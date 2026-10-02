Die Vonovia-Aktie fällt nach dem erneuten Ausverkauf auf 16,74 € und steht damit unmittelbar am 0,887er Fibonacci-Retracement bei 16,72 €. Genau hier muss der Immobilienwert drehen, damit das bullische Elliott-Wellen-Szenario intakt bleibt. Gleichzeitig entwickeln RSI und MACD bullische Divergenzen. Ist dieser Bereich die letzte Chance für einen nachhaltigen Turnaround? Chartanalyse zur Vonovia-Aktie Die Vonovia-Aktie bewegt sich seit dem Sommer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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