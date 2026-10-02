Washington erhöht den Druck auf Europa. Deutschland und Frankreich sollen ihre Dieselreserven anzapfen - andernfalls könnte Präsident Trump die US-Exporte von Dieselkraftstoff beschränken. Die USA erhöhen im Streit um die knappen Dieselvorräte den Druck auf Deutschland und Frankreich. Reuters berichtet nach Angaben von drei mit den Gesprächen vertrauten Personen, dass die Regierung von Präsident Donald Trump von beiden Ländern verlangt, Teile ihrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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