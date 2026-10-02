XRP Prognose für Oktober 2026 nach 1 Milliarde freigegebenen Token, hält die Marke von 1,48 Dollar?

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Die XRP Prognose für Oktober beginnt mit einer Zahl, die viele Anleger nervös macht. Ripple hat in der Nacht zum 1. Oktober eine Milliarde XRP im Wert von rund 1,49 Milliarden Dollar aus dem Escrow freigegeben. Gleichzeitig hält der Kurs knapp unter 1,50 Dollar und damit genau an der Linie, an der sich der nächste Schub entscheidet. Auf der anderen Seite flossen allein im September rund 121 Millionen Dollar in die US-Spot-ETFs. Neues Angebot trifft also auf frisches Kapital. Wer gewinnt diesen Machtkampf, was bedeutet das für die XRP Prognose, und wo liegt in diesem Herbst die eigentliche Chance?

XRP Prognose nach dem Escrow-Release, diese Marken zählen jetzt

XRP notierte am Donnerstagnachmittag bei rund 1,49 Dollar, bei einem Marktwert von etwa 94 Milliarden Dollar. Laut CryptoDaily gab Ripple kurz nach Mitternacht eine Milliarde XRP in Tranchen von 400, 300, 200 und 100 Millionen Token frei. Für die XRP Prognose ist wichtig, dass diese Menge nicht sofort auf den Markt kommt, denn ungenutzte Token wandern meist zurück ins Escrow. Der Tagestrend bleibt freundlich, denn der Kurs liegt über allen Durchschnittslinien und der 50-Tage-Schnitt über dem 200-Tage-Schnitt.

Für die XRP Prognose liegt die erste Unterstützung bei 1,4852 Dollar, die erste Hürde nach oben bei 1,501 Dollar. Laut crypto.news pendelte XRP binnen 24 Stunden zwischen 1,48 und 1,54 Dollar. Die eigentliche Hürde liegt bei 1,54 bis 1,56 Dollar, darüber folgen 1,60 Dollar und das Septemberhoch bei 1,66 Dollar. Ein Stundenschluss über 1,54 Dollar könnte laut Analyst Ali Martinez rund 10 Prozent Plus bis 1,70 Dollar bringen. Die US-Spot-ETFs sammelten seit dem Start rund 1,79 Milliarden Dollar ein, doch die Widerstandszone hält bisher.

Fällt die Unterstützung bei 1,46 Dollar, rückt die Zone um 1,43 Dollar in den Blick. Die XRP Prognose bleibt damit ein Spiel um wenige Cent zwischen 1,46 und 1,70 Dollar. Selbst im besten Fall läge das Plus nach einem Ausbruch bei gut 14 Prozent, denn bei 94 Milliarden Dollar Marktwert braucht jeder Schritt enorme Summen. Genau deshalb schauen viele Anleger auf Projekte, deren Bewertung erst noch entsteht. Die spannende Frage lautet also, wo heute Technik bereit steht, die schon funktioniert, aber noch an keiner Börse gehandelt wird.

Warum Pepeto vor dem Listing auffällt, während die XRP Prognose um Cents kämpft

Die aktuelle XRP Prognose zeigt, wie schwer sich ein Riese mit 94 Milliarden Dollar Marktwert bewegt. Wer sein Kapital vervielfachen möchte, sucht deshalb die Phase, in der zwischen Kauf und Ertrag noch eine große Lücke liegt. Am schnellsten schließt sich diese Lücke dort, wo Geld in etwas fließt, das bereits läuft, und so ein Aufbau zeigt sich nur selten.

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit eigener Börse, und PepetoSwap verlangt für jeden Handel 0,00 Prozent Gebühr. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar, auf PepetoSwap nichts, und bei 200 Trades zu je 5.000 Dollar spart man 3.000 Dollar. Die Börse läuft bereits mit Markt-, Limit- und DCA-Orders und hat den Schutz vor MEV-Angriffen von Anfang an aktiviert.

Hinzu kommt ein Risiko-Scanner, der vor jedem Handel 42 Punkte eines Tokens prüft und den Code liest. Er testet Kauf und Verkauf auf einer Kopie der Blockchain, meldet versteckte Eigentümer oder gesperrte Ausstiege und blockiert gefährliche Token sofort. Hinter dem Projekt steht der Mitgründer, der den ersten Pepe Coin geschaffen hat. Für Sicherheit im Presale sorgt SolidProof, denn die Prüfer haben den gesamten Code samt KYC des Teams kontrolliert und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token deckt schon ein kleiner Betrag Millionen von Coins ab.

Während der Markt schwankte, flossen mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale, und dieses Geld dürfte kaum zufällig gekommen sein. Die Käufer haben die Werkzeuge getestet, den Audit gelesen und die Rechnung bis zum Listing gemacht. Sobald PepetoSwap täglich Nutzer von allen Chains anzieht, könnte die Nachfrage wachsen, ohne dass es lauten Hype braucht. Für Anleger mit Blick auf eine XRP Prognose voller Grenzen wirkt das wie ein Einstieg, den man selten so früh findet.

Fazit

Die XRP Prognose für Oktober hängt an wenigen Cent zwischen 1,46 und 1,70 Dollar, bei Pepeto entsteht der Preis erst. Ein Plus von 14 Prozent ist bei XRP möglich, doch die größten Renditen entstanden selten bei Coins, die schon an jeder Börse stehen. Frühe XRP-Käufer sagten später fast alle, sie hätten gerne mehr gekauft. Ein ähnliches Signal zeigt sich bei Pepeto, wo mehr als 10 Millionen Dollar vor dem ersten Listing eingingen. Mit jeder Stufe steigt der Presale-Preis, und genau dieser Abstand zum späteren Listing könnte frühen Käufern den größten Hebel geben. Die laufende Stufe endet bald.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für Oktober 2026?

Die XRP Prognose für Oktober 2026 liegt laut Analysten zwischen 1,46 und 1,70 Dollar. Entscheidend ist ein Stundenschluss über 1,54 Dollar, die Unterstützung liegt bei 1,46 Dollar.

Warum beobachten Anleger Pepeto neben XRP?

Anleger beobachten Pepeto wegen der gebührenfreien Börse PepetoSwap, des SolidProof-Audits und des noch ausstehenden Listings. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.