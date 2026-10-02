XRP Prognose Oktober 2026 nach Ripple Freigabe von 1 Milliarde Token, warum der Kurs kaum reagiert

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Ripple hat am Donnerstagmorgen 1 Milliarde XRP aus seinen Treuhandkonten freigegeben, doch der Kurs steht fast unverändert bei 1,49 Dollar. Für jede XRP Prognose ist das ein seltsames Signal, denn neues Angebot drückt sonst auf den Preis. Gleichzeitig liegt der Token rund 59 Prozent unter seinem Rekordhoch und kommt seit Tagen kaum vom Fleck. Anleger fragen sich, ob XRP Kraft für den nächsten Ausbruch sammelt oder ob seine Größe jeden Sprung bremst. Die Antwort für die XRP Prognose liegt in zwei Kursmarken und in einer Rechnung, die viele Trader übersehen. Wer sie versteht, sieht, wo heute das größere Potenzial steckt.

XRP Prognose nach der Escrow Freigabe zeigt eine enge Spanne

Die Freigabe lief laut CryptoTicker in vier Überweisungen von 400, 300, 200 und 100 Millionen Token ab. Der Preis reagierte trotzdem kaum und lag mit 1,48 bis 1,49 Dollar knapp ein Prozent unter dem Vortag. In den Treuhandkonten bleiben danach rund 31,85 Milliarden XRP gesperrt, also knapp 32 Prozent des gesamten Angebots.

Entscheidend für die XRP Prognose ist allerdings, wie viel Ripple in den kommenden Stunden in neue Treuhandkonten zurücklegt. In den letzten Monaten kehrten meist 700 bis 800 Millionen Token zurück, sodass der echte Angebotsdruck klein blieb. Auch der Chart liefert klare Marken, denn laut The Crypto Basic liegt der erste Widerstand bei 1,5815 Dollar. Die Unterstützung liegt bei 1,4466 Dollar. Fällt XRP unter diese Marke, rückt der Bereich um 1,24 bis 1,25 Dollar wieder in den Blick.

Dort landete der Token schon im September, bevor Käufer die Zone verteidigten. Das dritte Quartal endete trotzdem mit rund 41 Prozent Plus. Für die XRP Prognose bedeutet selbst ein Ausbruch auf 1,70 Dollar von hier aus nur ein Plus von etwa 14 Prozent. Bei rund 94 Milliarden Dollar Marktwert verlangt jeder weitere Prozentpunkt enorme Mengen frisches Kapital. Wer die XRP Prognose nüchtern liest, fragt sich deshalb, wo heute noch ein früher Einstieg möglich ist. Die Antwort beginnt dort, wo das Angebot fest steht und kein Monat neue Token auf den Markt bringt.

Warum Pepeto mit festem Angebot jetzt XRP Anleger anzieht

Während Ripple jeden Monat über neue Token entscheidet, setzt Pepeto auf das Gegenteil. Das gesamte Angebot ist auf 420 Billionen Token festgelegt und kann auf keiner Blockchain verändert werden. Anders als in jeder XRP Prognose muss hier also keine Freigabe eingerechnet werden, die später auf den Preis drückt.

Pepeto ist ein Meme Coin im Vorverkauf, der dort bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Das Projekt bringt schon funktionierende Werkzeuge mit, statt nur Versprechen zu machen. Die Cross Chain Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum und verschiebt Token in unter 60 Sekunden. Die Gebühr liegt bei null Dollar, während andere Bridges 15 bis 50 Dollar pro Transfer verlangen und Gelder teils stundenlang festhalten. Pepeto hat dieses Problem also gelöst, bevor der Token überhaupt an einer Börse gelistet ist.

Beim Thema Sicherheit hat SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde, was Käufern eine geprüfte Grundlage gibt. Mitgegründet wurde das Projekt von der Person, die Pepe einst aus dem Nichts zu einem Börsenwert von 11 Milliarden Dollar geführt hat. Der Einstieg liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar, und jede neue Stufe des Vorverkaufs hebt diesen Preis an.

In jedem Kryptozyklus entstehen die größten Gewinne oft einen Schritt, bevor die breite Masse ankommt. Bei XRP ist diese Masse längst da, und deshalb bewegt sich der Kurs selbst bei einer Milliardenfreigabe nur um wenige Cent. Sollte die Nachfrage nach dem Listing zu den bisherigen Zahlen passen, könnte Pepeto den Weg früherer Meme Coins gehen, die aus kleinen Beträgen große Positionen machten. Die Bedingungen dafür sind vorhanden, von der festen Menge bis zu den laufenden Werkzeugen. Der Markt hat davon bislang kaum etwas eingepreist, und genau dort liegt für frühe Käufer die Chance.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt einen starken Coin, der nach der Freigabe von 1 Milliarde Token in einer engen Spanne feststeckt. Selbst ein Sprung auf 1,70 Dollar brächte nur rund 14 Prozent Plus. Pepeto startet dagegen von einem winzigen Preis mit fester Menge und geprüftem Code. Bei so kleiner Bewertung könnte schon ein Bruchteil des Kapitals, das XRP braucht, ein Vielfaches an Kursplus bringen. Wer nach einer XRP Prognose sucht, landet deshalb bei der Frage, wo der eigene Einstieg mehr Hebel hat. Die aktuelle Runde nähert sich ihrer Grenze, und wer zu spät kommt, zahlt in der nächsten Stufe bereits mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für Oktober 2026 aus?

Die XRP Prognose bleibt vorerst neutral, denn der Kurs hält sich nach der Freigabe bei rund 1,49 Dollar. Wichtige Marken sind der Widerstand bei 1,5815 Dollar und die Unterstützung bei 1,4466 Dollar.

Was ist Pepeto und wo läuft der Vorverkauf?

Pepeto ist ein Meme Coin mit 420 Billionen fest begrenzten Token, gebührenfreier Cross Chain Bridge und von SolidProof geprüftem Code. Der Vorverkauf läuft über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.