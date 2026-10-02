EQS-News: Tokyo Metropolitan Government
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TOKIO, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Stadtverwaltung von Tokio (TMG) veranstaltet am Dienstag, dem 6. Oktober, von 17:30 bis 19:30 Uhr das "TIME TO ACT FORUM 2026: The Climate Crisis and the Energy Frontier -- Building a Resilient and Sustainable City --". Die TMG fördert die Aktionsbewegung "TIME TO ACT" zur Bekämpfung der Klimakrise, um wirksame Maßnahmen zur Dekarbonisierung voranzutreiben. Das diesjährige Thema lautet "The Climate Crisis and the Energy Frontier -- Building a Resilient and Sustainable City" (Die Klimakrise und die Energiezukunft - Aufbau einer widerstandsfähigen und nachhaltigen Stadt). An dem Forum nehmen Vertreter von Städten und Ländern teil, die bei Klimaschutzmaßnahmen eine Vorreiterrolle einnehmen, sowie internationale Organisationen, die globale Diskussionen anführen.
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Das Forum findet zudem im Rahmen einer "Town Hall COP" statt, einer Initiative, die die Stimmen der Städte in die UNFCCC-COP (Konferenz der Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen) einbringt. In einer Zeit, in der die Rolle der Städte wichtiger denn je ist, wird das Forum Wissen mit einem globalen Publikum teilen und zu konkreten Maßnahmen aufrufen.
Details
2. Datum und Uhrzeit
3.
Die Veranstaltung kann von jedermann über die Website der Klimaschutzbewegung "TIME TO ACT" verfolgt werden, auf der auch Informationen zu früheren Foren bereitgestellt werden.
QR-Code zur Website der Klimaschutzbewegung "TIME TO ACT": https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109211/202609286705/_prw_PI7fl_55vmw562.jpg
4. Programm (vorläufig)
5. Unterstützt von
6. Sonstiges:
Quelle
Seit 2021 fördert die TMG unter dem Motto "TIME TO ACT" eine von Tokio angeführte Klimaschutzbewegung. Indem sie Tokios Einfluss und seine Verbindungen zu Städten auf der ganzen Welt voll ausschöpft, ruft sie weltweit zu Klimaschutzmaßnahmen auf und treibt wirksame Initiativen voran.
Informationen zu Town Hall COP
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Town Hall COP ist ein von ICLEI ins Leben gerufenes Rahmenwerk für Klimadialogveranstaltungen, die von lokalen Gemeinschaften und Kommunalverwaltungen ausgerichtet werden. Es wird seit April 2025 weltweit umgesetzt. Die Ergebnisse dieser Veranstaltungen werden über ICLEI in Diskussionen auf nationaler Ebene und im Rahmen der COP eingebracht, wodurch lokale Stimmen in nationale und internationale Prozesse einfließen können.
ICLEI fungiert zudem als offizielle Anlaufstelle für die Interessengruppe der Kommunalverwaltungen und Stadtverwaltungen (LGMA) bei der UNFCCC-COP.
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Diese Initiative ist Teil der Bemühungen zur Umsetzung der "Tokio-2050-Strategie" zur Erreichung von Strategie 20: Null-Emissionen - "Schaffung der Grundlagen zur Unterstützung der Verwirklichung der Grünen Transformation (GX)".
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02.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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