Die Vereinbarung umfasst SB41, einen potenziellen Biosimilar-Kandidaten auf Basis von Fasenra (Benralizumab), sowie SB44, einen potenziellen Biosimilar-Kandidaten auf Basis von Ilaris (Canakinumab), mit einer Option auf vier weitere Wirkstoffe

Die Partnerschaft umfasst die Entwicklung und Vermarktung in den Vereinigten Staaten, Europa und Kanada, mit der Option auf eine Ausweitung auf weitere Regionen

Die Partnerschaft vereint die Entwicklungs-, Zulassungs- und Produktionskapazitäten von Samsung Bioepis mit der globalen Vermarktungsreichweite von Teva, um die in der Erprobung befindlichen Biosimilar-Kandidaten voranzutreiben und dazu beizutragen, Patienten weltweit weitere wichtige Behandlungsoptionen zur Verfügung zu stellen

Samsung Bioepis Co., Ltd. und Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine globale Lizenz-, Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung für bis zu sechs potenzielle Biosimilar-Kandidaten geschlossen haben, darunter zwei bestätigte Biosimilar-Kandidaten in der Erprobung: SB41, ein Biosimilar-Kandidat, der auf Fasenra1 (Benralizumab) basiert, und SB44, ein Biosimilar-Kandidat, der auf Ilaris2 (Canakinumab) basiert.

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Gemäß den Vertragsbedingungen wird Samsung Bioepis für die Entwicklung, die behördliche Zulassung und die Herstellung der Biosimilars verantwortlich sein, während Teva die Vermarktung auf den globalen Märkten, einschließlich der Vereinigten Staaten (USA), Europas und Kanadas, übernimmt. Die Unternehmen haben eine Option zur Ausweitung der Partnerschaft auf weitere Regionen vereinbart.

Diese Vereinbarung stärkt die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft zwischen Samsung Bioepis und Teva, die bereits zur erfolgreichen Vermarktung von EPYSQLI (Eculizumab-aagh) in den USA geführt hat. Die Unternehmen haben diese Vereinbarung zudem auf OPUVIZ (Aflibercept) in Kanada ausgeweitet. Die erweiterte Zusammenarbeit spiegelt einen gemeinsamen Ansatz wider, komplementäre Kompetenzen zu bündeln, um den Zugang zu Biosimilar-Arzneimitteln auf den globalen Märkten zu erweitern.

"Wir freuen uns sehr, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Teva um diese neuen Biosimilar-Kandidaten zu erweitern. Diese Vereinbarung markiert einen weiteren Meilenstein auf unserem gemeinsamen Weg, den Zugang der Patienten zu lebensverändernden Medikamenten zu verbessern", sagte Kyung-Ah Kim, Präsidentin und Vorstandsvorsitzende von Samsung Bioepis. "Bei Samsung Bioepis werden wir unser anhaltendes Engagement für Biosimilars weiterhin unter Beweis stellen, indem wir unsere Pipeline weiter stärken und deren Verfügbarkeit für Patienten und Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt ausweiten."

Richard Francis, Präsident und CEO von Teva, sagte: "Biosimilars sind ein zunehmend wichtiger Bestandteil unserer 'Pivot-to-Growth'-Strategie und unseres Ziels, uns zu einem führenden biopharmazeutischen Unternehmen zu entwickeln. Diese globale Vereinbarung über mehrere Produkte ist ein bedeutender Schritt zum Ausbau unseres Biosimilar-Geschäfts, zur Erweiterung unserer Pipeline und zum Ausbau der starken Grundlage, die wir gemeinsam mit Samsung Bioepis in den USA geschaffen haben. Durch die Kombination eines starken und wachsenden Portfolios mit unseren hervorragenden globalen Vertriebskapazitäten stärken wir unsere Führungsposition im Bereich der Biosimilars und unsere Fähigkeit, Patienten weltweit mehr Behandlungsmöglichkeiten anzubieten."

Über Samsung Bioepis Co., Ltd.

Samsung Bioepis wurde 2012 gegründet und ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich für eine Gesundheitsversorgung einsetzt, die für alle zugänglich ist. Durch Innovationen in der Produktentwicklung und ein festes Bekenntnis zur Qualität strebt Samsung Bioepis an, das weltweit führende biopharmazeutische Unternehmen zu werden. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Epis Holdings (KRX: 0126Z0) treibt Samsung Bioepis weiterhin eine breite Pipeline von biologischen Wirkstoffkandidaten voran, die ein Spektrum von Therapiebereichen abdecken, darunter Immunologie, Onkologie, Augenheilkunde, Hämatologie, Nephrologie, Neurologie und Endokrinologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungbioepis.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Über Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) wandelt sich zu einem führenden innovativen biopharmazeutischen Unternehmen, gestützt auf ein Generikageschäft von Weltklasse. Seit über 120 Jahren ist Tevas Engagement für die Verbesserung der Gesundheit ungebrochen. Von Innovationen in den Bereichen Neurowissenschaften und Immunologie bis hin zur weltweiten Bereitstellung komplexer Generika, Biosimilars und Apothekenmarken setzt sich Teva dafür ein, den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden heute und in Zukunft. Bei Teva setzen wir uns gemeinsam für eine bessere Gesundheit ein. Um mehr darüber zu erfahren, besuchen Sie https://www.tevapharm.com.

Warnhinweis von Teva zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995, die auf den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen der Unternehmensleitung beruhen und erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass unsere zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Sie können diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "sollte", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "könnte", "prognostizieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben" und anderen Wörtern und Begriffen mit ähnlicher Bedeutung und Ausdrucksweise im Zusammenhang mit jeglicher Erörterung der zukünftigen operativen oder finanziellen Leistung erkennen. Zu den wichtigen Faktoren, die solche Abweichungen verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören Risiken im Zusammenhang mit: unserer Fähigkeit, die Lizenz-, Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung mit Samsung Bioepis erfolgreich umzusetzen; unserer Fähigkeit, uns erfolgreich auf dem Markt zu behaupten, einschließlich unserer Fähigkeit, weitere pharmazeutische Produkte zu entwickeln und zu vermarkten; unsere Fähigkeit, unsere "Pivot-to-Growth"-Strategie erfolgreich umzusetzen, einschließlich des Ausbaus unserer Pipeline innovativer Arzneimittel und Biosimilars sowie der gewinnbringenden Vermarktung des Portfolios an innovativen Arzneimitteln und Biosimilars sei es organisch oder durch Geschäftsentwicklung und der Aufrechterhaltung und Fokussierung unseres Portfolios an Generika; sowie andere Faktoren, die in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das zweite Quartal 2026 und in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden, einschließlich der Abschnitte mit den Überschriften "Risikofaktoren" und "Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen". Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere hierin enthaltene Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

1 Fasenra ist eine Marke von AstraZeneca AB.

2 Ilaris ist eine Marke von Novartis AG.

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