Blue Matter gab heute die Gründung seines "Behavioral Science Center of Excellence" (BeSci CoE) bekannt, einer spezialisierten Einheit innerhalb des Primärmarktforschungsteams von Blue Matter Insights. Das Kompetenzzentrum nutzt die Verhaltensforschung als strategische Perspektive, um das "Warum" hinter den Entscheidungen von medizinischen Fachkräften, Patienten, Pflegepartnern und anderen Interessengruppen zu entschlüsseln.

Entscheidungen in der Biopharma-Branche hängen davon ab, zu wissen, warum Kunden tun, was sie tun. Traditionelle Forschung erfasst zwar gut, was Interessengruppen sagen, übersieht jedoch oft die unbewussten Triebkräfte, Vorurteile, Emotionen und Kontexte, die das Verhalten prägen. Das Ergebnis ist ein unvollständiges Bild in den Momenten, in denen Klarheit am wichtigsten ist beispielsweise bei der Entwicklung von Positionierungsstrategien, der Planung von Produkteinführungen und wichtigen Entscheidungen zum Produktlebenszyklus.

"Man braucht keine Umfrage, um zu wissen, dass Ärzte die Wirksamkeit als wichtigsten Faktor bei Behandlungsentscheidungen ansehen", sagte Dr. Andrew Pilecki, Senior Market Research Director bei Blue Matter. "Was unsere Kunden von uns erwarten, ist ein Verständnis dafür, warum die Verschreibungspraxis in der Realität oft von dieser Sichtweise abweicht. Hier kommt die Verhaltenswissenschaft ins Spiel: Sie bietet uns den besten Weg, diese Kluft zwischen "Sagen" und "Tun" zu überbrücken."

Das CoE unterstützt ein breites Spektrum an Funktionen in den Bereichen Medizin, Marktzugang, Neuproduktplanung und Vertrieb sowohl bei den größten Unternehmen der Branche als auch bei aufstrebenden Innovatoren. Zu seinen Aufgaben gehören:

Anwendung verhaltenswissenschaftlicher Ansätze in qualitativer, quantitativer und gemischter Forschung, um die tatsächlichen Treiber hinter den Entscheidungen von Leistungserbringern und Patienten aufzudecken

Die Umsetzung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse in strategische und taktische Empfehlungen

Die Identifizierung früher Anzeichen dafür, wie sich Verhalten und Marktdynamik entwickeln werden

Die Verhaltenswissenschaft fließt bereits in viele der bestehenden Methoden von Blue Matter ein; das CoE formalisiert dieses Fachwissen und bettet es in die integrierten Kompetenzen des Unternehmens in den Bereichen Primärmarktforschung und Datenanalyse ein. Die Teammitglieder verfügen über fundierte akademische Qualifikationen und langjährige praktische Erfahrung in der Biopharma-Branche. Das CoE hat seine evidenzbasierten Erkenntnisse bisher durch begutachtete Fachartikel, Whitepaper, Konferenzvorträge und Referentenveranstaltungen geteilt und wird dies auch weiterhin tun.

Dr. D'Arcy King, Partnerin und Leiterin der Primärmarktforschung bei Blue Matter, erklärt: "Verhaltenswissenschaft ist für uns keine bloße Zusatztechnik. Sie ist von zentraler Bedeutung für unser Verständnis der Entscheidungsfindung in komplexen, schnelllebigen Märkten." Sie fügte hinzu: "Indem wir dieses Fachwissen in einem Center of Excellence institutionalisieren, legen wir die Messlatte höher für das, was verhaltenswissenschaftlich fundierte Erkenntnisse leisten sollten: Klarheit und Vertrauen in die Entscheidungsfindung der Stakeholder."

Über Blue Matter

Blue Matter www.bluematterconsulting.com ist ein globaler Kommerzialisierungspartner für die Life-Sciences-Branche. Von seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien aus betreut Blue Matter ein breites Spektrum an Biopharmaunternehmen, von den 20 weltweit führenden Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Blue Matter unterstützt Kunden dabei, ihre Wertschöpfung auf Produkt- und Portfolioebene sowie auf Organisationsebene zu maximieren, indem es Marktkenntnisse, strategische und operative Beratung sowie Kommunikationsdienstleistungen bereitstellt.

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