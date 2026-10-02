Bitcoin Prognose für Oktober 2026 nach Citis neuem Kursziel, schafft BTC den Sprung auf 113.000 Dollar?

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Die Bitcoin Prognose hat sich in den letzten 24 Stunden spürbar verschoben, denn Citigroup hebt ihr Kursziel für die kommenden zwölf Monate von 82.000 auf 113.000 US-Dollar an. Bitcoin selbst handelt am Donnerstag bei rund 83.500 US-Dollar und hat gerade sein bestes Quartal seit 2024 abgeschlossen. Trotzdem scheitert der Kurs seit Tagen an der Marke von 85.000 US-Dollar. Eine Großbank sieht also Luft nach oben, während der Markt auf der Stelle tritt. Was steckt hinter dem neuen Ziel, und wie viel Rendite ist bei einem Coin dieser Größe überhaupt noch möglich? Die Antwort könnte für Ihre nächste Entscheidung wichtiger sein als jedes Kursziel.

Bitcoin Prognose nach dem Citi-Upgrade und der Hürde bei 85.000 Dollar

Laut crypto.news stützt Citigroup die neue Bitcoin Prognose vor allem auf wieder anziehende Zuflüsse in börsengehandelte Fonds. Die Bank erwartet in den nächsten zwölf Monaten rund fünf Milliarden US-Dollar an neuem Kapital, das eher langsam, aber stetig fließen soll. Das Bild hat sich seit dem Sommer gedreht, denn die Spot-ETFs liegen für 2026 inzwischen mit rund 800 Millionen US-Dollar im Plus.

Gestützt wird die Bitcoin Prognose auch vom Kursverlauf, denn Bitcoin ist seit dem Tief im Juli um etwa 40 Prozent gestiegen. Ein schwächer als erwarteter Inflationsbericht hob den Kurs am Mittwoch kurz auf 85.500 US-Dollar, bevor steigende Anleiherenditen ihn wieder in die Spanne zwischen 82.000 und 85.000 US-Dollar drückten. Nach Daten von FXStreet sieht Glassnode die erste wichtige Unterstützung beim True Market Mean von 77.200 US-Dollar. Für die kurzfristige Bitcoin Prognose bleibt die Marke von 85.000 US-Dollar damit die entscheidende Hürde, weil Gewinnmitnahmen und eine schwächere ETF-Nachfrage jeden Ausbruch bremsen.

Selbst wenn Citi recht behält, würde Bitcoin rund 35 Prozent zulegen und noch immer etwa zehn Prozent unter dem Rekord von 126.200 US-Dollar aus dem Oktober 2025 liegen. Bei einer Marktkapitalisierung von fast 1,7 Billionen US-Dollar braucht jeder weitere Prozentpunkt Milliarden an frischem Geld. Genau deshalb sprechen Banken bei Bitcoin von Prozenten und nicht von Vielfachen. Die spannendere Frage lautet, wo sich das Kapital positioniert, das mehr als ein Plus von 35 Prozent sucht.

Pepeto als Presale-Chance, während Bitcoin auf größere Zuflüsse wartet

Citi rechnet bei Bitcoin in Prozenten, doch die größten Gewinne eines Zyklus entstanden bisher selten bei dem Coin, der die Schlagzeilen beherrscht. Sie entstanden meist bei Projekten, die sich noch im Presale befanden und ihre Technik aufbauten, bevor die breite Masse aufmerksam wurde. Genau in dieser frühen Phase steht derzeit Pepeto, und Käufer haben bereits mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale investiert.

Das Projekt betreibt mit PepetoSwap schon heute eine funktionierende Börse, auf der keine Protokollgebühren anfallen. Ein Handel über 1.000 US-Dollar kostet auf Uniswap rund drei Dollar und auf PancakeSwap etwa 2,50 Dollar, auf PepetoSwap dagegen nichts. Wer 200 Trades zu je 5.000 US-Dollar ausführt, spart dadurch bis zu 3.000 US-Dollar. In Tests hat die Plattform bereits ein Tagesvolumen von 50 Millionen US-Dollar verarbeitet, lange bevor der Token überhaupt an einer Börse gehandelt wird.

Die Prüfer von SolidProof haben den gesamten Code und jeden einzelnen Smart Contract vor dem Start des Presales auditiert und freigegeben, sodass Käufer auf eine geprüfte Grundlage setzen. Mitgründer ist der Kopf hinter dem ersten Pepe-Coin, und im Entwicklerteam arbeitet ein Experte mit Binance-Erfahrung. Diese Fakten lassen sich überprüfen und trennen ein echtes Projekt von den vielen Tokens, die beim Start scheitern.

Der Token kostet aktuell 0,000000188 Dollar, und jede neue Presale-Stufe wird zu einem höheren Preis verkauft. Frühe Käufer halten damit den niedrigsten Preis, den dieser Coin je anbieten dürfte. Analysten halten nach dem Listing ein Vielfaches des heutigen Preises für möglich, teils ist von einem 100-fachen Potenzial die Rede. Eine Garantie gibt es dafür nicht, doch schon ein kleiner Betrag könnte nach dem Börsenstart deutlich mehr wert sein. Genau diesen Trade bereitet die aktuelle Bitcoin Prognose vor, und wer jetzt zum Presale-Preis kauft, steht vor dem Listing in der ersten Reihe.

Fazit

Die Bitcoin Prognose von Citi zeigt, dass großes Geld in den Markt zurückkehrt, doch bei 1,7 Billionen US-Dollar Marktwert bleibt der Spielraum begrenzt. Selbst optimistische Banken rechnen daher in Prozenten, während Pepeto bei einem Bruchteil dieser Größe startet und schon kleinere Zuflüsse den Preis stärker bewegen können. Wer in Phasen der Unsicherheit eingestiegen ist, hat in der Erholung verdient, und wer gewartet hat, las später nur davon. Das Listing wird trennen, wer schon dabei ist und wer noch zuschaut. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Preis vor dem Listing, denn er gilt nur bis zur nächsten Stufe und dürfte nach dem Börsenstart so nicht mehr zu haben sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Bitcoin Prognose von Citigroup?

Citigroup sieht Bitcoin in zwölf Monaten bei 113.000 US-Dollar, rund 35 Prozent über dem aktuellen Kurs von etwa 83.500 US-Dollar.

Was ist Pepeto und wo kann man den Token kaufen?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüftes Presale-Projekt mit der gebührenfreien Börse PepetoSwap. Gekauft wird über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.