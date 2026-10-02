Die geplante Checkout-Integration soll berechtigten Patienten die Auswahl einer Kurierlieferung ermöglichen, während teilnehmende Apotheken sofortige oder geplante Abholungen sowie die Sendungsverfolgung verwalten können

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / Weed.de bereitet die Einführung von Weed Express vor. Die neue Kurierlieferoption soll berechtigten Patienten eine weitere Möglichkeit bieten, Apothekenbestellungen über die Weed.de-Plattform zu erhalten.

Der geplante Service wird für geeignete Lieferadressen und über teilnehmende Apotheken verfügbar sein. Wenn die Option für eine Bestellung verfügbar ist, können Patienten die Kurierlieferung direkt während des Checkouts auswählen, anstatt die Lieferung nach Abschluss der Bestellung separat organisieren zu müssen.

Für teilnehmende Apotheken soll Weed Express den Lieferprozess enger mit der Bestellabwicklung verbinden. Apothekenmitarbeiter können je nach Bestellung und verfügbaren Lieferoptionen entweder eine sofortige Abholung durch einen Kurier anfordern oder eine Abholung für einen späteren Zeitpunkt planen.

Lieferauswahl direkt im Checkout

Die geplante Integration soll die Auswahl der Liefermethode zu einem Bestandteil des bestehenden Checkout-Prozesses auf Weed.de machen.

Berechtigte Patienten sehen während des Checkouts die verfügbaren Lieferoptionen und können dadurch bereits vor Abschluss des Bestellvorgangs erkennen, wie ihre Bestellung ausgeliefert werden kann. Die Verfügbarkeit hängt unter anderem von der Lieferadresse und davon ab, ob die jeweilige Apotheke an dem Service teilnimmt.

Die Einführung bedeutet daher weder eine bundesweite Verfügbarkeit der Kurierlieferung noch eine Verfügbarkeit bei jeder auf Weed.de vertretenen Apotheke.

Vom Cannabis Rezept bis zur Lieferung

Weed Express soll sich in den bestehenden Patientenprozess auf Weed.de einfügen. Patienten, für die eine entsprechende Therapie infrage kommt, können bereits heute ein Cannabis Rezept online anfragen. Ob eine Verordnung medizinisch geeignet ist, entscheidet ausschließlich der behandelnde Arzt.

Nach einer entsprechenden Verschreibung können Patienten Produkte und verfügbare Apotheken vergleichen und die weitere Abwicklung über die ausgewählte Apotheke vornehmen. Weed Express soll diesen Prozess künftig um eine zusätzliche Kurieroption für berechtigte Bestellungen ergänzen.

Sendungsstatus und Tracking des Lieferdienstes

Sobald eine Kurierlieferung beauftragt wurde, soll der aktuelle Sendungsstatus innerhalb des geplanten Ablaufs verfügbar sein. Sofern vom jeweiligen Lieferdienst verfügbar, soll zudem ein Tracking-Link bereitgestellt werden.

Patienten erhalten dadurch die Möglichkeit, den aktuellen Status einer berechtigten Kurierlieferung nachzuverfolgen, während Apotheken die Abholung als Teil ihres Abwicklungsprozesses koordinieren können.

Weed Express wird im Rahmen der umfassenderen Weiterentwicklung von Weed.de entwickelt, mit dem Ziel, Rezept, Apothekenauswahl, Bestellung und Auslieferung innerhalb eines stärker koordinierten digitalen Prozesses miteinander zu verbinden.

Für den Service gelten weiterhin die bestehenden Anforderungen für medizinisches Cannabis und die Abgabe durch Apotheken. Die Kurierlieferung ändert weder die medizinischen noch die verschreibungsbezogenen Voraussetzungen einer Bestellung.

Über Weed.de

Weed.de ist eine digitale Plattform rund um medizinisches Cannabis in Deutschland und verbindet Patienten mit Informationen, ärztlichen Online-Konsultationen und teilnehmenden Apotheken. Die Plattform unterstützt den Patientenprozess von der Produkt- und Apothekensuche über rezeptbezogene Abläufe bis hin zur Bestellabwicklung. Medizinische Entscheidungen werden ausschließlich von den behandelnden Ärzten getroffen; die Abgabe der Medikamente erfolgt durch Apotheken.

Über Real Tested Inc.

Real Tested Inc. entwickelt und betreibt digitale Plattformen und ist ein Schwesterunternehmen von Weed.de innerhalb derseben Unternehmensgruppe.

Medienkontakt

Real Tested Inc.

Justin Hartfield

E-Mail: info@weed.de

Telefon: +1 (833) 365-5250

Las Vegas, Nevada, USA

Website: Weed.de

QUELLE: Real Tested Inc.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86087Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86087&tr=1



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