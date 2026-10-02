DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel fester
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 41 Ticks auf 120,76 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,83 Prozent und das Tagestief bei 120,7 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.918 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 8 Ticks auf 101,22 Prozent. Der Bobl-Futures verliert -3 Ticks auf 112,72 Prozent.
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DJG/cln
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October 02, 2026 00:13 ET (04:13 GMT)
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