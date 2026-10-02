Bitcoin Prognose im Oktober 2026, Citi hebt BTC-Ziel auf 113.000 Dollar, doch warum verkaufen die Wale?

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Die Bitcoin Prognose hat am 1. Oktober einen kräftigen Schub bekommen, denn Citigroup hebt ihr Kursziel für die nächsten zwölf Monate von 82.000 auf 113.000 Dollar an. Gleichzeitig haben große Anleger in nur einer Woche rund 30.000 BTC im Wert von etwa 2,52 Milliarden Dollar abgestoßen. Eine Großbank wird optimistisch, während die Wale Kasse machen, und genau dieser Widerspruch sorgt gerade für Unruhe. Bitcoin selbst pendelt seit Tagen eng um 84.000 Dollar und wartet auf einen Auslöser. Wer hat recht, die Bank oder die Wale? Und wo liegt bei dieser Bitcoin Prognose die eigentlich spannendere Chance für kleinere Budgets?

Was die neue Bitcoin Prognose von Citi für den Oktober bedeutet

Laut CoinDesk begründet Citigroup das neue Kursziel mit wieder anlaufenden ETF-Zuflüssen und einem freundlicheren wirtschaftlichen Umfeld. Vom aktuellen Kurs aus entspricht das einem möglichen Plus von rund 35 Prozent innerhalb eines Jahres. Die Bank erwartet in zwölf Monaten etwa 5 Milliarden Dollar an neuen Zuflüssen, weil Berater ihre Bitcoin-Anteile Schritt für Schritt erhöhen. Seit dem Scheitern des Clarity Act im Senat Mitte September hat Bitcoin bis Monatsende trotzdem mehr als 10 Prozent zugelegt, was die Bitcoin Prognose spürbar aufhellt.

Der Markt selbst zeichnet für die Bitcoin Prognose ein gemischteres Bild. Bitcoin notiert laut CoinGecko am Donnerstagnachmittag bei rund 83.760 Dollar. Wie Benzinga berichtet, haben die Bitcoin-ETFs am 30. September eine Serie von neun Tagen mit Zuflüssen beendet und 148,7 Millionen Dollar an Abflüssen verbucht. Parallel haben die großen Halter in einer Woche etwa 30.000 BTC verkauft. Charttechnisch liegt der erste Widerstand bei 85.600 Dollar. Die wichtige Unterstützung verläuft beim 20-Tage-Durchschnitt um 82.136 Dollar.

Für die Bitcoin Prognose bis Jahresende bleibt die Lage damit offen, solange der Kurs zwischen 82.000 und 85.600 Dollar feststeckt. Selbst wenn Citi recht behält, würde ein Bitcoin mit einem Börsenwert von rund 1,68 Billionen Dollar sein Ziel nur langsam erreichen. Aus 1.000 Dollar würden in diesem Fall etwa 1.350 Dollar, und das über ein ganzes Jahr. Viele Anleger fragen sich deshalb, wo sich eine Chance findet, die noch ganz am Anfang steht und keine Billionen-Bewertung bewegen muss.

Warum Pepeto dort ansetzt, wo die Bitcoin Prognose an Grenzen stößt

Die Wale zeigen gerade, was zwischen Wissen und Handeln liegt, denn sie bewegen ihr Kapital, bevor die Schlagzeilen drehen. Wenn eine Bitcoin Prognose grün leuchtet und die breite Masse einsteigt, ist der große Teil der Bewegung oft schon gelaufen. Dieses Muster wiederholt sich in jedem Zyklus, und vorne lagen meist jene, die früher eingestiegen sind.

Genau deshalb lohnt sich ein Blick auf den Risiko-Scanner von Pepeto, einem frühen Meme-Projekt mit gebührenfreier Börse, Multi-Chain-Bridge und eben diesem Token-Scanner. Der Scanner führt bei jedem Token 42 Prüfungen durch, liest den Vertrag und testet Kauf und Verkauf auf einer abgespaltenen Kopie der Blockchain. Danach vergibt er eine Risikonote von 0 bis 100 und stoppt den Handel bei Token, die zu schlecht abschneiden. So sehen Anleger noch vor dem ersten Klick, ob ein Token eine versteckte Mint-Funktion, einen verborgenen Eigentümer oder einen Pausenknopf besitzt.

Als Mitgründer steht derselbe Entwickler hinter dem Projekt, der den ersten Pepe-Coin geschaffen hat, und er bringt diese Erfolgsbilanz nun in Pepeto ein. Die Sicherheit des Presales ist klar belegt, denn SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. In einer Phase, in der die meisten neuen Projekte kaum Kapital einsammeln konnten, flossen bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale, während die Bitcoin Prognose noch auf ihren Ausbruch wartet.

Jede neue Presale-Runde startet zu einem höheren Preis. Ein Token, der so früh schon so stark wirkt, könnte zu jenen gehören, die ihre Stärke nach dem Listing erst richtig zeigen. Pepeto hat funktionierende Werkzeuge geliefert, bevor überhaupt eine Börse den Handel eröffnet hat. Beim aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar ist die Rechnung einfach, und der Einstieg steht noch offen. Fraglich ist nur, wie lange der Preis auf diesem niedrigen Niveau bleibt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hellt sich mit dem Citi-Ziel von 113.000 Dollar auf, obwohl Wale verkauften. Bei 84.000 Dollar wiegt Bitcoin jedoch fast 1,7 Billionen Dollar, und weitere Renditen dürften langsam kommen. Der Markt belohnt meist jene, die früh überzeugt waren, denn die Masse kam fast immer zu spät. So viel Kapital im Pepeto-Presale in einem schwierigen Jahr zeigt, worauf Käufer setzen. Der Preis steigt mit jeder Runde, und wer früher kauft, könnte sich den größten Abstand zum Listing-Preis sichern. Wer jetzt einsteigt, solange das Fenster offen ist, könnte genau den Schritt machen, den frühe Halter später gern größer gewagt hätten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie fällt die Bitcoin Prognose für die nächsten zwölf Monate aus?

Citigroup sieht Bitcoin in zwölf Monaten bei 113.000 Dollar, nach zuvor 82.000 Dollar. Kurzfristig liegt der Widerstand bei 85.600 Dollar und die Unterstützung bei rund 82.100 Dollar.

Was ist Pepeto und wo kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist ein Meme-Projekt mit gebührenfreier Börse, Cross-Chain-Bridge und einem Risiko-Scanner, dessen Code von SolidProof geprüft wurde. Der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.