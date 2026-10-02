DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 2. Oktober

=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel PROGNOSE: +2,4% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vj *** 09:30 DE/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede bei Konferenz anlässlich des 15-jährigen Bestehens des ESRB (10:15 Panel mit Esma-Chefin Ross, 13:30 Keynote Vujcic, 14:15 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: + 84.000 gg Vm zuvor: +162.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 21:35 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei der Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock DE/Generalversammlung des Sytsemrisikorats ESRB *** - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei Workshop zu "Macroeconomic Implications of Migration" *** - DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 3Q - CN/Börsenfeiertag: China ===

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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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October 02, 2026 00:27 ET (04:27 GMT)

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