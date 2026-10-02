Die sinkenden Anleiherenditen sorgten am Donnerstag für Entspannung an der Wall Street. Der Auslöser dafür war die Äußerung des stellvertretenden Fed-Chefs Philip Jefferson, dass es noch einige Zeit dauern kann, bis sich beurteilen lässt, ob weitere Zinserhöhungen erforderlich sind. Der Dow Jones beendete den Handel daraufhin mit einem hauchdünnen Plus bei 50.926 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 toppte das noch und stieg um 0,19 % auf 7.666 Punkte, während der Technologieindex Nasdaq 100 sogar um 0,31 % auf 30.501 Punkte zulegte.



Nordseeöl der Sorte Brent stieg dagegen um über 4 % auf gut 102 $. Damit signalisiert der Markt auch, dass die Liefermengen beim Öl weiter anfällig für eine Eskalation der geopolitischen Lage in der Golfregion bleiben. Bester Wert im S&P 500 war gestern die Aktie von Accenture mit einem Plus von 15,8 %. Die Börse honorierte damit die starken Quartalzahlen der Unternehmensberatung. Heute Nachmittag richten sich die Blicke der Anleger auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht. Ökonomen rechnen im Vorfeld mit einer unveränderten Arbeitslosenquote von 4,1 %. Vorbörslich notiert der Dax rund 0,4 % im Plus.



Georg Sures, Redaktion Bernecker



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