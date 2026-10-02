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Die Bitcoin Prognose der Citigroup sorgt zum Quartalsstart für Gesprächsstoff. Die US-Großbank hebt ihr Kursziel für die nächsten zwölf Monate von 82.000 auf 113.000 Dollar an. Bitcoin selbst steht bei rund 83.760 Dollar und ist in dieser Woche zweimal an der Marke von 85.000 Dollar gescheitert. Gleichzeitig fließt erstmals seit neun Tagen wieder Geld aus den US-Spot-ETFs ab. Jede Bitcoin Prognose muss sich deshalb an einer einfachen Frage messen lassen. Reicht ein mögliches Plus von knapp 35 Prozent noch aus, um ein Depot spürbar zu verändern?

Bitcoin Prognose für Oktober, was ETF-Abflüsse und Renditen jetzt bedeuten

Ihre neue Bitcoin Prognose begründet die Bank laut Yahoo Finance mit mehr Aktivität am Kryptomarkt, einem freundlicheren wirtschaftlichen Umfeld und wieder anlaufenden ETF-Zuflüssen. Bitcoin hat das dritte Quartal mit einem Plus von rund 43 Prozent abgeschlossen. Laut CoinGecko notiert BTC bei 83.762 Dollar und liegt damit 1,0 Prozent unter dem Vortag, bei einem Börsenwert von 1,68 Billionen Dollar. Die Spanne der letzten 24 Stunden reichte von 83.182 bis 84.593 Dollar.

Am Mittwoch verbuchten die US-Spot-ETFs nach Daten von SoSoValue Abflüsse von 148,69 Millionen Dollar und beendeten damit eine Serie von neun Tagen mit Zuflüssen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5,2 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 19 Jahren. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober ist laut CME FedWatch auf 37,1 Prozent gefallen, nach zuvor 70,86 Prozent. Nach unten stützt der 50-Tage-Durchschnitt bei 78.024 Dollar, nach oben bleibt 85.000 Dollar die entscheidende Hürde.

Selbst wenn diese Bitcoin Prognose aufgeht, bleibt die Rechnung nüchtern. Um das neue Ziel zu erreichen, müssten fast 590 Milliarden Dollar neu in Bitcoin fließen. Damit stellt sich die Frage, wo heute noch ein Einstieg möglich ist, bei dem schon kleinere Beträge viel bewegen können.

Wo Pepeto die Lücke füllt, die jede Bitcoin Prognose offenlässt

Die Debatte um jede Bitcoin Prognose zeigt, wohin die größte Kryptowährung laufen könnte, und für einen Coin dieser Größe wäre ein Plus von 35 Prozent ein Erfolg. Echtes Vermögen ist aus einem solchen Schritt bei einem Stückpreis von über 83.000 Dollar aber selten entstanden. Genau in dieser Lücke positioniert sich Pepeto.

Das Projekt betreibt mit PepetoSwap eine Börse, die bereits live ist und keine Protokollgebühren verlangt. Unterstützt werden Market-Orders, Limit-Orders und regelmäßige Käufe nach dem DCA-Prinzip. Ein Handel über 1.000 Dollar, der auf Uniswap rund 3 Dollar kostet, kostet auf PepetoSwap nichts, und das Volumen hat bereits 50 Millionen Dollar am Tag erreicht.

Dazu kommt ein Werkzeug, das jeden Token vor dem Kauf auf Risiken untersucht. Der Scanner führt 42 Prüfungen durch, liest den Code, testet Kauf und Verkauf auf einer Testchain und prüft, wer das Angebot hält. Das Ergebnis ist eine Bewertung von 0 bis 100 mit einem klaren Urteil. Geschäfte mit gefährlichen Verträgen werden standardmäßig blockiert, sodass der Schutz auch dann greift, wenn der Käufer selbst nichts unternimmt.

Die Prüfer von SolidProof sind vor dem Start des Presales jede Zeile des Smart Contracts durchgegangen und haben den Code vollständig freigegeben, damit Käufer vom ersten Tag an auf einen geprüften Vertrag setzen können. Zum Kernteam gehört ein Entwickler, der zuvor bei Binance gearbeitet hat, und geführt wird das Projekt vom Schöpfer des ursprünglichen Pepe-Tokens. Im Presale kostet ein Token derzeit 0,000000188 Dollar, und eingesammelt wurden bereits mehr als 10 Millionen Dollar.

Analysten halten Renditen für möglich, neben denen jede Bitcoin Prognose klein wirken könnte. Die frühen Bitcoin-Anleger, die wirklich verdient haben, eint eine Sache, denn sie handelten, solange der Einstieg offen war. Dieser Einstieg ist bei Pepeto jetzt offen, und jede neue Stufe hebt den Preis an.

Fazit

Die Bitcoin Prognose von Citi bestätigt Bitcoin als Fundament des Marktes. Bei 1,68 Billionen Dollar Marktwert bleibt das Plus jedoch begrenzt, selbst wenn sich das Citi-Ziel erfüllt. Größere Renditen entstehen meist früher, nämlich im Presale. Pepeto bringt laufende Werkzeuge, geprüften Code und das Team hinter dem ersten Pepe-Coin mit, und mehr als 10 Millionen Dollar zeigen, dass der Markt die Arbeit geprüft hat. Der Einstieg steht über die offizielle Pepeto-Website offen. Jede Stufe hebt den Preis, und wer vor dem Listing kauft, kann sich den Abstand zum späteren Marktpreis sichern, bevor das Fenster endgültig schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Bitcoin Prognose für die nächsten zwölf Monate?

Citigroup sieht Bitcoin in zwölf Monaten bei 113.000 Dollar, nach zuvor 82.000 Dollar. Kurzfristig gilt 85.000 Dollar als Widerstand und 78.024 Dollar als Unterstützung.

Warum beobachten Anleger Pepeto neben der Bitcoin Prognose?

Pepeto bietet mit PepetoSwap eine Börse ohne Gebühren und einen Scanner, der riskante Trades blockiert. Der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com, wobei jede Stufe teurer wird.