XRP Prognose heute, Ripple gibt 1 Milliarde XRP frei und 1,55 Dollar wird zur Schlüsselmarke

Anzeige / Werbung

Die XRP Prognose startet mit einer Zahl, die viele Anleger nervös macht, denn Ripple hat am 1. Oktober eine Milliarde XRP aus dem Escrow freigegeben. Trotzdem hält der Kurs bei rund 1,49 Dollar und gibt kaum nach. Große Wallets haben in den vergangenen Tagen sogar mehr als 470 Millionen XRP hinzugekauft. Gleichzeitig fließt weiter Geld in die XRP-ETFs. Reicht die Nachfrage für den Sprung über 1,55 Dollar, oder wartet am Ende eine ganz andere Rechnung auf Anleger, die echtes Aufwärtspotenzial suchen?

XRP Prognose nach dem Escrow, ETFs stützen den Kurs unter 1,60 Dollar

XRP kostet am Donnerstagnachmittag etwa 1,49 Dollar, was einer Bewertung von rund 94 Milliarden Dollar entspricht und den Rahmen für jede XRP Prognose setzt. Laut CryptoDaily hat Ripple am Morgen eine Milliarde XRP in vier Tranchen aus dem Escrow gelöst, doch ungenutzte Token wandern regelmäßig dorthin zurück.

Die wichtigste Barriere liegt bei 1,55 Dollar, erst darüber öffnet sich die Zone zwischen 1,60 und 1,70 Dollar. Nach unten sichert 1,4852 Dollar den Kurs, darunter folgt 1,4564 Dollar. Wie UseTheBitcoin berichtet, fiel die US-Inflation nach PCE mit 3,4 Prozent niedriger aus als erwartet. Die Spot-ETFs auf XRP halten Zuflüsse von rund 1,79 Milliarden Dollar, doch der 30. September endete im Minus. Die XRP Prognose der Analysten bleibt damit vorsichtig positiv, solange 1,48 Dollar hält.

Selbst im besten Fall bringt ein Anstieg auf 1,70 Dollar aber nur rund 14 Prozent. Für einen Coin dieser Größe ist das solide, für Anleger auf der Suche nach einem echten Hebel ist es wenig, denn jeder neue Dollar muss enorm viel Gewicht bewegen. Viele fragen sich deshalb, wo der Abstand zwischen Einstieg und Ziel heute noch groß genug ist.

Pepeto setzt dort an, wo die XRP Prognose an ihre Grenze stößt

Während die XRP Prognose institutionelles Geld auf eine Erholung mit kurzem Weg zum nächsten Widerstand lenkt, flossen bereits mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale von Pepeto. Ein Plus im niedrigen zweistelligen Bereich passt eher in einen Quartalsbericht als in ein Depot, das gezielt nach asymmetrischen Einstiegen sucht. Bei Pepeto ist der Abstand zwischen dem heutigen Einstieg und einem erwarteten Binance-Listing deutlich größer, sodass jede Obergrenze bei XRP eher wie ein Startpunkt wirken könnte.

Der Grund liegt in der Infrastruktur hinter dem Projekt. Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto öffnet Wege zwischen verschiedenen Blockchains, und genau diese Verbindung macht die Swap-Engine erst stark. Die Engine leitet Trades über alle angeschlossenen Netzwerke, ohne dass dabei eine einzige Gebühr anfällt. Diese Reichweite trennt Pepeto von Projekten, die zwar über Cross-Chain sprechen, am Ende aber nichts wirklich verbinden. PepetoAI bewertet jeden Trade auf sein Risiko, bevor Kapital fließt, und markiert Verträge, die bei manueller Recherche leicht durchrutschen. So speist die Verbindung die Engine, die Engine erzeugt Volumen, und der Scorer schützt jeden Dollar, der durch beide läuft.

Entwickelt wird das Projekt vom Architekten des ursprünglichen Pepe-Tokens, und im Team sitzt ein früherer Binance-Experte. Für die Sicherheit des Presales spricht vor allem die Prüfung durch SolidProof, denn die Auditoren haben den gesamten Code des Vertrags kontrolliert und verifiziert, bevor der Presale überhaupt startete. Der Einstieg liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar, bei einem festen Angebot von 420 Billionen Token. Eine Burn-Engine verringert die verbleibende Menge jede Woche ein Stück weiter.

Bei XRP muss jeder Kaufauftrag gegen eine Bewertung von fast 100 Milliarden Dollar ankämpfen, während ein Presale bei einem Bruchteil eines Cents ganz andere Abstände kennt. Das erwartete Binance-Listing rückt näher, und sobald es live geht, dürfte der Presale-Preis Geschichte sein. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, sichert sich genau den Abstand, der nach dem Listing kaum noch zu haben sein dürfte.

Fazit

Die XRP Prognose hängt im Oktober an 1,55 Dollar, und selbst 1,70 Dollar wären nur ein moderater Schritt. Pepeto steht dagegen noch vor dem Listing, bevor Börsen den Preis festlegen und der breite Markt erkennt, was darunter gebaut wurde. Dieses Muster schreibt jeder Zyklus neu, und viele lesen erst später darüber, statt rechtzeitig zu handeln. Pepe machte aus kleinen Einstiegen beachtliche Vermögen, und Dogecoin brachte frühen Wallets großen Wohlstand, während Pepeto heute in einem ähnlichen Zeitfenster steht. Wer erst morgen zurückkommt, während die Debatte um die XRP Prognose weiterläuft, könnte den heutigen Einstieg nur noch als Geschichte anderer erleben, denn nach dem erwarteten Binance-Listing dürfte es keinen Weg zurück zum Presale-Preis geben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für Oktober 2026?

Die XRP Prognose für Oktober liegt zwischen 1,48 und 1,70 Dollar, entscheidend ist ein Schlusskurs über 1,55 Dollar.

Was ist Pepeto und wo läuft der Presale?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit gebührenfreier Swap-Engine, Cross-Chain-Bridge und KI-gestützter Risikoprüfung, dessen Code von SolidProof geprüft wurde. Der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.