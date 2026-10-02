Krypto News am 1. Oktober, Dogecoin scheitert an 0,10 Dollar, obwohl Wale für 110 Millionen kaufen

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Die Krypto News zum Quartalsstart liefern ein seltsames Bild. Große Wallets haben in nur vier Tagen rund 1,14 Milliarden Dogecoin im Wert von etwa 110 Millionen Dollar gekauft, und trotzdem kommt DOGE nicht über 0,10 Dollar hinaus. Ein Analyst rechnet sogar vor, dass der Kurs bis 2027 auf 0,05 Dollar fallen könnte. Auch Bitcoin sorgte für Krypto News, als der Kurs am Mittwoch kurz über 85.500 Dollar sprang und das Plus rasch wieder abgab. Wissen die Wale etwas, das der Markt nicht sieht, oder kaufen sie in eine Falle? Die Antwort zeigt, wo das Wachstum in diesem Zyklus liegen könnte.

Krypto News zu Dogecoin, warum der DOGE Kurs trotz Walkäufen unter 0,10 Dollar bleibt

Bitcoin ist laut CoinDesk in der alten Spanne zwischen 82.000 und 85.000 Dollar ins neue Quartal gestartet. Ein überraschend weicher US-Inflationsbericht schickte den Kurs am Mittwoch kurz über 85.500 Dollar, doch steigende Anleiherenditen bremsten die Bewegung schnell wieder aus. Am Donnerstag pendelt BTC um 83.500 Dollar, während Citigroup ihr Kursziel für die nächsten zwölf Monate auf 113.000 Dollar angehoben hat. In den Krypto News dieser Tage steht jedoch ein Coin besonders im Fokus.

Dogecoin notiert am Donnerstagnachmittag bei rund 0,094 Dollar und bewegte sich in den letzten 24 Stunden zwischen 0,0935 und 0,0979 Dollar, bei einer Marktkapitalisierung von etwa 14,7 Milliarden Dollar. Nach Angaben von 24/7 Wall St. haben Wale in vier Tagen so viele Coins gekauft, wie sonst in rund 2,6 Monaten neu entstehen. Dem steht eine Analyse gegenüber, die für 2027 einen Rückgang auf 0,05 Dollar sieht, also rund 47 Prozent unter dem heutigen Niveau. Die Dogecoin-ETFs halten zusammen nur 15,5 Millionen Dollar, und der US-Fonds BWOW stellt den Handel am 14. Oktober ein.

Immerhin gibt es neue Krypto News zur Technik, denn mit DogeOS ist ein öffentliches Testnetz gestartet, das Smart Contracts auf Dogecoin ermöglichen soll. Das öffnet die Tür für Kredite, Handel und Spiele, befindet sich aber noch in der Testphase. Analysten sehen eine Unterstützung zwischen 0,0833 und 0,09 Dollar, und solange sie hält, bleibt die übergeordnete Struktur intakt. Für einen Ausbruch muss DOGE zuerst die Zone um 0,10 Dollar zurückerobern, an der Rallys immer wieder gescheitert sind. Damit stellt sich eine einfache Frage. Wenn ein Coin ohne fertige Werkzeuge Milliarden erreicht, was passiert dann mit einem Projekt, dessen Produkte bereits laufen?

Während Dogecoin die Krypto News bestimmt, zieht Pepeto weiter Kapital an

Krypto News drehen sich meist um Namen, die ohnehin jeder kennt, und auch diese Woche bestimmen Bitcoin und Dogecoin die Schlagzeilen. Die Coins, die in einem Zyklus echtes Vermögen aufbauen können, sind jedoch oft jene, über die noch kaum jemand spricht. Genau in dieser Phase befindet sich Pepeto derzeit.

Herzstück ist ein Sicherheits-Scanner, der jeden Coin anhand von 42 Kriterien überprüft. Das System kopiert die Blockchain, führt dort einen echten Kauf und Verkauf durch und stoppt den Handel, sobald etwas nicht stimmt. Allein dieses Werkzeug kann Trader vor Rug Pulls schützen, die sonst echtes Geld kosten. Auch die Börse PepetoSwap läuft bereits und wickelt Trades ohne Gebühren ab, während andere große Swap-Plattformen 0,25 bis 0,30 Prozent pro Trade verlangen. Wer 200 Mal einen Trade über 5.000 Dollar ausführt, spart auf diese Weise rund 3.000 Dollar.

Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während sich die meisten Coins kaum vom Fleck bewegt haben. Die Smart Contracts wurden von SolidProof unabhängig auditiert, wobei der vollständige Quellcode schon vor dem Start der ersten Presale-Phase verifiziert wurde, sodass Käufer auf einer geprüften Grundlage einsteigen. Geführt wird das Projekt vom Schöpfer des Pepe-Coins.

Dogecoin hat es von einem Scherz bis auf 0,73 Dollar geschafft, ohne jemals eigene Werkzeuge anzubieten. Pepeto bringt zum Preis von 0,000000188 Dollar bereits eine funktionierende Börse, einen Risiko-Scanner und eine Brücke über fünf Blockchains mit. Wenn schon ein Coin ohne Produkte Milliarden erreichen konnte, könnte die Rechnung für ein Projekt mit echten Anwendungen deutlich größer ausfallen. Wer sieht, was zu diesem Preis hinter Pepeto steht, wartet nicht darauf, dass die Krypto News aufholen.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen, wie schnell sich der Markt bewegen kann. Dogecoin lebt in den Krypto News von Stimmung, und selbst Walkäufe über 110 Millionen Dollar heben den Kurs nicht über 0,10 Dollar. Bei 14,7 Milliarden Dollar Börsenwert ist DOGE für das bewertet, was der Coin bereits erreicht hat. Pepeto ist dagegen für das bewertet, was noch vor ihm liegt. Käufer haben mehr als 10 Millionen Dollar investiert, weil die Werkzeuge funktionieren und das Listing näher rückt. Sie haben gehandelt, während andere warten, und jede weitere Stufe verkleinert den Abstand zwischen Presale-Preis und Listing.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News heute?

Bitcoin pendelt um 83.500 Dollar, Citigroup hebt sein Kursziel auf 113.000 Dollar und Dogecoin scheitert trotz Walkäufen erneut an 0,10 Dollar.

Lohnt sich ein Blick auf Pepeto während der aktuellen Krypto News?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Swap-Plattform, einen Token-Scanner mit 42 Prüfungen und hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.