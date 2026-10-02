EQS-News: Ditto / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Ditto wurde im "KuppingerCole Analysts Leadership Compass" von KuppingerCole Analysts im Bereich Identity Verification als Leader ausgezeichnet



02.10.2026 / 07:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Analysten von KuppingerCole Analysts heben hervor, dass Ditto die verifizierte Identität mit einer hochsicheren Authentifizierung verknüpft und über eine "No-Code"-Orchestrierungsschicht verfügt. BARCELONA, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Ditto wurde im "KuppingerCole Analysts Leadership Compass" für die Identity Verification 2026 als "Product Leader" ausgezeichnet. Der Bericht bewertet 26 Anbieter von Identitätsprüfungslösungen für den nordamerikanischen und europäischen Markt und erkennt Ditto Verify als Full-Service-Lösung zur Identitätsprüfung an - wobei insbesondere die Verknüpfung der verifizierten Identität mit einer hochsicheren Authentifizierung hervorgehoben wird, die es Unternehmen ermöglicht, bewährtes Vertrauen über die gesamte Kundenbeziehung hinweg aufrechtzuerhalten, anstatt es bei jeder Interaktion neu aufbauen zu müssen. Die Bewertung für das Jahr 2026 erweitert die Definition der Identitätsprüfung über die von Anbietern praktizierte Kombination aus Dokumentenprüfung und biometrischem Abgleich hinaus und bezieht zudem die überwachte Videoüberprüfung sowie die Überprüfung anhand zuverlässiger Datenquellen mit ein, wobei diese anhand gemeinsamer Kriterien bewertet werden. KuppingerCole untersuchte Funktionsbereiche wie Dokumentenprüfung, biometrische Überprüfung, zusätzliche Überprüfungsmethoden, Automatisierung und KI, Datenschutz sowie Orchestrierung. Zu den hervorgehobenen Stärken des Produkts gehören: Flexible Bereitstellung, die es Unternehmen ermöglicht, Ditto Verify in der Form einzusetzen, die ihren regulatorischen und architektonischen Vorgaben entspricht

Optionale Verknüpfung mit Multi-Faktor-Authentifizierung und Passkeys, die Kontinuität vom Onboarding bis zur Kontowiederherstellung gewährleistet, ohne dass das Vertrauensverhältnis neu hergestellt werden muss

No-Code-Orchestrierung mit risikobewusstem Routing und konfigurierbaren Ausweichpfaden "Ditto ist bekannt für ein umfassendes Dienstleistungsangebot, das Dokumentenprüfung, Gesichtsbiometrie und Lebendigkeitsprüfung, Attributprüfung sowie die No-Code-Workflow-Orchestrierung vereint, und zeichnet sich durch Flexibilität bei der Bereitstellung aus - von der lokalen Installation bis hin zur verwalteten Cloud - sowie durch die Verknüpfung der Verifizierung mit einer hochsicheren Authentifizierung." Guillaume Teixeron - Senior Analyst, KuppingerCole Analysts "Jede Einrichtung, mit der wir zusammenarbeiten, hat anfangs das gleiche Problem. Sie geben echtes Geld aus, um festzustellen, wer ein Kunde ist, und werfen diese Gewissheit dann in dem Moment über Bord, sobald die Kundenanmeldung abgeschlossen ist. Eine Überprüfung ist kein Zertifikat, das man einmal ausstellt und dann abheftet. Vertrauen muss den Kunden begleiten - bei der Kontowiederherstellung, bei Transaktionen mit hohem Wert sowie genau in jenen Momenten, in denen Kunden am ehesten aufgeben und Betrug am ehesten gelingt. Das ist es, was wir unter kontinuierlicher Identität verstehen; sie ist schwieriger zu erreichen, und genau das hat KuppingerCole erkannt." Gonzalo Alonso - Chief Executive Officer, Ditto Sie können den Bericht von der Ditto-Website herunterladen. Informationen zu Ditto Ditto ist die Plattform für Identitäts- und Zugriffsmanagement, die fragmentierte Identitäts-Stacks durch einen einzigen "Trust Stack" ersetzt: Schutz von mobilen Apps, Identitätsprüfung und risikobasierte Authentifizierung - all dies über eine einzige Integration. Die Technologie von Ditto schützt über eine Milliarde Geräte, überprüft über eine Milliarde Identitäten und authentifiziert Milliarden von Interaktionen für regulierte Organisationen weltweit. Hauptsitz in Barcelona, Spanien. ditto.id Informationen zu KuppingerCole Analysts Die KuppingerCole Analysts AG ist ein unabhängiges, weltweit tätiges IT-Analystenunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), Cybersicherheit, digitale Identität und verwandten Gebieten bietet KuppingerCole unabhängige Forschungsergebnisse, Beratungsdienstleistungen, strategische Orientierung sowie branchenführende Veranstaltungen an. Das Unternehmen ist für seine strikte Unabhängigkeit und seine herstellerunabhängigen Analysen bekannt und unterstützt Unternehmen, Softwareanbieter und Investoren dabei, fundierte Technologie- und Geschäftsentscheidungen zu treffen. Adam Smith

Global Head of Marketing & Communications

adam.smith@ditto.id View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/ditto-wurde-im-kuppingercole-analysts-leadership-compass-von-kuppingercole-analysts-im-bereich-identity-verification-als-leader-ausgezeichnet-302896965.html



02.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News