Das "AI Ecosystem Playbook" bietet einen praktischen Rahmen zur Bewertung der KI-Bereitschaft, zur Ermittlung vielversprechender Chancen, zur Behebung grundlegender Defizite und zur Erstellung eines Fahrplans für die Einführung von KI.

Impartner, die weltweit führende Plattform für die Steuerung von Partnerumsätzen, gab heute die Veröffentlichung seines AI Ecosystem Playbook bekannt, einer neuen Ressource, die Führungskräften und Teams dabei helfen soll, ihre aktuellen KI-Fähigkeiten zu bewerten, Bereiche zu identifizieren, in denen KI zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen kann, und einen praktischen Weg zur Umsetzung zu entwickeln.

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Impartner's AI Ecosystem Playbook helps organizations assess AI readiness and identify opportunities to apply AI across PRM 3.0, partner revenue orchestration, and the partner lifecycle.

Da KI den Schritt vom Experimentierstadium in den täglichen Betrieb vollzieht, benötigen Unternehmen mehr als nur eine Sammlung potenzieller Anwendungsfälle. Sie benötigen ein Rahmenwerk, um zu verstehen, in welchen Bereichen sie bereit sind, KI einzusetzen, wo grundlegende Lücken deren Wirkung einschränken könnten und welche Chancen priorisiert werden sollten.

Das "AI Ecosystem Playbook" von Impartner bietet Orientierung anhand eines Reifegradmodells, einer Bereitschafts-Scorecard, praxisnaher Arbeitsabläufe und eines umsetzbaren Fahrplans. Zusammen helfen diese Ressourcen Unternehmen dabei, ihren aktuellen Stand zu bewerten, Chancen über den gesamten Partner-Lebenszyklus hinweg zu identifizieren und die notwendigen Schritte zu bestimmen, um vom Experimentierstadium zur Umsetzung überzugehen. Das Playbook vereint Perspektiven von Branchenexperten und Praktikern aus führenden Unternehmen, darunter Omdia, Maritz, TD SYNNEX, TiER1 Performance, Smartsheet und andere.

"Künstliche Intelligenz eröffnet neue Möglichkeiten für die Geschäftsabläufe von Unternehmen, doch die Vorteile, die sie bieten kann, gehen weit über die bloße Einführung eines weiteren KI-Tools hinaus", sagte Trevor Burnett, Vice President of Marketing bei Impartner. "Führungskräfte und Teams benötigen einen klaren Ansatz, um zu erkennen, wo KI Vorteile bieten kann, und diese mit den Systemen, Prozessen und Arbeitsabläufen zu verknüpfen, die ihre Netzwerke bereits unterstützen. Das PRM 3.0 von Impartner vernetzt Daten, Arbeitsabläufe und Informationen über den gesamten Umsatzzyklus der Partner hinweg, während das "AI Ecosystem Playbook" Unternehmen dabei unterstützt, den Schritt von der Identifizierung von KI-Chancen zu deren Umsetzung in die Praxis zu vollziehen."

Das Playbook bietet einen strukturierten Ansatz zur Bewertung, in welchen Bereichen KI über den gesamten Partner-Lebenszyklus hinweg eingesetzt werden kann und was erforderlich ist, um diese Initiativen in die Praxis umzusetzen. Zu den wichtigsten Bereichen gehören:

Bewertung der KI-Bereitschaft

Bewertung der Fähigkeiten in den Bereichen Daten, Akzeptanz, Automatisierung, Messung und Governance.

Ermittlung vielversprechender KI-Chancen

Fokus auf KI-Möglichkeiten, die auf geschäftliche Anforderungen, Partnererfahrungen und betriebliche Herausforderungen zugeschnitten sind.

Daten- und Prozesslücken beheben

Festlegung der Daten, Systeme, Arbeitsabläufe, Governance-Maßnahmen und Kontrollmechanismen, die für eine erfolgreiche Umsetzung erforderlich sind.

Chancen in Taten umsetzen

Entdeckung praktischer KI-Anwendungen in den Bereichen Partnerakquise, Aktivierung, Befähigung, Einbindung und Pipeline-Management.

Aufbau eines Weges zur Skalierung

Nutzen Sie die Roadmap, um von einzelnen KI-Initiativen hin zu vernetzter Intelligenz, Automatisierung und Geschäftsprozessen zu gelangen.

Da Unternehmen über einzelne KI-Anwendungen hinausgehen, spiegelt das PRM 3.0 von Impartner einen umfassenderen Wandel wider, bei dem Partnerbeziehungen, Betriebsabläufe und Umsätze als vernetzte Geschäftsfunktion verwaltet werden. Das "AI Ecosystem Playbook" hebt zudem die fortgesetzten Investitionen von Impartner in die KI-gestützte Steuerung von Partnerumsätzen hervor, darunter Funktionen wie Aimi AI und Orchestration Studio. Aimi AI bietet kontextbezogene KI-Funktionen, die Teams dabei unterstützen können, Informationen zu erschließen, die nächstbesten Maßnahmen zu ermitteln und Aufgaben über den gesamten Lebenszyklus der Partnerumsätze hinweg zu erledigen, während Orchestration Studio Arbeitsabläufe, Systeme und Geschäftsprozesse miteinander verknüpft, um Maßnahmen zu automatisieren und Informationen im gesamten Partner-Ökosystem zu synchronisieren.

Um genauer zu erfahren, wie sich diese Ansätze auf Ihr Partner-Ökosystem anwenden lassen, können Sie das vollständige "AI Ecosystem Playbook" hier abrufen.

Über Impartner

Impartner ist die weltweit führende Plattform zur Steuerung von Partnerumsätzen. Auf der Grundlage des Partner Relationship Managements (PRM) unterstützt Impartner Unternehmen dabei, das partnergetriebene Wachstum als zentralen Bestandteil ihres Geschäfts zu etablieren, indem es Partnermanagement, Partnermarketing, Geschäftsabwicklung, GTM für Hyperscaler, Automatisierung und Analytik auf einer einzigen Plattform vereint. Impartner ist auf die heutigen Abläufe in Partner-Ökosystemen zugeschnitten und ermöglicht es Umsatz- und Partnerteams, die Markteinführung zu automatisieren, Aktivitäten im Ökosystem zu skalieren und zu verstehen, wie Partner zur Pipeline und zum Umsatz beitragen. Erfahren Sie mehr unter impartner.com

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