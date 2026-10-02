EQS-News: Tokyo Metropolitan Government / Schlagwort(e): ESG/ESG

Die Stadtverwaltung von Tokio veranstaltet am 6. Oktober das "TIME TO ACT FORUM 2026: The Climate Crisis and the Energy Frontier -- Building a Resilient and Sustainable City --"



02.10.2026 / 04:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



TOKIO, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Stadtverwaltung von Tokio (TMG) veranstaltet am Dienstag, dem 6. Oktober, von 17:30 bis 19:30 Uhr das "TIME TO ACT FORUM 2026: The Climate Crisis and the Energy Frontier -- Building a Resilient and Sustainable City --". Die TMG fördert die Aktionsbewegung "TIME TO ACT" zur Bekämpfung der Klimakrise, um wirksame Maßnahmen zur Dekarbonisierung voranzutreiben. Das diesjährige Thema lautet "The Climate Crisis and the Energy Frontier -- Building a Resilient and Sustainable City" (Die Klimakrise und die Energiezukunft - Aufbau einer widerstandsfähigen und nachhaltigen Stadt). An dem Forum nehmen Vertreter von Städten und Ländern teil, die bei Klimaschutzmaßnahmen eine Vorreiterrolle einnehmen, sowie internationale Organisationen, die globale Diskussionen anführen. Logo1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109211/202609286705/_prw_PI1fl_P55OxUWr.png Logo2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109211/202609286705/_prw_PI2fl_Ar8DGpK4.jpg Logo3: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109211/202609286705/_prw_PI3fl_BA7bqV8c.png Das Forum findet zudem im Rahmen einer "Town Hall COP" statt, einer Initiative, die die Stimmen der Städte in die UNFCCC-COP (Konferenz der Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen) einbringt. In einer Zeit, in der die Rolle der Städte wichtiger denn je ist, wird das Forum Wissen mit einem globalen Publikum teilen und zu konkreten Maßnahmen aufrufen. Details

1. Veranstaltungsname

"TIME TO ACT FORUM 2026: The Climate Crisis and the Energy Frontier -- Building a Resilient and Sustainable City --" 2. Datum und Uhrzeit

Dienstag, 6. Oktober 2026, 17:30-19:30 Uhr (japanische Standardzeit) 3.

Format und Teilnahme: Hybridformat, das eine Präsenzveranstaltung mit Online-Teilnahme kombiniert (Live-Streaming geplant)

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/time-to-act-climate-action

* Es wird eine Simultanverdolmetschung zwischen Japanisch und Englisch angeboten. Die Veranstaltung kann von jedermann über die Website der Klimaschutzbewegung "TIME TO ACT" verfolgt werden, auf der auch Informationen zu früheren Foren bereitgestellt werden. QR-Code zur Website der Klimaschutzbewegung "TIME TO ACT": https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109211/202609286705/_prw_PI7fl_55vmw562.jpg 4. Programm (vorläufig)

Grundsatzreden, Podiumsdiskussionen usw.

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website. 5. Unterstützt von

C40 (C40 Cities Climate Leadership Group Inc.)

ICLEI - Local Governments for Sustainability 6. Sonstiges:

Der am Veranstaltungsort verbrauchte Strom wird aus erneuerbaren Energien bezogen. Quelle

Informationen zu "TIME TO ACT" Seit 2021 fördert die TMG unter dem Motto "TIME TO ACT" eine von Tokio angeführte Klimaschutzbewegung. Indem sie Tokios Einfluss und seine Verbindungen zu Städten auf der ganzen Welt voll ausschöpft, ruft sie weltweit zu Klimaschutzmaßnahmen auf und treibt wirksame Initiativen voran. Informationen zu Town Hall COP Logo4: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109211/202609286705/_prw_PI5fl_ZXoKX8N0.jpg Town Hall COP ist ein von ICLEI ins Leben gerufenes Rahmenwerk für Klimadialogveranstaltungen, die von lokalen Gemeinschaften und Kommunalverwaltungen ausgerichtet werden. Es wird seit April 2025 weltweit umgesetzt. Die Ergebnisse dieser Veranstaltungen werden über ICLEI in Diskussionen auf nationaler Ebene und im Rahmen der COP eingebracht, wodurch lokale Stimmen in nationale und internationale Prozesse einfließen können. ICLEI fungiert zudem als offizielle Anlaufstelle für die Interessengruppe der Kommunalverwaltungen und Stadtverwaltungen (LGMA) bei der UNFCCC-COP. Logo5: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M109211/202609286705/_prw_PI6fl_8RK5TzLi.png Diese Initiative ist Teil der Bemühungen zur Umsetzung der "Tokio-2050-Strategie" zur Erreichung von Strategie 20: Null-Emissionen - "Schaffung der Grundlagen zur Unterstützung der Verwirklichung der Grünen Transformation (GX)". View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-stadtverwaltung-von-tokio-veranstaltet-am-6-oktober-das-time-to-act-forum-2026-the-climate-crisis-and-the-energy-frontier----building-a-resilient-and-sustainable-city----302896790.html



02.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News