Wirtschaftsstreitigkeiten und Arbeitsrecht spezialisiert.

Die Ergänzung durch die auf Europa spezialisierte Praxis von Herrn Gäbel und die auf Transaktionen zwischen den USA und Indien ausgerichtete Praxis von Herrn Jain vervollständigt die bestehende grenzüberschreitende Praxis von Whiteford unter der Leitung von Enayat Qasimi, dem Co-Vorsitzenden der internationalen Praxis der Kanzlei, Paolo Grassi (Internationales Gesellschaftsrecht) und Mohamed Swifly (Internationale Schiedsgerichtsbarkeit).

Die New Yorker Niederlassung von Whiteford befindet sich derzeit in der Madison Avenue 444 und wird im Rahmen des anhaltenden Wachstums des Unternehmens auf diesem Markt Anfang 2027 in die Madison Avenue 535 umziehen.

Whiteford ist eine Full-Service-Anwaltskanzlei mit Niederlassungen in Delaware, Washington, D.C., Florida, Kentucky, Maryland, North Carolina, New York und Virginia; kürzlich hat sie eine Niederlassung in Colorado eröffnet. Weitere Informationen finden Sie unter whitefordlaw.com.

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