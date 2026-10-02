EMGA vermittelt für BTG Pactual eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen Euro durch COFIDES

LONDON, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP ("EMGA") gibt die erfolgreiche Vermittlung einer Kreditfazilität in Höhe von 100 Millionen Euro für seinen langjährigen Kunden BTG Pactual mit Sitz in Brasilien bekannt. Die Finanzierung wurde von der Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), S.A., S.M.E., Spaniens Entwicklungsfinanzierungsinstitut, bereitgestellt und wird BTG Pactual dabei unterstützen, seine nachhaltigen und wirkungsorientierten Finanzierungsinitiativen in Brasilien weiter auszubauen.

Sajeev Chakkalakal, Geschäftsführer und Leiter des Investment Banking bei EMGA, dazu: "Wir freuen uns sehr, erneut eine Finanzierungslösung zu wettbewerbsfähigen Konditionen für BTG Pactual vermittelt zu haben. Die Fazilität wird das weitere Wachstum der nachhaltigen Finanzierungsaktivitäten von BTG unterstützen und damit die Position des Unternehmens als eines der führenden brasilianischen Finanzinstitute in den Bereichen ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Klimafinanzierung weiter stärken. Der erfolgreiche Abschluss dieser Transaktion unterstreicht zudem die Fähigkeit von EMGA, auch in einem schwierigen globalen makroökonomischen Umfeld, angesichts anhaltender Marktvolatilität und Phasen erhöhter Unsicherheit in den Schwellenländern hochwertige Finanzierungslösungen für den brasilianischen Markt zu entwickeln und umzusetzen. Besonders freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit COFIDES, einer hoch angesehenen Entwicklungsfinanzierungsinstitution, bei einer Transaktion, die sowohl kommerzielle Ziele als auch positive ökologische und soziale Ergebnisse unterstützt."

Jeremy Dobson, Geschäftsführer und Leiter des operativen Geschäfts bei EMGA, fügte hinzu: "Diese neue Fazilität bietet BTG Pactual eine weitere Möglichkeit, seine langfristige Finanzierung zu diversifizieren, und stärkt zugleich die Fähigkeit des Unternehmens, eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Brasilien zu unterstützen. Wir haben uns gefreut, bei dieser Transaktion sowohl mit BTG als auch mit COFIDES zusammenzuarbeiten, und freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte in der Zukunft. Bis heute hat EMGA Investitionen in Höhe von fast 2 Milliarden US-Dollar in Brasilien ermöglicht - einem Markt, in dem wir über fundiertes Fachwissen und langjährige Beziehungen im gesamten Finanzsektor verfügen. Trotz der anhaltenden globalen Unsicherheit bleibt Brasilien einer unserer wichtigsten Märkte, und wir sehen weiterhin erhebliche Chancen, internationales Kapital für langfristiges Wachstum und Entwicklung zu mobilisieren."

BTG Pactual ist gemessen am Eigenkapital die sechstgrößte Bank Brasiliens und die größte Investmentbank Lateinamerikas. Das Unternehmen ist zudem ein führender Anbieter von Krediten und Bürgschaften für ein breites Kundenspektrum, das von kleinen und mittleren bis hin zu Großunternehmen reicht. BTG Pactual ist ein Vorreiter bei der Förderung der Klimafinanzierung in Brasilien und spielt eine zentrale Rolle dabei, Kapital in Projekte zu lenken, die positive ökologische und soziale Auswirkungen haben und zugleich die wirtschaftliche Entwicklung fördern.

COFIDES ist Spaniens staatliche Entwicklungsfinanzierungsorganisation. Sie stellt mittel- und langfristige Finanzierungen für Investitionsprojekte des Privatsektors bereit, insbesondere für Projekte, an denen international tätige spanische Unternehmen beteiligt sind. Darüber hinaus verwaltet COFIDES eine Reihe öffentlicher Investitionsfonds mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, internationalem Wachstum und übergeordneten wirtschaftspolitischen Zielen. Mit ihren Aktivitäten unterstützt COFIDES die Expansion von Unternehmen und trägt zugleich zu einer nachhaltigen Entwicklung und langfristigen wirtschaftlichen Wirkung bei.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Niederlassungen in London und New York berät Finanzinstitute und Unternehmen bei der Suche nach Lösungen für die Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung. Das multinationale Team von EMGA verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und hat in Schwellen- und Grenzmärkten erfolgreich Fremd- und Private-Equity-Transaktionen im Gesamtwert von mehr als 11 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Brasilien bleibt einer der Kernmärkte von EMGA, wo das Unternehmen über mehrere Konjunkturzyklen hinweg eine starke Erfolgsbilanz bei der Mobilisierung von internationalem Kapital vorweisen kann. Durch seine Kompetenzen in den Bereichen Kapitalbeschaffung und strategische Beratung bietet EMGA seinen Kunden weiterhin Zugang zu globalen Investoren, innovative Finanzierungslösungen und fundiertes Fachwissen über Schwellenmärkte und festigt damit seine Position als führendes, auf Schwellen- und Grenzmärkte spezialisiertes Investmentbanking-Beratungsunternehmen.

Kontakt: info@emgallp.com