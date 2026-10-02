Moody's Analytics EDF-X Private Credit Model, das auf Daten von Allvue basiert, ermöglicht Anlegern und Kreditgebern in einem schnell wachsenden Markt einen früheren Einblick in finanzielle Belastungen von Kreditnehmern

Moody's Corporation (NYSE: MCO), ein weltweit führender Anbieter von Risikobewertungen und Kreditanalysen, sowie Allvue Systems, LLC, ein führender Technologie- und Datenanbieter für private Kapitalmärkte, gaben heute die Einführung des Moody's Analytics EDF-X Private Credit Model bekannt, eines neuen vorausschauenden Kreditrisikomodells, das speziell für den Markt für private Kreditvergabe entwickelt wurde. Das auf der umfassenden Kreditexpertise von Moody's sowie den Performancedaten von Allvue zur privaten Kreditvergabe basierende Modell erkennt frühzeitig Anzeichen finanzieller Belastung bei Kreditnehmern, wie Covenant-Waiver und PIK-Vereinbarungen, lange bevor sie sich in ausbleibenden Zahlungen oder Ausfällen zeigen.

Moody's prognostiziert, dass die Vermögenswerte im Bereich der privaten Kreditvergabe bis 2030 nahezu 4 Billionen US-Dollar erreichen werden. Anleger und Kreditgeber wollen zunehmend früher erkennen, wo sich in ihren Portfolios Risiken aufbauen. Anders als an öffentlichen Kreditmärkten, an denen Marktteilnehmer auf veröffentlichte Kreditratings, Finanzinformationen sowie eine transparente Preisbildung zurückgreifen können, stützt sich die private Kreditvergabe häufig auf firmeneigene Kreditbeurteilungen, die zwischen einzelnen Positionen nur begrenzt vergleichbar sind. Moody's und Allvue arbeiten zusammen, um für mehr Transparenz sowie bessere Einblicke in den Markt zu sorgen.

Das Modell greift auf von Allvue bereitgestellte, de-identifizierte Performancedaten zu Kreditnehmern aus der privaten Kreditvergabe zurück. Als Ergänzung zu den bestehenden Kreditrisikomodellen von Moody's Analytics, welche die Performance nicht börsennotierter Unternehmen in einem breiten Spektrum von Kreditmärkten abbilden, ist es das erste Modell von Moody's, das direkt anhand beobachteter Performancedaten aus der privaten Kreditvergabe kalibriert wurde. Dadurch bildet es das Kreditrisiko von Kreditnehmern unter Berücksichtigung der spezifischen Dynamik dieser Anlageklasse ab. Das Modell schätzt die Wahrscheinlichkeit harter Kreditereignisse wie ausbleibender Zahlungen sowie der ihnen häufig vorausgehenden weichen Kreditereignisse getrennt voneinander.

"Bei der privaten Kreditvergabe treten die entscheidenden Signale häufig schon vor einer ausbleibenden Zahlung oder einem Ausfall auf", sagte Christina Kosmowski, Geschäftsführerin von Moody's Analytics. "Durch die Kombination der Daten von Allvue zu privaten Märkten mit den Kreditinformationen von Moody's können wir Kunden dabei unterstützen, finanzielle Belastungen von Kreditnehmern früher zu erkennen sowie für mehr Transparenz und bessere Einblicke in einen schnell wachsenden Markt zu sorgen."

Mehr als 1.000 Unternehmen aus dem Bereich privater Kapitalmärkte nutzen Lösungen von Allvue direkt oder über ihre Fondsadministratoren. Allvue hat einen der umfassendsten Datensätze der Branche zur Performance im Bereich der privaten Kreditvergabe aufgebaut und verfügt zudem über die Daten- und Analysekompetenz, um daraus Produkte zu entwickeln, die der Markt nutzen kann. Die von Allvue für Moody's bereitgestellten Daten sind de-identifiziert und ihre Nutzung ist vertraglich geregelt. Einzelne Unternehmen lassen sich anhand dieser Daten nicht identifizieren.

"Der Markt für private Kreditvergabe ist schneller gewachsen als die Infrastruktur, die zu seiner Überwachung aufgebaut wurde, und wir haben einen Geschäftsbereich für Daten und Analysen geschaffen, um diese Lücke zu schließen", sagte Marc Scheipe, Geschäftsführer von Allvue. "Die Kombination der Daten von Allvue mit der analytischen Kompetenz von Moody's bietet Institutionen eine unabhängige Risikobewertung ihrer Direct-Lending-Portfolios durch Dritte. Genau diese Art von Transparenz trägt dazu bei, dass die Marktteilnehmer gut informiert bleiben."

Das Modell bietet Marktteilnehmern Einblicke sowohl in die Fundamentaldaten von Kreditnehmern als auch in eine sich abzeichnende Verschlechterung der Kreditqualität. Es unterstützt die Portfolioüberwachung, die Bewertung von Fondsmanagern, die Anlageauswahl sowie die Kapitalallokation und steht Kunden beider Unternehmen ab sofort über die Moody's Analytics EDF-X API zur Verfügung.

Das Modell ergänzt die wachsende Lösungspalette von Moody's Analytics für die private Kreditvergabe, darunter EDF-X CreditGradient, das modellbasierte Kreditrisikosignale für Kreditnehmer ohne Rating ausweist. Dabei handelt es sich um Analysemodelle, die von den Kreditratings sowie anderen Dienstleistungen zu unterscheiden sind, welche Moody's Ratings als Ratingagentur Emittenten am Markt für private Kreditvergabe anbietet.

Seit mehr als 115 Jahren unterstützt Moody's die Märkte dabei, Kreditrisiken zu verstehen und zu steuern. Moody's verbindet diese Fachkenntnis mit neuen Quellen für Daten und Analysen zu privaten Märkten, um angesichts des anhaltenden Wachstums der privaten Kreditvergabe für mehr Transparenz sowie fundiertere Erkenntnisse zu sorgen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://moodys.com/allvue.

Über die Moody's Corporation

In einer Welt, die von zunehmend vernetzten Risiken geprägt ist, helfen die Daten, Erkenntnisse und innovativen Technologien von Moody's (NYSE: MCO) Kunden dabei, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Welt zu entwickeln sowie Chancen zu erschließen. Mit langjähriger Erfahrung auf den globalen Märkten sowie einer vielfältigen Belegschaft von rund 16.000 Beschäftigten in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie benötigen, um mit Zuversicht zu handeln und erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie auf moodys.com.

Informationen zu Allvue Systems

Allvue Systems ist die führende Technologie- und Datenplattform für private Märkte und unterstützt Investmentmanager, Fondsadministratoren sowie andere Marktteilnehmer dabei, private Märkte transparenter, effizienter und vernetzter zu gestalten. Die KI-gestützte Plattform von Allvue verbindet Daten und Workflows über den gesamten Lebenszyklus privater Investitionen hinweg und kombiniert geschäftskritische Software mit differenzierten Daten und Analysen zu privaten Märkten gewonnen aus de-identifizierten, anonymisierten und aggregierten Daten der gesamten Plattform -, um komplexe Prozesse zu automatisieren, umsetzbare Erkenntnisse bereitzustellen sowie fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen.

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