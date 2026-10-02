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Neue Personenwagen September 2026
Bern, 2. Oktober 2026
Im September wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 21'948 Personenwagen neu zugelassen. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus gegenüber dem sehr schwachen Vorjahr auf 2,7 Prozent. Die wirtschaftliche Lage der Schweizer Automobilbranche bleibt weiterhin angespannt, und der Schweizer Gesamtmarkt hinkt sowohl dem europäischen Trend als auch den Erwartungen aus der Roadmap Elektromobilität 2025 hinterher.
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Thomas Rücker, Direktor von auto-schweiz, kommentiert: «Die weiter steigenden Zulassungszahlen von Steckerfahrzeugen im September sind erfreulich. Gleichzeitig verdeutlichen sie die hohe finanzielle Belastung für Pendler und das Transportgewerbe. Bevölkerung und Unternehmen dürfen damit nicht alleingelassen werden. Die Kosten für Mobilität müssen deutlich sinken. Es ist zudem nicht alles Gold was glänzt: Der Hochlauf der Elektromobilität bleibt immer noch um ein Viertel hinter den Projektionen der Roadmap 2025 zurück. Die Rahmenbedingungen für die Elektromobilität müssen rasch verbessert werden.»
Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen auf www.auto.swiss zur Verfügung. Die Auswertungen von auto-schweiz basieren auf Erhebungen des Bundes, die Daten sind möglicherweise vorläufig und nicht abgeschlossen.
Medienmitteilung als PDF Download
Immatrikulationen neuer Personenwagen (CH + FL) nach Marken, September 2026
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2409276 02.10.2026 CET/CEST